Что вас ожидает:

История и мифы Наукограда.

Экскурсия по поселку Наукоград, уютно расположившемся рядом с Новосибирском. Почему Кольцово стал наукоградом? Какие мифы рассказывают про научный центр «Вектор»?

Мы пройдемся по зеленым улицам, посмотрим на кольцовские скульптуры, биотехнопарк и посетим ухоженный парк, где вы сможете погулять по эко-тропе, отдохнуть у пруда или покормить уточек и огромных карпов. Скульптура «Девочка на шаре», здание Биотехнопарка, скульптуры на проспекте Сандахчиева, парк Кольцово.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.