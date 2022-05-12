Мало кто видел Новосибирск с этого ракурса! Местный вы или приехали отдохнуть - полет на самолете представит город в новом свете и станет веселым приключением.Опытный пилот обучит вас базовым навыкам

управления воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами; а иллюминаторы откроют захватывающие панорамы. Полет длится 30 минут. Пилот расскажет об аэродроме и самолете, проведет инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Сможете занять место второго пилота и пролететь за штурвалом. Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, увидим Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей. Городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище - таким Новосибирск вы еще не видели

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для полета над Новосибирском - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что минимизирует риск отмены полета. Кроме того, летом открываются самые живописные виды на город и его окрестности. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться полетом, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы полеты возможны, но вероятность отмены из-за погодных условий выше.

Сейчас август — это идеальное время.