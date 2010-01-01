Посёлок Кольцово

Минут 40 потратим на дорогу, формально покинув пределы Новосибирска. По благоустроенности, чистоте и царящей здесь приветливой атмосфере, Кольцово по праву считается настоящим конкурентом знаменитого Академгородка. Мы прогуляемся по улочкам посёлка, полюбуемся красивой Введенской церковью, обязательно посетим красивейший ландшафтный парк 🌳 с прудом, и уже на выезде остановимся около ультрасовременного здания Биотехнопарка. По дороге мы поговорим о самом посёлке и о тех, кто стоял у истоков отечественной микробиологии. Вы узнаете, кто такой академик Лев Сандахчиев и чем прославился «Вектор» на весь мир.

Буддийский Дацан

Выехав из Кольцова, мы направимся в сторону Академгородка, но, не доезжая до него, свернём к медицинским НИИ в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Здесь мы остановимся около самого настоящего буддистского дацана, основанного представителями бурятской диаспоры, живущими в Новосибирске. Мы поговорим с вами об этой древней религии, если повезёт – пообщаемся с настоятелем храма, и отведаем в местном кафе традиционное бурятское блюдо — буузы.

Обское море

После Нижней Ельцовки мы направимся к Новосибирскому водохранилищу, именуемому в народе Обским морем. Мы проедем по плотине Новосибирской ГЭС, увидим настоящую шлюзовую камеру, через которую суда попадают из водохранилища в реку и наоборот, полюбуемся панорамой микрорайона ОбьГЭС с его чудесной приморской набережной и красивейшим мужским монастырём святого мученика Евгения, архитектуру которого можно сравнить с памятниками старины на Золотом Кольце.

Краснообск

Наконец, свернув с широкого скоростного Советского шоссе (и вновь покинув Новосибирск), мы попадём в посёлок Краснообск — центр сибирской сельскохозяйственной науки. Здесь мы взглянем на советские дома и дома-новостройки, возведённые по кругу, подъедем к памятнику основателю Краснообска — академику Ираклию Синягину, увидим забавный памятник «Полёт мыслей», проедем через почти европейский микрорайон «Бавария» и напоследок полюбуемся Казанской церковью, воздвигнутой в стилистике барокко в начале XXI века. В Новосибирск мы въедем уже со стороны Левобережья, завершив таким образом, нашу «кругосветку».