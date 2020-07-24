Обратите внимание: полет длится 30 минут.

Что вас ожидает

Пристегните ремни!

Пилот расскажет об аэродроме и самолете, проведет инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Под руководством профессионала вы сможете подержать штурвал и попробовать себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе и снижении высоты.

Живописные пейзажи

Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, увидим Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей. Городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы еще не видели!