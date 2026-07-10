Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

Красный проспект в Новосибирске - это не просто улица, а целая история города, зашифрованная в архитектуре и памятниках. Вас ждет увлекательное путешествие от дома первых мостостроителей до современных жилых массивов.
Откройте для себя центральные площади, творения известного архитектора Крячкова и загадочный Академгородок. Узнайте о прошлом, настоящем и будущем столицы Сибири, погружаясь в ее уникальную атмосферу
Откройте для себя центральные площади, творения известного архитектора Крячкова и загадочный Академгородок. Узнайте о прошлом, настоящем и будущем столицы Сибири, погружаясь в ее уникальную атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнаете историю Новосибирска
- 🏛 Оцените архитектуру Крячкова
- 🌆 Посетите центральные площади
- 🏫 Побываете в Академгородке
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
Что можно увидеть
- Площадь инженера Будагова
- Первый каменный храм Новосибирска
- Площадь имени Свердлова
- Дом с часами
- Сибирский Колизей
- Бэтмен
- Площадь Ленина
- Академгородок
- Транссибирская магистраль
Описание экскурсии
Красный проспект — отражение истории города
На площади инженера Будагова вы услышите о создании Новосибирска и узнаете, кто такие Гарин-Михайловский и Будагов. А еще я расскажу, как повлиял на облик площади бывший мэр города. Далее покажу первый каменный храм Новосибирска и площадь имени Свердлова, где сконцентрированы здания известного местного архитектора Крячкова.
Академгородок, необычная архитектура и «ящик в книжке»
Красный проспект — кладезь интересных зданий. Вы рассмотрите «Дом с часами», «Сибирский Колизей» и «Бэтмена». Остановитесь в сердце города — на площади Ленина — и узнаете, что за пять персонажей окружают его скульптуру. Заглянете в Академгородок, не покидая город, и увидите дворец, где жил маршал Советского Союза. Проедете под Транссибирской магистралью и раскроете секрет «ящика в книжке».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников на минивэне. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 9 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|3800 ₽
|Дети от 10 до 14 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию с гостями
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1445 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий. Имею аттестацию экскурсовода (гида) по 3 муниципальным образованиям Новосибирской области. Также имею профильное образование по специальности Туризм и гостеприимство. Я родился, вырос и живу в Новосибирске, поэтому как никто другой я знаю и люблю свой город, его ритм, энергетику и людей. С радостью поделюсь своей любовью с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 223 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Понравилось и очень! Дмитрий великолепный рассказчик, эрудированный и интересный собеседник! Экскурсия прошла насыщенно, в очень дружелюбной и атмосфере. Очень много информации, подача которой заинтересовывает с первых минут. Коренной Новосибирец - кому как не Дмитрию знать так много интересного о прошлом и настоящем родного города! Большое за четкость, пунктуальность, обратную связь и замечательное содержание! Благодаря Вашему рассказу город понравился ещё больше!
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Е
Дата посещения: 17 фев 2026
Прекрасный экскурсовод! Интересно рассказывает, город понравился!
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В
Приезжали в Новосибирк 14-16 февраля 2026 года. Заказывали две экскурсии Красный проспект - сердце Новосибирска и Академгородок.
Дмитрий - замечательный экскурсовод, любящий свой город. Набережная, мосты через Обь, левый берег с
Дмитрий - замечательный экскурсовод, любящий свой город. Набережная, мосты через Обь, левый берег с
+2
Дмитрий
Ответ организатора:
Владимир, Ирина, благодарю за такой подробный и яркий отзыв.
Два дня в вашей компании, это то, ради чего стоит работать гидом.
Вы
Два дня в вашей компании, это то, ради чего стоит работать гидом.
Вы
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Волею судьбы, погоды и несостыковки самолетов мы оказались в Новосибирске и ничуть об этом не пожалели.
Благодаря Дмитрию мы в комфортной обстановке, под интересное и содержательное повествование, познакомились с этим чудесным городом.
По рекомендации Дмитрия уже сами посетили зоопарк и остались просто в восторге.
Одним словом: Новосибирск, жди нас снова, нам тебя не хватило😂🥰.
Дмитрий, мы на связи 💯.
Следующая экскурсия в Академгородок😉
Благодаря Дмитрию мы в комфортной обстановке, под интересное и содержательное повествование, познакомились с этим чудесным городом.
По рекомендации Дмитрия уже сами посетили зоопарк и остались просто в восторге.
Одним словом: Новосибирск, жди нас снова, нам тебя не хватило😂🥰.
Дмитрий, мы на связи 💯.
Следующая экскурсия в Академгородок😉
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Е
Хотим от всей души поблагодарить гида Дмитрия за потрясающую экскурсию по Новосибирску! Мы были с двумя детьми, и ребята ни разу не взяли телефоны. Это лучший показатель того, насколько интересно и увлекательно Дмитрий преподносит информацию.
Дмитрий
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв.
Рад был познакомить вашу дружную семью с Новосибирском.
Приезжайте еще, нас ждет Обское море и Академгородок))
Рад был познакомить вашу дружную семью с Новосибирском.
Приезжайте еще, нас ждет Обское море и Академгородок))
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Д
Великолепная экскурсия! Много интересной и полезной информации, отличный маршрут, сочетающий передвижение на машине и небольшие пешие прогулки. Экскурсовод очень харизматичный. Информацию преподносит не буднично и монотонно, а в живом диалоге, иногда с нотками оригинального юмора. От экскурсии в абсолютном восторге! Однозначно рекомендую всем!
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