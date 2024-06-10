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Приглашаем посетить настоящую парфюмерную мастерскую! В ней происходит волшебство, и вы станете его частью.



Окунётесь в творческую атмосферу и научитесь распознавать в любых духах самые известные парфюмерные компоненты. А затем создадите собственный эксклюзивный селективный парфюм — мы подарим вам его на память.