читать дальше

вырос и знает все его секреты.



Что делает экскурсию с Любой особенной?



1. Вместо сухих фактов — живые истории, вместо заученного текста — искренний разговор. Люба создаёт дружескую атмосферу, в которой хочется слушать, спрашивать и узнавать всё больше. А её искренняя любовь к этим местам заразительна — к концу прогулки и сам начинаешь чувствовать себя частью этого удивительного места.



2. Люба подстраивает маршрут под интересы гостей. Сегодня была прекрасная погода, и она предложила заглянуть к местному «морю». Я с радостью согласилась и ни капли не пожалела — это было чудесное дополнение к экскурсии!



3. Люба не только рассказывает, но и ловит прекрасные моменты, делая памятные снимки. Благодаря ей у меня теперь есть замечательные фото с белочками и не только)



Люба помогла мне взглянуть на Новосибирск по-новому, и я уехала с тёплыми воспоминаниями и желанием вернуться снова. Очень рекомендую!