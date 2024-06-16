Этот мастер-класс больше похож на арт-терапию — причудливые узоры и переливы краски создаются фактически сами собой.
Всё, что нужно художнику, — развести смолу с колерами и, наливая её на холст, создавать свой собственный шедевр. Под руководством мастера вы сделаете классное изделие своими руками и отвлечётесь от всех забот!
Всё, что нужно художнику, — развести смолу с колерами и, наливая её на холст, создавать свой собственный шедевр. Под руководством мастера вы сделаете классное изделие своими руками и отвлечётесь от всех забот!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Я предоставлю все материалы и подробно объясню, как сделать красивое изделие, которое удачно впишется в ваш интерьер или станет отличным подарком для близкого человека.
Вы узнаете, что такое эпоксидная смола и как правильно с ней работать. А затем приступите к созданию шедевра. Это может быть картина, менажница или досочка, а также набор из четырёх подстаканников (возможны другие изделия с небольшой доплатой).
Можно выбрать любой дизайн и цветовую гамму: сочетание текстурной пасты и эпоксидной смолы (например, луна и ночное небо или горы и закат) или абстракция (мрамор или срез камня). В процессе я угощу вас чаем/кофе и закусками.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Смоле нужно дать высохнуть, поэтому изделие вы сможете забрать у нас из студии через пару дней
- Если вы из другого города, мы можем отправить готовое изделие в ваш город за ваш счёт
- Мастер-класс не желателен для детей младше 18 лет и беременных женщин
- Вы можете сделать другие изделия, но их цена выше (доплатить разницу в стоимости можно на месте):
— Досочка большая — 2490 руб.
— Менажница большая — 2490 руб.
— Часы 30 см — 2990 руб.
— Часы 40 см — 3490 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Новосибирске
Наша студия творчества — это уютное место в центре города, где вы сможете расслабиться, отвлечься от всех забот и сделать стильное изделие для дома своими руками! Ждём вас у нас в гостях, начните творить вместе с нами!Задать вопрос
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