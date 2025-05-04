Мои заказы

Мозаика из цветного стекла: мастер-класс в Новосибирске

Увлекательный мастер-класс в Новосибирске: создайте мозаичное панно из цветного стекла, наслаждаясь чаем из самовара. Подходит для всех старше 10 лет
В студии художественного витража в Новосибирске под руководством опытного мастера участники создадут мозаичное панно из цветного стекла.

В программе мастер-класса - небольшой экскурс в историю витражного искусства, знакомство с технологией фьюзинга и изготовление панно с изображением сибирских ягод и цветов. Все материалы предоставляются. Участники также смогут насладиться ароматным чаем из самовара. Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 10 лет
5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный опыт создания мозаики
  • 🏆 Студия с международными наградами
  • 🧑‍🎨 Обучение от опытного мастера
  • ☕ Ароматный чай из самовара
  • 📚 Экскурс в историю витражей
Мозаика из цветного стекла: мастер-класс в Новосибирске© Инна
Мозаика из цветного стекла: мастер-класс в Новосибирске© Инна
Мозаика из цветного стекла: мастер-класс в Новосибирске© Инна
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Студия художественного витража

Описание мастер-класса

Где проходит мастер-класс?

В студии художественного витража, работы которой ценят во всём мире. За 16 лет студия награждена несколькими золотыми медалями на международных выставках, грамотами за вклад в развитие культуры и искусства. Здесь создавались мозаичные и витражные иконы для храмов и общественных заведений.

Экскурс в историю

Сначала вас познакомят с историей создания витражей по всему миру. Вы узнаете, как было сделано изобретение, изменившее историю стеклоделия, а также почему в эпоху Средневековья витражи получили символическую трактовку в трудах богословов и превратились в искусство, тесно связанное с культовым зодчеством.

Мастер-класс

Вы получите все необходимые материалы, узнаете о правилах изготовления мозаики и приступите к нему. Из европейского стекла, окрашенного в массе, и капель, используя технологию фьюзинга, вы сделаете панно с изображением сибирских ягод и цветов.

Организационные детали

  • Возраст участников 10+
  • Рядом со студией есть удобная парковка и несколько кафе
  • Мастер-класс проведёт для вас сотрудник витражной студии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Фабричной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов в Новосибирске. Организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы. С радостью покажем наш город с разных сторон и поделимся его секретами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Лариса
Лариса
4 мая 2025
Все прошло очень интересно
Все прошло очень интересноВсе прошло очень интересно

Входит в следующие категории Новосибирска

Похожие экскурсии из Новосибирска

Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Деревянное кружево Новониколаевска
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревянное кружево Новониколаевска
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске