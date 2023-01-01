Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

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Красный проспект — сердце Новосибирска

Проехать по самой длинной прямой улице в мире и увидеть ее главные достопримечательности

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Новосибирска
На семи километрах Красного проспекта уместилась вся история 📖 города: от дома первых мостостроителей до современных жилых массивов.

Вы посетите центральные площади Новосибирска, оцените творения самого известного местного архитектора и побываете в Академгородке.

А я расскажу о прошлом, настоящем и современной жизни столицы ⭐️ Сибири.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска

Что вас ожидает

Красный проспект — отражение истории 📖 города
На площади инженера Будагова вы услышите о создании Новосибирска и узнаете, кто такие Гарин-Михайловский и Будагов. А еще я расскажу, как повлиял на облик площади бывший мэр города. Далее покажу первый каменный храм Новосибирска и площадь имени Свердлова, где сконцентрированы здания известного местного архитектора Крячкова.

Академгородок, необычная архитектура и «ящик в книжке»
Красный проспект — кладезь интересных зданий. Вы рассмотрите «Дом с часами», «Сибирский Колизей» и «Бэтмена». Остановитесь в сердце города — на площади Ленина — и узнаете, что за пять персонажей окружают его скульптуру. Заглянете в Академгородок и увидите дворец, где жил маршал Советского Союза. Проедете под Транссибирской магистралью и раскроете секрет «ящика в книжке».

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на комфортном автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.

Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска
Красный проспект — сердце Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, мне 46 лет. Я родился, вырос и живу в Новосибирске. Люблю свой город, его ритм, энергетику и людей. С радостью поделюсь своей любовью с вами.
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