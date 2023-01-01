Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

Что вас ожидает

Красный проспект — отражение истории 📖 города

На площади инженера Будагова вы услышите о создании Новосибирска и узнаете, кто такие Гарин-Михайловский и Будагов. А еще я расскажу, как повлиял на облик площади бывший мэр города. Далее покажу первый каменный храм Новосибирска и площадь имени Свердлова, где сконцентрированы здания известного местного архитектора Крячкова.

Академгородок, необычная архитектура и «ящик в книжке»

Красный проспект — кладезь интересных зданий. Вы рассмотрите «Дом с часами», «Сибирский Колизей» и «Бэтмена». Остановитесь в сердце города — на площади Ленина — и узнаете, что за пять персонажей окружают его скульптуру. Заглянете в Академгородок и увидите дворец, где жил маршал Советского Союза. Проедете под Транссибирской магистралью и раскроете секрет «ящика в книжке».

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на комфортном автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.