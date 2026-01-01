1 день

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение Краеведческого музея

Прибытие в Новосибирск.

Встреча в аэропорту в 07:00. Трансфер в отель.

Раннее заселение в отель.

Завтрак в отеле.

Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.

Нынешнее название Новосибирск получил в 1926 году. Сегодня он является культурным, научным, транспортным, промышленным, деловым и торговым центр Сибири.

В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.

Обед.

Посещение с экскурсией Краеведческого музея (постоянная экспозиция). Временные выставки – по желанию, билет приобретается дополнительно.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160