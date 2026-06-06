5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для автомобильной экскурсии по вечерней столице Сибири - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, несмотря на холод, Новосибирск завораживает снежными пейзажами и праздничной атмосферой, но стоит учесть необходимость теплой одежды.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную автомобильную экскурсию по вечернему Новосибирску.Если вы ограничены во времени или желаете ощутить уникальную атмосферу города после заката, эта экскурсия для вас.Вас ждет путешествие по ключевым достопримечательностям:

от площади Свердлова с её архитектурными шедеврами до мемориального комплекса "Монумент Славы", где мы почтим память героев. Откроем для вас историю зарождения Новосибирска в парке "Городское начало" и удивим панорамами реки Обь. Завершим маршрут на площади Ленина, где величественно возвышается театр оперы и балета. Погрузитесь в историю и культуру Сибири, наслаждаясь вечерними огнями города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новобазарная, Старобазарная или имени Роберта Эйхе?

Мы встретимся в центре, чтобы оттуда проехать по основным магистралям и увидеть главные достопримечательности. Наша первая остановка — площадь Свердлова. Я покажу здание Сибревкома, в стенах которого сейчас расположился художественный музей, Крайисполкома, где заседает правительство области, и постконструктивистский «Стоквартирный дом», проект которого получил Гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Вы узнаете об истории города и его героях, строительстве и решениях, которые принимались в этих кабинетах. А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города.

Герои Сибири

Следующим мы посетим мемориальный комплекс «Монумент Славы». Я расскажу, как Новосибирск переживал военные годы и проведу вас к алле героев — мы поговорим об интересной истории создания монумента и почтим память погибших.

Зарождение города

Далее отправимся в парк «Городское начало». Как следует из названия, это место основания города. Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном. А у памятника Александру III вы узнаете о личности императора и его роли в жизни сибиряков.

Ночные огни столицы

Мы проедем по трем мостам и двум самым освещенным улочкам «Тихого центра» — района купеческой застройки. Прокатимся по Красному проспекту — главной улице города и посетим все три части дореволюционного Ново-Николаевска: Центральную, Вокзальную и Закаменскую. Последним пунктом маршрута станет площадь Ленина, где возвышается великолепный театр оперы и балета, самый большой в стране и оборудованный по последнему слову техники. Вы узнаете о выдающихся горожанах и культурной жизни Новосибирска.