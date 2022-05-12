Мало кто видел Новосибирск с этого ракурса! Местный вы или приехали отдохнуть - полет на самолете представит город в новом свете и станет веселым приключением.
Опытный пилот обучит вас базовым навыкам
Опытный пилот обучит вас базовым навыкам
5 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Уникальный ракурс на город
- 👨✈️ Обучение базовым навыкам пилотирования
- 🌆 Захватывающие панорамы
- 🎢 Возможность испытать виражи
- 👪 Подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полета над Новосибирском - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что минимизирует риск отмены полета. Кроме того, летом открываются самые живописные виды на город и его окрестности. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться полетом, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы полеты возможны, но вероятность отмены из-за погодных условий выше.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Оперный театр
- Железнодорожная станция «Новосибирск-Главный»
- Городской пляж
- ОбьГЭС
Описание экскурсии
Обратите внимание: полет длится 30 минут.
Что вас ожидает
Пристегните ремни!
Пилот расскажет об аэродроме и самолете, проведет инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и пролететь за штурвалом.
Живописные пейзажи
Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, увидим Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей. Городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы еще не видели!
Организационные детали
- Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день. В некоторых случаях из-за погоды может быть изменен маршрут.
- Полетать над Новосибирском могут путешественники любого возраста, включая детей от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту «Северный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 394 туристов
Добро пожаловать в мир малой авиации! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем экскурсионные полеты, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам, и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск с новой стороны!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было необычно.
Впервые летала на таком транспорте.
Доплатили 2000 рублей за виражи: свободное падение и резкий подъем вверх. Ещё обещали афганскую петлю при посадке, но пилот не знал, что это такое.
Вид,
Впервые летала на таком транспорте.
Доплатили 2000 рублей за виражи: свободное падение и резкий подъем вверх. Ещё обещали афганскую петлю при посадке, но пилот не знал, что это такое.
Вид,
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Л
Полет безумно понравился. Море восторга и адреналина! 30 минут полета показались 1 минутой!
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Н
Полет очень понравился. Адреналин. Пилот Алексей - Профи! 👍
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Т
Спасибо! Очень понравилось!!!
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Восторг!
Вдохновленная полетом написала стихотворение.
Взлет, полет и небе, небо, небо А внизу дома, театры, купола Крылья, крылья в руки дали мне бы Я бы тучи все разогнала!
Тучи горести, печали и тревоги
Вдохновленная полетом написала стихотворение.
Взлет, полет и небе, небо, небо А внизу дома, театры, купола Крылья, крылья в руки дали мне бы Я бы тучи все разогнала!
Тучи горести, печали и тревоги
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Полет над Новосибирском - это в первую очередь полет а не экскурсия. Зато по просьбе стали называть локации и закладывать виражи чтобы было можно посмотреть. Даже дали порулить. Очень понравилось!
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