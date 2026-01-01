Новосибирск, Академгородок, Егорьевское, Колывань, Юрт-Ора и сибирская кухня

Золотые прииски, великие умы, дорога каторжников, татары-чаты, дичь, дикоросы, сбитни и пряники
Приглашаем вас на берега Оби, открывающие ворота в Сибирь! Вы познакомитесь с сердцем области и Академгородком — очагом научной мысли и смелых инноваций. Поймёте, где добывали золото высшей пробы, в
каких условиях работали и жили старатели.

Вспомните трагические страницы истории — мучительный путь, который преодолевали осуждённые на каторгу. Узнаете, кто такие чатские татары, попробуете блюда и напитки.

Специалитеты из северной рыбы, таёжной дичи и дикоросов, настойки на ягодах и травах, сбитни, пряники, четверговая соль — финал отпуска будет вкусным!

Описание тура

Организационные детали

Групповой трансфер осуществляется только от/до аэропорта в дни начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами. Если время ваших рейсов отличается или вы выбрали тур без проживания, необходимо добираться до/от места старта/финиша самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - ворота в Сибирь

Встретим вас у аэропорта и к завтраку доставим в отель. После отдыха идём знакомиться с городом. Увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал и другие значимые здания, а также посетим Краеведческий музей.

2 день

Егорьевское - село золотодобытчиков

Отправляемся в Егорьевское, где уже больше 2 столетий добывают золото. Посетим Музей золотодобычи, узнаем историю промысла, спустимся в штольню. Побываем в избе с воссозданным бытом первых старателей. Увидим старинные вещи, орудия, фото, а также стойло для лошадей, баню по-чёрному, амбар. Погуляем по самому селу, а затем вернёмся в Новосибирск.

3 день

Колывань на «дороге кандалов», Юрт-Ора - деревня чатских татар

Следующий на нашем пути — Колывань. Посёлок появился для защиты границ от кочевников, а затем стал этапом Сибирского тракта для ссыльных и каторжан. Посетим Александро-Невский монастырь и поедем в деревню Юрт-Ора. Нас ждут в гости чатские татары. В усадьбе воссоздан уклад, представлены архивы о семьях, одежда, обувь, раритеты. Увидим забор-тын, баню по-чёрному, лодку-долблёнку и многое другое, зайдём в мечеть, а также попробуем национальные блюда.

4 день

Академгородок - центр науки и образования

Движемся дальше. Проедем по Бугринскому мосту и плотине ГЭС. Изучим Академгородок: осмотрим университет, коттеджи, домик академика Лаврентьева, памятники лабораторной мыши и академику Беляеву с домашней лисой. Посетим Музей народов Сибири и Дальнего Востока и вернёмся в Новосибирск.

5 день

Вкусный финал - таёжная дичь, дикоросы, сбитни, пряники

Завершим поездку с гурманским размахом. Сначала в гастрономическом театре попробуем северную рыбу, таёжную дичь, дикоросы, настойки на ягодах и травах. Интерьеры здесь тоже достойны внимания: старинные марионетки и мебель, советский фарфор, подлинники сибирского импрессиониста Леонида Иванова. Затем пойдём в сбитневарню: слушая рассказ о напитке, продегустируем сбитни и пряники, истолчём в ступе четверговую соль и оценим её вкус. В конце программы — сюрприз для всех!

Заедем в отель за вещами и доставим вас к аэропорту.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении52 500 ₽
1-местное проживание65 000 ₽
Без проживания и завтраков33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с ранним заселением
  • Завтраки, 2 обеда, гастропрограмма, дегустации
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме «Усадьбы чатского татарина»)
Что не входит в цену
  • Билеты в Новосибирск и обратно в ваш город
  • Обеды вне программы, ужины
  • Экскурсия в «Усадьбе чатского татарина» + национальный обед - 1300 ₽
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Новосибирска, 7:00
Завершение: Аэропорт Новосибирска, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

