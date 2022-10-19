1 день

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Новосибирский зоопарк

Прибытие в Новосибирск.

Встреча в аэропорту в 7:30.

Трансфер в отель.

Раннее заселение в отель.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по Новосибирску.

Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.

В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков России.

Зоопарк занимает площадь 65 га, где проживает одиннадцать тысяч особей 770 видов.

Многие, из которых занесены в международную Красную книгу, в Красную книгу России и региональные Красные книги, а на 110 видов ведется международная племенная книга.

В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу, страуса и других представителей животного мира.

Возвращение в отель.

Входные билеты на объекты показа оплачиваются отдельно на месте.