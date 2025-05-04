В студии художественного витража в Новосибирске под руководством опытного мастера участники создадут мозаичное панно из цветного стекла. В программе мастер-класса - небольшой экскурс в историю витражного искусства, знакомство с технологией фьюзинга и изготовление панно с изображением сибирских ягод и цветов. Все материалы предоставляются. Участники также смогут насладиться ароматным чаем из самовара. Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 10 лет

Описание мастер-класса

Где проходит мастер-класс?

В студии художественного витража, работы которой ценят во всём мире. За 16 лет студия награждена несколькими золотыми медалями на международных выставках, грамотами за вклад в развитие культуры и искусства. Здесь создавались мозаичные и витражные иконы для храмов и общественных заведений.

Экскурс в историю

Сначала вас познакомят с историей создания витражей по всему миру. Вы узнаете, как было сделано изобретение, изменившее историю стеклоделия, а также почему в эпоху Средневековья витражи получили символическую трактовку в трудах богословов и превратились в искусство, тесно связанное с культовым зодчеством.

Мастер-класс

Вы получите все необходимые материалы, узнаете о правилах изготовления мозаики и приступите к нему. Из европейского стекла, окрашенного в массе, и капель, используя технологию фьюзинга, вы сделаете панно с изображением сибирских ягод и цветов.

Организационные детали