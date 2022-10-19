Новосибирск - сердце западной Сибири

Новосибирск является культурным, транспортным, научным, промышленным центром Западной Сибири

4.7
3 отзыва
Новосибирск является культурным, транспортным, научным, промышленным центром Западной Сибири и центром Сибирского федерального округа. Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России. Именно здесь находится научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук – Академгородок.

В небольшом заводском посёлке Сузун печатали сибирские, а после – общероссийские деньги до середины XIX века, а в Колывани возможно окунуться в атмосферу прошлого и увидеть жизнь сибирского города вековой давности.
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Новосибирск - сердце западной Сибири
Ближайшие даты:
4
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • семейный отдых – интересный маршрут для всех членов семьи – один из крупнейших зоопарков страны, монетный двор, технопарк и многое другое;
  • этнические приключения – познакомимся с национально-историческим бытом и укладом жизни семьи татар, а также отведаем татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем;
  • историческое богатство Сибири – насыщенная и познавательная программа позволит нам окунуться в жизнь древнего края.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк

Прибытие в Новосибирск.

Встреча в аэропорту в 7:30.

Трансфер в отель.

Раннее заселение в отель.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по Новосибирску.

Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.

В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России.

Зоопарк занимает площадь 65 га, где проживает одиннадцать тысяч особей 770 видов.

Многие, из которых занесены в международную Красную книгу, в Красную книгу России и региональные Красные книги, а на 110 видов ведется международная племенная книга.

В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу, страуса и других представителей животного мира.

Возвращение в отель.

Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопаркОбзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопаркОбзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопаркОбзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк
2 день

Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири

Завтрак в отеле.

Переезд в Академгородок.

Экскурсия по Академгородку.

Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет.

Посещение музея-квартиры Повседневности Академгородка.

Интегральный музей-квартира живой истории Академгородка является частным проектом Анастасии Безносовой-Близнюк.

В основу экспозиции музея легли архивы знаменитого клуба "Под интегралом" и артефакты советского времени, которые дарят жители Академгородка, а часть вещей приобретается на блошиных рынках.

Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Обед (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка.

В ходе экскурсии вы узнаете о Технопарке, его деятельности и объектах.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.

Академгородок. Музей истории и культуры народов СибириАкадемгородок. Музей истории и культуры народов СибириАкадемгородок. Музей истории и культуры народов Сибири
3 день

Экскурсия в п. Сузун

Завтрак в отеле.

Переезд в поселок Сузун.

Сузун – это тихий и уютный посёлок.

Помимо «заводских памятников-музеев», здесь есть и подлинно исторические объекты: церковно-приходская школа, заводской пруд, несколько добротных сибирских домов XIX века.

Посещение Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».

В старинном поселке Сузун в 1764 году был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор.

Экскурсия в музей Медеплавильный завод.

Музей располагается в отреставрированном помещении одного из цехов Сузунского медеплавильного завода XVIII века.

Центральными экспонатами музея являются реконструкция плавильной печи «шплейзофен», действующая модель одной из заводских машин — «Толчеи для сору» и масштабный макет Сузуна конца XVIII века.

Экскурсия в музей Монетный двор.

Экспозиция музея представляет процесс изготовления монеты от вырубки заготовки до нанесения рельефного изображения на монетный кружок, а в «Монетной кладовой» демонстрируется богатая нумизматическая коллекция из фондов музея.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в музей Дом и контора управляющего.

Здесь воссозданы помещения дома-конторы горного инженера и известного литератора XIX века А. Черкасова: Гостиная, рабочий кабинет и кухня с образцами деревянной мебели, производившейся в Сузуне.

Экскурсия в музей сибирской народной иконы.

Музей посвящен иконам народных мастеров, и непосредственно представителям сузунской иконописной мастерской.

Располагается он в здании-памятнике регионального значения «Здание церковно-приходской школы» постройки XIX века.

Возвращение в Новосибирск.

Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.

Экскурсия в п. СузунЭкскурсия в п. СузунЭкскурсия в п. Сузун
4 день

Колывань - Юрт-Ору

Завтрак в отеле.

Переезд в Колывань.

Прогулка по городу.

Колывань – это уголок древней Руси, который до сих пор бережно хранит свое историческое богатство.

Здесь стоят каменные и деревянные купеческие особняки, дома крестьян и ремесленников, украшенные ажурной резьбой, а особое восхищение вызывают Собор Святой Живоначальной Троицы и храм Александра Невского.

Экскурсия в краеведческий музей.

Сегодня в залах музея представлено несколько экспозиций: «Купечество города Колывани», «Место Колывани в истории государства Российского», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.

Музей находится в историческом квартале, где расположен памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани и представлены отреставрированные особняки купцов.

Переезд в Юрт-Ору.

Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина”.

Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, традиционная национальная одежда, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, обувь и другие раритеты.

Татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем.

Трансфер в аэропорт к 18:00.

Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Даты заездаДвух-, трехместноеОдноместноеПакет питания (4 обеда) дополнительно, по желанию
04.01.202323 50033 0002 300

Варианты проживания

Cosmos Novosibirsk Hotel 4*

3 ночи

Многофункциональные номера и высокий уровень сервиса, а также удобное расположение – формула вашего комфортного путешествия в центре Сибири. Cosmos Novosibirsk Hotel насчитывает 150 элегантных светлых номеров. Наслаждайтесь домашним уютом и такими удобствами, как бесплатный беспроводной высокоскоростной Интернет, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами и индивидуальная система кондиционирования воздуха.

Cosmos Novosibirsk Hotel 4*Cosmos Novosibirsk Hotel 4*Cosmos Novosibirsk Hotel 4*Cosmos Novosibirsk Hotel 4*Cosmos Novosibirsk Hotel 4*Cosmos Novosibirsk Hotel 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в Cosmos Hotel Novosibirsk 4* с завтраками
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Новосибирску
  • Обзорная экскурсия по Академгородку
  • Обзорная экскурсия по наклонным Башням Технопарка
  • Прогулка по Сузуну
  • Прогулка по Колывани
  • Экскурсия по комплексу “Усадьба чатского татарина”
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск и обратно
  • Пакет питания: 4 обеда – 2 300 руб.
  • Входной билет в Новосибирский зоопарк – 400 руб. (льготный 150 руб.)
  • Входной билет в музей-квартиру Повседневности Академгородка – 400 руб.
  • Входной билет в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Восток – 200 руб., детский – 100 руб.
  • Входной билет в музей Медеплавильный завод – 100 руб. (льготный 50 руб.)
  • Входной билет в музей Монетный двор – 100 руб. (льготный 50 руб.)
  • Входной билет в музей Дом и контора управляющего – 100 руб. (льготный 50 руб.)
  • Входной билет в музей сибирской народной иконы – 100 руб.
  • Входной билет в Колыванский краеведческий музей – 100 руб
Место начала и завершения?
Россия, Новосибирск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок

Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • Авиакомпания S7 Airlines:
  • Санкт-Петербург - Новосибирск S75006 22:45 - 07:10
  • Новосибирск - Санкт-Петербург S75005 20:55 - 21:45

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • Авиакомпания S7 Airlines:
  • Москва - Нововсибирск DME S72513 23:25 - 07:30
  • Новосибирск - Москва DME S72514 20:40 - 21:15

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
19 окт 2022
В процессе тура не было никаких накладок и задержек по времени. Гид Роман Обухов тоже оставил о себе приятное впечатление, в своей работе выкладывался по максимуму. Ему отдельная пятерка с плюсом за работу.
Н
21 сен 2022
Без претензий.
С
20 сен 2022
Всё хорошо. Вовремя и своевременно информирование, не было сбоев при заселении в гостиницу на сутки раньше. Гостиница хорошая и удобно расположена для прогулок по пешеходной улице. Спасибо.

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