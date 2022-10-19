Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк

Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Новосибирск.
Встреча в аэропорту в 7:30.
Трансфер в отель.
Раннее заселение в отель.
Завтрак в отеле.
Отдых после перелета.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.
В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России.
Зоопарк занимает площадь 65 га, где проживает одиннадцать тысяч особей 770 видов.
Многие, из которых занесены в международную Красную книгу, в Красную книгу России и региональные Красные книги, а на 110 видов ведется международная племенная книга.
В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу, страуса и других представителей животного мира.
Возвращение в отель.
Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.
Завтрак в отеле.
Переезд в Академгородок.
Экскурсия по Академгородку.
Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет.
Посещение музея-квартиры Повседневности Академгородка.
Интегральный музей-квартира живой истории Академгородка является частным проектом Анастасии Безносовой-Близнюк.
В основу экспозиции музея легли архивы знаменитого клуба "Под интегралом" и артефакты советского времени, которые дарят жители Академгородка, а часть вещей приобретается на блошиных рынках.
Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка.
В ходе экскурсии вы узнаете о Технопарке, его деятельности и объектах.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Сузун.
Сузун – это тихий и уютный посёлок.
Помимо «заводских памятников-музеев», здесь есть и подлинно исторические объекты: церковно-приходская школа, заводской пруд, несколько добротных сибирских домов XIX века.
Посещение Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».
В старинном поселке Сузун в 1764 году был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор.
Экскурсия в музей Медеплавильный завод.
Музей располагается в отреставрированном помещении одного из цехов Сузунского медеплавильного завода XVIII века.
Центральными экспонатами музея являются реконструкция плавильной печи «шплейзофен», действующая модель одной из заводских машин — «Толчеи для сору» и масштабный макет Сузуна конца XVIII века.
Экскурсия в музей Монетный двор.
Экспозиция музея представляет процесс изготовления монеты от вырубки заготовки до нанесения рельефного изображения на монетный кружок, а в «Монетной кладовой» демонстрируется богатая нумизматическая коллекция из фондов музея.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в музей Дом и контора управляющего.
Здесь воссозданы помещения дома-конторы горного инженера и известного литератора XIX века А. Черкасова: Гостиная, рабочий кабинет и кухня с образцами деревянной мебели, производившейся в Сузуне.
Экскурсия в музей сибирской народной иконы.
Музей посвящен иконам народных мастеров, и непосредственно представителям сузунской иконописной мастерской.
Располагается он в здании-памятнике регионального значения «Здание церковно-приходской школы» постройки XIX века.
Возвращение в Новосибирск.
Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.
Завтрак в отеле.
Переезд в Колывань.
Прогулка по городу.
Колывань – это уголок древней Руси, который до сих пор бережно хранит свое историческое богатство.
Здесь стоят каменные и деревянные купеческие особняки, дома крестьян и ремесленников, украшенные ажурной резьбой, а особое восхищение вызывают Собор Святой Живоначальной Троицы и храм Александра Невского.
Экскурсия в краеведческий музей.
Сегодня в залах музея представлено несколько экспозиций: «Купечество города Колывани», «Место Колывани в истории государства Российского», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.
Музей находится в историческом квартале, где расположен памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани и представлены отреставрированные особняки купцов.
Переезд в Юрт-Ору.
Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина”.
Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, традиционная национальная одежда, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, обувь и другие раритеты.
Татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем.
Трансфер в аэропорт к 18:00.
Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты заезда
|Двух-, трехместное
|Одноместное
|Пакет питания (4 обеда) дополнительно, по желанию
|04.01.2023
|23 500
|33 000
|2 300
Многофункциональные номера и высокий уровень сервиса, а также удобное расположение – формула вашего комфортного путешествия в центре Сибири. Cosmos Novosibirsk Hotel насчитывает 150 элегантных светлых номеров. Наслаждайтесь домашним уютом и такими удобствами, как бесплатный беспроводной высокоскоростной Интернет, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами и индивидуальная система кондиционирования воздуха.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!