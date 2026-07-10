Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

Красный проспект в Новосибирске - это не просто улица, а целая история города, зашифрованная в архитектуре и памятниках. Вас ждет увлекательное путешествие от дома первых мостостроителей до современных жилых массивов. Откройте для себя центральные площади, творения известного архитектора Крячкова и загадочный Академгородок. Узнайте о прошлом, настоящем и будущем столицы Сибири, погружаясь в ее уникальную атмосферу

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Описание экскурсии

Красный проспект — отражение истории города

На площади инженера Будагова вы услышите о создании Новосибирска и узнаете, кто такие Гарин-Михайловский и Будагов. А еще я расскажу, как повлиял на облик площади бывший мэр города. Далее покажу первый каменный храм Новосибирска и площадь имени Свердлова, где сконцентрированы здания известного местного архитектора Крячкова.

Академгородок, необычная архитектура и «ящик в книжке»

Красный проспект — кладезь интересных зданий. Вы рассмотрите «Дом с часами», «Сибирский Колизей» и «Бэтмена». Остановитесь в сердце города — на площади Ленина — и узнаете, что за пять персонажей окружают его скульптуру. Заглянете в Академгородок, не покидая город, и увидите дворец, где жил маршал Советского Союза. Проедете под Транссибирской магистралью и раскроете секрет «ящика в книжке».

Организационные детали