Добро пожаловать в наше увлекательное путешествие по Наукограду, живописному поселку, который стоит рядом с Новосибирском.
Мы приглашаем вас исследовать этот любопытный уголок, где история и наука переплелись в удивительном союзе.
Мы приглашаем вас исследовать этот любопытный уголок, где история и наука переплелись в удивительном союзе.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Скульптура «Девочка на шаре»
- Здание Биотехнопарка
- Скульптуры на проспекте Сандахчиева
- Парк Кольцово
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
История и мифы Наукограда.
Экскурсия по поселку Наукоград, уютно расположившемся рядом с Новосибирском. Почему Кольцово стал наукоградом? Какие мифы рассказывают про научный центр «Вектор»?
Мы пройдемся по зеленым улицам, посмотрим на кольцовские скульптуры, биотехнопарк и посетим ухоженный парк, где вы сможете погулять по эко-тропе, отдохнуть у пруда или покормить уточек и огромных карпов. Скульптура «Девочка на шаре», здание Биотехнопарка, скульптуры на проспекте Сандахчиева, парк Кольцово.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Посёлок Кольцово, 14, НовосибирскЗавершение: Парк отдыха «Кольцово», Новосибирск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Добрый день! Для бронирования даты свяжитесь со мной по телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Новосибирска
Индивидуальная
5 часов
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Открыть неизведанные районы города и осознать масштаб одного из главных научных центров России
в центре города
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
от 8 060₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Над Новосибирском на самолёте
Рассмотреть главные памятники, район ОбьГЭС и наукоград на авиаэкскурсии, осваивая азы пилотирования
в аэропорту «Северный»
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
По договорённости
8 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии