Наукоград Кольцово

Описание
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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в наше увлекательное путешествие по Наукограду, живописному поселку, который стоит рядом с Новосибирском.

Мы приглашаем вас исследовать этот любопытный уголок, где история и наука переплелись в удивительном союзе.
Наукоград Кольцово
Наукоград Кольцово
Наукоград Кольцово
Наукоград Кольцово
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Скульптура «Девочка на шаре»
  • Здание Биотехнопарка
  • Скульптуры на проспекте Сандахчиева
  • Парк Кольцово
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

История и мифы Наукограда.
Экскурсия по поселку Наукоград, уютно расположившемся рядом с Новосибирском. Почему Кольцово стал наукоградом? Какие мифы рассказывают про научный центр «Вектор»?
Мы пройдемся по зеленым улицам, посмотрим на кольцовские скульптуры, биотехнопарк и посетим ухоженный парк, где вы сможете погулять по эко-тропе, отдохнуть у пруда или покормить уточек и огромных карпов. Скульптура «Девочка на шаре», здание Биотехнопарка, скульптуры на проспекте Сандахчиева, парк Кольцово.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Кольцово, 14, Новосибирск
Завершение: Парк отдыха «Кольцово», Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Для бронирования даты свяжитесь со мной по телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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