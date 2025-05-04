Мозаика из цветного стекла: мастер-класс в Новосибирске
Увлекательный мастер-класс в Новосибирске: создайте мозаичное панно из цветного стекла, наслаждаясь чаем из самовара. Подходит для всех старше 10 лет
В студии художественного витража в Новосибирске под руководством опытного мастера участники создадут мозаичное панно из цветного стекла.
В программе мастер-класса - небольшой экскурс в историю витражного искусства, знакомство с технологией фьюзинга и изготовление панно с изображением сибирских ягод и цветов. Все материалы предоставляются. Участники также смогут насладиться ароматным чаем из самовара. Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 10 лет
В студии художественного витража, работы которой ценят во всём мире. За 16 лет студия награждена несколькими золотыми медалями на международных выставках, грамотами за вклад в развитие культуры и искусства. Здесь создавались мозаичные и витражные иконы для храмов и общественных заведений.
Экскурс в историю
Сначала вас познакомят с историей создания витражей по всему миру. Вы узнаете, как было сделано изобретение, изменившее историю стеклоделия, а также почему в эпоху Средневековья витражи получили символическую трактовку в трудах богословов и превратились в искусство, тесно связанное с культовым зодчеством.
Мастер-класс
Вы получите все необходимые материалы, узнаете о правилах изготовления мозаики и приступите к нему. Из европейского стекла, окрашенного в массе, и капель, используя технологию фьюзинга, вы сделаете панно с изображением сибирских ягод и цветов.
Организационные детали
Возраст участников 10+
Рядом со студией есть удобная парковка и несколько кафе
Мастер-класс проведёт для вас сотрудник витражной студии
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов в Новосибирске. Организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы. С радостью покажем наш город с разных сторон и поделимся его секретами.