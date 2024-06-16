Этот мастер-класс больше похож на арт-терапию — причудливые узоры и переливы краски создаются фактически сами собой. Всё, что нужно художнику, — развести смолу с колерами и, наливая её на холст, создавать свой собственный шедевр. Под руководством мастера вы сделаете классное изделие своими руками и отвлечётесь от всех забот!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Я предоставлю все материалы и подробно объясню, как сделать красивое изделие, которое удачно впишется в ваш интерьер или станет отличным подарком для близкого человека.

Вы узнаете, что такое эпоксидная смола и как правильно с ней работать. А затем приступите к созданию шедевра. Это может быть картина, менажница или досочка, а также набор из четырёх подстаканников (возможны другие изделия с небольшой доплатой).

Можно выбрать любой дизайн и цветовую гамму: сочетание текстурной пасты и эпоксидной смолы (например, луна и ночное небо или горы и закат) или абстракция (мрамор или срез камня). В процессе я угощу вас чаем/кофе и закусками.

Организационные детали