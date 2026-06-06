5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Представляем вашему вниманию эксклюзивную автомобильную экскурсию по вечернему Новосибирску.
Если вы ограничены во времени или желаете ощутить уникальную атмосферу города после заката, эта экскурсия для вас.
Вас ждет путешествие по ключевым достопримечательностям: читать дальшеуменьшить
от площади Свердлова с её архитектурными шедеврами до мемориального комплекса "Монумент Славы", где мы почтим память героев.
Откроем для вас историю зарождения Новосибирска в парке "Городское начало" и удивим панорамами реки Обь. Завершим маршрут на площади Ленина, где величественно возвышается театр оперы и балета. Погрузитесь в историю и культуру Сибири, наслаждаясь вечерними огнями города
Лучшее время для автомобильной экскурсии по вечерней столице Сибири - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, Новосибирск завораживает снежными пейзажами и праздничной атмосферой, но стоит учесть необходимость теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Свердлова
Здание Сибревкома
Крайисполком
Стоквартирный дом
Храм Александра Невского
Мемориальный комплекс «Монумент Славы»
Парк «Городское начало»
Памятник первому мосту
Памятник Александру III
Площадь Ленина
Театр оперы и балета
Описание экскурсии
Новобазарная, Старобазарная или имени Роберта Эйхе?
Мы встретимся в центре, чтобы оттуда проехать по основным магистралям и увидеть главные достопримечательности. Наша первая остановка — площадь Свердлова. Я покажу здание Сибревкома, в стенах которого сейчас расположился художественный музей, Крайисполкома, где заседает правительство области, и постконструктивистский «Стоквартирный дом», проект которого получил Гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Вы узнаете об истории города и его героях, строительстве и решениях, которые принимались в этих кабинетах. А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города.
Герои Сибири
Следующим мы посетим мемориальный комплекс «Монумент Славы». Я расскажу, как Новосибирск переживал военные годы и проведу вас к алле героев — мы поговорим об интересной истории создания монумента и почтим память погибших.
Зарождение города
Далее отправимся в парк «Городское начало». Как следует из названия, это место основания города. Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном. А у памятника Александру III вы узнаете о личности императора и его роли в жизни сибиряков.
Ночные огни столицы
Мы проедем по трем мостам и двум самым освещенным улочкам «Тихого центра» — района купеческой застройки. Прокатимся по Красному проспекту — главной улице города и посетим все три части дореволюционного Ново-Николаевска: Центральную, Вокзальную и Закаменскую. Последним пунктом маршрута станет площадь Ленина, где возвышается великолепный театр оперы и балета, самый большой в стране и оборудованный по последнему слову техники. Вы узнаете о выдающихся горожанах и культурной жизни Новосибирска.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный билет
3700 ₽
Дети до 12 лет
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле или у удобной станции метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2717 туристов
Команда гидов под руководством Андрея, краеведа, маркетолога и социолога, которая работает по его авторским программам. Чаще всего экскурсии проводит Виктор, иногда к нему присоединяются Наталья, Софья и Елена. Все новосибирцы с огромным опытом жизни в городе и прекрасными знаниями о его достопримечательностях и особенностях. Иногда к проведению экскурсий может присоединиться и сам Андрей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Виктор прекрасный экскурсовод, хорошо поставленная речь. Какие то достопримечательности мне рассказывали в обзорной экскурсии по городу днем ранее, но Виктор смог меня удивить… Показал те места куда пешком не дойти и экскурсионный автобус не проедет. Где то Виктор притормозит,что бы я успела сфотографировать
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О
Ольга
Дата посещения: 11 дек 2025
Экскурсия по городу Новосибирск, нам очень понравилось. Виктору,выражаю огромную благодарность ,за очень интересную Экскурсию по городу,это было интересно увлекательно и познователно.
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Елена
Очень переживала, что с ребенком с ОВЗ будет некомфортно на экскурсии. Но, к счастью, все получилось. Наш гид, Виктор, очень интересный рассказчик. Столько исторических фактов и все самое главное. Очень рекомендую. 👍
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Екатерина
Замечательный гид и замечательная экскурсия. Посмотрели наверное весь город за полдня, поболтали, посмеялись, спасибо большое Виктору за интересное знакомство с Новосибирском.
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А
Арина
Очень понравилась экскурсия по вечернему Новосибирску! У нас был замечательный гид Виктор, который провез нас по всему маршруту, показал всю красоту города и дал повод захотеть вернуться сюда еще раз! Хочу читать дальшеуменьшить
отметить, что Виктор очень знающий, образованный и приятный человек! Было заметно, что он с большим интересом и любовью рассказывает про свой город)И отлично общается не только со взрослыми, но и с детьми)
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И
Ирина
Насыщенная и познавательная экскурсия, при этом увлекательная. Три часа пролетели незаметно. Виктор - отличный рассказчик, открытый, доброжелательный, приятный в общении, преподносит информацию очень живо, с юмором. С комфортом посетили много локаций. Особое впечатление произвели виды на вечерний Новосибирск с Бугринского и Октябрьского мостов под музыкальное сопровождение. Остались в полном восторге! Спасибо!
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