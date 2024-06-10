Приглашаем посетить настоящую парфюмерную мастерскую! В ней происходит волшебство, и вы станете его частью.
Окунётесь в творческую атмосферу и научитесь распознавать в любых духах самые известные парфюмерные компоненты. А затем создадите собственный эксклюзивный селективный парфюм — мы подарим вам его на память.
Окунётесь в творческую атмосферу и научитесь распознавать в любых духах самые известные парфюмерные компоненты. А затем создадите собственный эксклюзивный селективный парфюм — мы подарим вам его на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Что такое парфюмерный орган
- Как выстраивается рабочий день парфюмера
- Что общего между кошкой циветтой, кофе лювак и духами
- Из чего состоит амбра
- Что нужно знать, чтобы стать парфюмером
- На какие группы подразделяются парфюмерные ингредиенты
- Каковы натуральные и синтетические составляющие любого аромата
Вы создадите:
Свой эскиз уникального парфюма, который в дальнейшем можно повторить в любом объёме. Для создания вашего аромата мы выберем всё самое вкусное и полностью исключим компоненты, вызывающие у вас неприятные ассоциации.
Организационные детали
В подарок вы получите 15 мл. вашего уникального парфюма.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Новосибирске
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов в Новосибирске. Организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы. С радостью покажем наш город с разных сторон и поделимся его секретами.Задать вопрос
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