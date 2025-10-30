В Академгородке Новосибирска, где научная атмосфера гармонично сочетается с природой, участники квеста смогут найти белок, мышек и других зверушек. Прогулка включает посещение нового корпуса НГУ, живописных улочек и коттеджей академиков. Гости узнают историю создания Академгородка, сделают памятные фотографии и разгадают его тайны.
Это уникальная возможность познакомиться с местной культурой и природой в одном из самых интересных районов города
Это уникальная возможность познакомиться с местной культурой и природой в одном из самых интересных районов города
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🗺️ Увлекательные задания
- 📸 Памятные фотографии
- 🐿️ Встреча с природой
- 🏛️ История Академгородка
- 🔍 Тайны и открытия
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Новый корпус НГУ
- Золотодолинская улица
- Жемчужная улица
- Морской проспект
- Проспект Лаврентьева
- Памятник лабораторной мыши
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- Живописные улочки с милыми названиями — Золотодолинская, Жемчужная, Морской проспект.
- Коттеджи академиков, укрытые в лесу.
- Пруд с уточками и ручных белок (которые изредка проникают в квартиры и безобразничают).
- Золотую долину, откуда начинался Академгородок.
- Проспект Лаврентьева и научные институты.
- Памятник лабораторной мыши и Беляеву с лисой.
А ещё вы:
- Услышите историю создания Академгородка.
- Узнаете, для чего в местные магазины приезжали жители других районов Новосибирска.
- Разберётесь, в чём заключается концепция Академгородка.
- Получите памятные фотографии.
Организационные детали
- Фотосъёмка проходит на фотоаппарат Canon 600D.
- Ссылку на готовые фотографии (от 100 шт) я пришлю вам в течение одного дня.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка Дом Ученых, Морской пр-т 44
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Люба, я живу в Новосибирске с рождения. Люблю природу и красивые места. Мне нравится встречать гостей, друзей, путешественников и открывать для них укромные уголки нашей необъятной Сибири.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ангелина
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия Любы. спокойно, душевно,узнали много интересного.
Бонусом красивые фотографии.
Бонусом красивые фотографии.
И
Ирина
6 окт 2025
Впервые оказались в Академгородке, поэтому первое впечатление о нем сложилось замечательное! В том числе благодаря Любови.
Наталья
1 июн 2025
Хотите узнать Академгородок не как турист, а как местный житель? Экскурсия с Любой — это не просто прогулка по достопримечательностям, а настоящее погружение в атмосферу Академгородка с человеком, который здесь
Татьяна
6 мая 2025
Как здорово, что именно с Любой мы познакомились с Академгородком. Помимо того, что Люба оказалась прекрасным гидом, знающим и любящим свой город, она еще и чудесный человек. Впечатления в итоге самые волшебные. Большое спасибо!
Елена
30 мар 2025
Замечательная экскурсия и элементами квеста. Очень доброжелательная и любящая свой город Любовь. 3 часа проходят на одном дыхании. Получаешь массу полезной информации, интересные факты и знакомишься с забавными памятниками. Вы точно будете удивлены тем фактам, которые узнаете, пополните свой словарный запас научных терминов и наверняка повстречаете нескольких академиков.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 5 чел.
Живые истории Академгородка: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю новосибирского Академгородка, пообщайтесь с учёными и погрузитесь в атмосферу научных открытий. Экскурсия для всей семьи
Начало: У Дома учёных
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
11 ноя в 11:00
12 ноя в 08:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кругосветка по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.