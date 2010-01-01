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«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Далеко не все знают, что Новосибирск как один из главных научных центров России славен не только своим Академгородком, но и другими наукоградами, устроенными по аналогичному принципу.

Так, в посёлке Краснообск располагаются научные институты сельскохозяйственного профиля, в микрорайоне Нижняя Ельцовка — научно-медицинские институты.

А в посёлке Кольцово находится один из центров отечественной микробиологии и хранятся штаммы страшных болезней, когда-то угрожавших человечеству.

Я предлагаю вам узнать больше о новосибирских наукоградах!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам

Что вы увидите

  • Поселок Кольцово
  • Буддийский Дацан
  • Плотина Новосибирской ГЭС
  • Краснообск
Посёлок Кольцово
Минут 40 потратим на дорогу, формально покинув пределы Новосибирска. По благоустроенности, чистоте и царящей здесь приветливой атмосфере, Кольцово по праву считается настоящим конкурентом знаменитого Академгородка. Мы прогуляемся по улочкам посёлка, полюбуемся красивой Введенской церковью, обязательно посетим красивейший ландшафтный парк 🌳 с прудом, и уже на выезде остановимся около ультрасовременного здания Биотехнопарка. По дороге мы поговорим о самом посёлке и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Вы узнаете, кто такой академик Лев Сандахчиев и чем прославился «Вектор» на весь мир.
Буддийский Дацан
Выехав из Кольцова, мы направимся в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернём к медицинским НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Здесь мы остановимся около самого настоящего буддистского дацана, основанного представителями бурятской диаспоры, живущими в Новосибирске. Мы поговорим с вами об этой древней религии, если повезёт – пообщаемся с настоятелем храма, и отведаем в местном кафе традиционное бурятское блюдо — буузы.
Обское море
После Нижней Ельцовки мы направимся к Новосибирскому водохранилищу, именуемому в народе Обским морем. Мы проедем по плотине Новосибирской ГЭС, увидим настоящую шлюзовую камеру, через которую суда попадают из водохранилища в реку и наоборот, полюбуемся панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырём святого мученика Евгения, архитектуру которого можно сравнить с памятниками старины на Золотом Кольце.
Краснообск
Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), мы попадём в посёлок Краснообск — центр сибирской сельскохозяйственной науки. Здесь мы взглянем на советские дома и дома-новостройки, возведённые по кругу, подъедем к памятнику основателю Краснообска — академику Ираклию Синягину, увидим забавный памятник «Полёт мыслей», проедем через почти европейский микрорайон «Бавария» и напоследок полюбуемся Казанской церковью, воздвигнутой в стилистике барокко в начале XXI века. В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом, нашу «кругосветку».
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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