На правом берегу Новосибирска представлены основные достопримечательности: здесь находится исторический, деловой и культурный центр. Приглашаю исследовать его в авто-пешеходном формате. Вы прокатитесь по главным площадям и проспектам. Увидите древнейшие из сохранившихся храмов, полюбуетесь видами на реку. А я поделюсь занимательными историями о городе!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта автомобильная экскурсия с выходами в самых значимых местах – идеальный формат для первого знакомства с городом! Я раскорою для вас самые значимые моменты его истории, покажу основные достопримечательности, погружу в динамичную атмосферу. Так начнётся ваша история любви с Новосибирском!
Вы увидите
- Образцы дореволюционного зодчества
- Символ Новосибирска – Театр оперы и балета
- Площади Ленина и Красный проспект
- Часовню Святителя Николая
- Лучший зоопарк России
Вы узнаете
- Историю возникновения и роста города
- Особенности формирования архитектурных ансамблей и общегородской планировки
- Подробности появления наиболее выразительных сооружений
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле класса седан вместимостью до 3 человек (+ водитель и гид)
- На маршруте будет 4-5 выходов из авто в наиболее интересных местах
- Для компании до 6 человек бронирую минивэн, до 20 человек — микроавтобус, цена по запросу
- Дополнительные расходы: питание в кафе, покупка сувениров
- В конце экскурсии вы получите рекомендации для вашего дальнейшего пребывания в Новосибирске
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 139 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! Меня зовут Наталья, вот уже 4 года я знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-тоЗадать вопрос
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