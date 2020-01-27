5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Новобазарная, Старобазарная или имени Роберта Эйхе?

Мы встретимся в центре, чтобы оттуда проехать по основным магистралям и увидеть главные достопримечательности. Наша первая остановка — площадь Свердлова. Я покажу здание Сибревкома, в стенах которого сейчас расположился художественный музей, Крайисполкома, где заседает правительство области, и постконструктивистский «Стоквартирный дом», проект которого получил Гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Вы узнаете об истории города и его героях, строительстве и решениях, которые принимались в этих кабинетах. А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города.

Герои Сибири

Следующим мы посетим мемориальный комплекс «Монумент Славы». Я расскажу, как Новосибирск переживал военные годы и проведу вас к алле героев — мы поговорим об интересной истории создания монумента и почтим память погибших.

Зарождение города

Далее отправимся в парк «Городское начало». Как следует из названия, это место основания города. Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном. А у памятника Александру III вы узнаете о личности императора и его роли в жизни сибиряков.

Ночные огни столицы

Мы проедем по трем мостам и двум самым освещенным улочкам «Тихого центра» — района купеческой застройки. Прокатимся по Красному проспекту — главной улице города и посетим все три части дореволюционного Ново-Николаевска: Центральную, Вокзальную и Закаменскую. Последним пунктом маршрута станет площадь Ленина, где возвышается великолепный театр оперы и балета, самый большой в стране и оборудованный по последнему слову техники. Вы узнаете о выдающихся горожанах и культурной жизни Новосибирска.