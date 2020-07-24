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Над Новосибирском на самолёте!

Рассмотреть главные памятники, район ОбьГЭС и наукоград на авиаэкскурсии, осваивая азы пилотирования

Георгий
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Георгий – экскурсионное агентство
Мало кто видел Новосибирск с этого ракурса! Местный вы или приехали отдохнуть — полет на самолете представит город 🏙️ в новом свете и станет веселым приключением.

Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами; а иллюминаторы откроют захватывающие панорамы.

10990 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Над Новосибирском на самолёте!
Над Новосибирском на самолёте!

Обратите внимание: полет длится 30 минут.

Что вас ожидает

Пристегните ремни!
Пилот расскажет об аэродроме и самолете, проведет инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Под руководством профессионала вы сможете подержать штурвал и попробовать себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе и снижении высоты.

Живописные пейзажи
Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, увидим Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей. Городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы еще не видели!

Организационные детали

  • Полет длится 30 минут
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы согласуем новую дату полета.
  • Полетать над Новосибирском могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет
Над Новосибирском на самолёте!
Над Новосибирском на самолёте!
Над Новосибирском на самолёте!
Над Новосибирском на самолёте!
Над Новосибирском на самолёте!
Над Новосибирском на самолёте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту «Северный».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 июля 2020
Полет над Новосибирском - это в первую очередь полет а не экскурсия. Зато по просьбе стали называть локации и закладывать виражи чтобы было можно посмотреть. Даже дали порулить. Очень понравилось!

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