Наталья — ваш гид в Новосибирске

Провела экскурсии для 139 туристов

читать дальше хобби переросло в профессию, и сегодня меня рекомендуют как лучшего гида в Новосибирске. Также я являюсь автором и организатором уникального шоу «Исторический стендап», где мы знакомим с историей Новосибирска легко, душевно и красиво! ‌ Со мной вас ждёт индивидуальный подход, авторские маршруты, автомобильные и пешеходные экскурсии по Новосибирску и Академгородку, знакомство с местной кухней, дегустации, гастрономические спектакли, необычные музеи, эксклюзивные прогулки на яхтах, катерах по Оби и Обскому морю. До встречи!

Добро пожаловать в столицу Сибири! Меня зовут Наталья, вот уже 4 года я знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-то