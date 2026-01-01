Описание тура
Организационные детали
Групповой трансфер осуществляется только от/до аэропорта в дни начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами. Если время ваших рейсов отличается или вы выбрали тур без проживания, необходимо добираться до/от места старта/финиша самостоятельно.
Программа тура по дням
Новосибирск - ворота в Сибирь
Встретим вас у аэропорта и к завтраку доставим в отель. После отдыха идём знакомиться с городом. Увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал и другие значимые здания, а также посетим Краеведческий музей.
Егорьевское - село золотодобытчиков
Отправляемся в Егорьевское, где уже больше 2 столетий добывают золото. Посетим Музей золотодобычи, узнаем историю промысла, спустимся в штольню. Побываем в избе с воссозданным бытом первых старателей. Увидим старинные вещи, орудия, фото, а также стойло для лошадей, баню по-чёрному, амбар. Погуляем по самому селу, а затем вернёмся в Новосибирск.
Колывань на «дороге кандалов», Юрт-Ора - деревня чатских татар
Следующий на нашем пути — Колывань. Посёлок появился для защиты границ от кочевников, а затем стал этапом Сибирского тракта для ссыльных и каторжан. Посетим Александро-Невский монастырь и поедем в деревню Юрт-Ора. Нас ждут в гости чатские татары. В усадьбе воссоздан уклад, представлены архивы о семьях, одежда, обувь, раритеты. Увидим забор-тын, баню по-чёрному, лодку-долблёнку и многое другое, зайдём в мечеть, а также попробуем национальные блюда.
Академгородок - центр науки и образования
Движемся дальше. Проедем по Бугринскому мосту и плотине ГЭС. Изучим Академгородок: осмотрим университет, коттеджи, домик академика Лаврентьева, памятники лабораторной мыши и академику Беляеву с домашней лисой. Посетим Музей народов Сибири и Дальнего Востока и вернёмся в Новосибирск.
Вкусный финал - таёжная дичь, дикоросы, сбитни, пряники
Завершим поездку с гурманским размахом. Сначала в гастрономическом театре попробуем северную рыбу, таёжную дичь, дикоросы, настойки на ягодах и травах. Интерьеры здесь тоже достойны внимания: старинные марионетки и мебель, советский фарфор, подлинники сибирского импрессиониста Леонида Иванова. Затем пойдём в сбитневарню: слушая рассказ о напитке, продегустируем сбитни и пряники, истолчём в ступе четверговую соль и оценим её вкус. В конце программы — сюрприз для всех!
Заедем в отель за вещами и доставим вас к аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|52 500 ₽
|1-местное проживание
|65 000 ₽
|Без проживания и завтраков
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с ранним заселением
- Завтраки, 2 обеда, гастропрограмма, дегустации
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме «Усадьбы чатского татарина»)
Что не входит в цену
- Билеты в Новосибирск и обратно в ваш город
- Обеды вне программы, ужины
- Экскурсия в «Усадьбе чатского татарина» + национальный обед - 1300 ₽
- 1-местное проживание