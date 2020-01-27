5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы в Новосибирске в командировке и нет времени гулять по нему днем? А, может, вам хочется вечерней городской романтики? Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями.
От 3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле или у удобной станции метро
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири

Что вас ожидает

Новобазарная, Старобазарная или имени Роберта Эйхе?
Мы встретимся в центре, чтобы оттуда проехать по основным магистралям и увидеть главные достопримечательности. Наша первая остановка — площадь Свердлова. Я покажу здание Сибревкома, в стенах которого сейчас расположился художественный музей, Крайисполкома, где заседает правительство области, и постконструктивистский «Стоквартирный дом», проект которого получил Гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Вы узнаете об истории города и его героях, строительстве и решениях, которые принимались в этих кабинетах. А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города.

Герои Сибири
Следующим мы посетим мемориальный комплекс «Монумент Славы». Я расскажу, как Новосибирск переживал военные годы и проведу вас к алле героев — мы поговорим об интересной истории создания монумента и почтим память погибших.

Зарождение города
Далее отправимся в парк «Городское начало». Как следует из названия, это место основания города. Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном. А у памятника Александру III вы узнаете о личности императора и его роли в жизни сибиряков.

Ночные огни столицы
Мы проедем по трем мостам и двум самым освещенным улочкам «Тихого центра» — района купеческой застройки. Прокатимся по Красному проспекту — главной улице города и посетим все три части дореволюционного Ново-Николаевска: Центральную, Вокзальную и Закаменскую. Последним пунктом маршрута станет площадь Ленина, где возвышается великолепный театр оперы и балета, самый большой в стране и оборудованный по последнему слову техники. Вы узнаете о выдающихся горожанах и культурной жизни Новосибирска.

Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле или у удобной станции метро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
27 января 2020
Всё понравилось! Спасибо!
13 декабря 2019
Очень понравилась. Гид забрал меня на машине от моей гостиницы, далее было несколько остановок, на каждой из которой был интересный рассказ. Узнал многое о городе. Экскурсия длилась 3 часа. Зимой в Новосибирске холодно, так как остановки были с прогулками, надо тепло одеваться.
29 октября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия!
16 октября 2019
Благодарим Андрея за очень интересное погружение в исторические события Новосибирска и за профессионально продуманный маршрут по вечернем городу Очень много информации. Очень рекомендуем всем, кто оказался в этом городе и сами также будем обращаться снова.
10 октября 2019
Был очень рад,что за мной приехали к месту ,сразу с первых слов гида понятно ,что это человек который любит свое дело,рассказывал грамотно информативно узнал много нового ,рекомендую 200% не пожелеете!

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