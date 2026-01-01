Вы спуститесь в настоящую штольню,
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение Краеведческого музея
Прибытие в Новосибирск.
Встреча в аэропорту в 07:00. Трансфер в отель.
Раннее заселение в отель.
Завтрак в отеле.
Отдых после перелета.
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Расположен Новосибирск на Приобском плато рядом с водохранилищем, а возникновение первого русского поселения на территории современного города датируют последним десятилетием XVII века.
Нынешнее название Новосибирск получил в 1926 году. Сегодня он является культурным, научным, транспортным, промышленным, деловым и торговым центр Сибири.
В ходе экскурсии по городу мы увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал Новосибирск-Главный и другие значимые достопримечательности города.
Обед.
Посещение с экскурсией Краеведческого музея (постоянная экспозиция). Временные выставки – по желанию, билет приобретается дополнительно.
Свободное время.
Музей золотодобычи. Экскурсия в усадьбу старателя
Завтрак в отеле.
Переезд в село Егорьевское Маслянинского района.
Сибирь — это не только ценный мех, мороз и пельмени, но и золото.
Нам предстоит поездка за золотыми сокровищами Салаирского кряжа, в старинное село, где уже больше двухсот лет добывают солнечный металл.
Посетим музей золотодобычи, узнаем историю редкого промысла и села Егорьевское в целом, спустимся в штольню, чтобы почувствовать себя настоящими старателями.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в усадьбу старателя. В деревянной избе воссоздан в мельчайших деталях быт людей, которые первыми добывали здесь золото.
Помимо избы увидим пригон для лошадей, баню по-черному, амбар, уникальные старинные вещи, орудия и фотографии.
Прогулка по «золотому селу Сибири», в котором до девяностых годов золотодобывающая артель работала под грифом «секретно», так как егорьевское золото высочайшей пробы. Добыча металла продолжается здесь и сегодня, но уже открытым способом.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Экскурсия по Колывани. Посещение Александро-Невского женского монастыря. Экскурсия в музей «Усадьба чатского татарина»
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Колывань.
Экскурсия по Колывани. Колывань ведёт свою историю от Чаусского острога, который был основан для обороны южных границ Российского государства в Западной Сибири от набегов киргизов.
Новый импульс развитию поселения дал Сибирский тракт, который в конце XVIII века прошёл через острог.
Позже город принял на себя функцию, характерную для сибирских поселений того времени: стал местом постоянной ссылки, а также должен был обслуживать отрезок пути следования по Сибирскому тракту ссыльных и каторжан.
Посещение Александро-Невского женского монастыря.
Переезд в деревню Юрт-Ора.
Экскурсия в музей «Усадьба чатского татарина» (оплачивается дополнительно). В усадьбе находится изба, в которой воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар-чатов, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты.
Татарский двор со всеми элементами: забор-тын, огород, баня по-черному, предметы хозяйственного пользования (лодка-долбленка, упряжь, телега).
Обелиск героям Великой Отечественной войны.
Посещение мусульманской мечети.
Традиционный национальный обед чатских татар (оплачивается дополнительно).
Возвращение в Новосибирск.
Свободное время.
Переезд в Академгородок с проездом по Бугринскому мосту и плотине ГЭС. Посещение музея народов Сибири и Дальнего Востока
Завтрак в отеле.
Переезд в Академгородок с проездом по Бугринскому мосту и плотине ГЭС. Обзорная экскурсия по Академгородку: памятник лабораторной мыши, памятник академику Беляеву (с домашней лисой), Верхняя Зона Академгородка, Университет, коттеджи, в т. ч. домик академика Лаврентьева.
Обед.
Посещение музея народов Сибири и Дальнего Востока.
Возвращение в Новосибирск.
Свободное время.
Яркая программа «Десять вкусов Сибири» в первом в России гастрономическом театре Пуппенхаус
Завтрак в отеле.
Яркая программа «Десять вкусов Сибири» в первом в России гастрономическом театре Пуппенхаус — обладателе золотой Пальмовой Ветви в Москве за лучшую ресторанную концепцию и Европейской Пальмовой Ветви (Базель, Швейцария).
Уникальная возможность попробовать специалитеты из северной рыбы, таёжной дичи и дикоросов, а также настойки собственного производства на сибирских ягодах и травах.
Экскурсия по интерьерам гастротеатра, собранным из уникальных коллекций мирового уровня: это и старинная русская мебель, советский и русский фарфор, подлинники картин сибирского импрессиониста Леонида Иванова, чьи работы участвовали в ауционах Sotheby's.
А также коллекция настоящих старинных театральных марионеток со всего мира, насчитывающая порядка 500 экспонатов, старшему из которых более 300 лет.
Пешая прогулка до Дома сбитневара. Продолжим наше вкусное знакомство с Сибирью в сбитневарне «Сибирская воля».
Гостей ждет дегустационная программа с сибирскими сбитнями и пряниками. Сопровождает программу рассказ об истории сбитневарения, о различных травах и пряничный интерактив.
Будем толчить в ступе четверговую соль и пробовать её на вкус. В конце программы всех ждет приятный сюрприз.
Возвращение в отель за вещами.
Трансфер от отеля в аэропорт в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура с гостиницей на 1 человека, руб:
Cosmos Novosibirsk Hotel двухместный — 51200 руб.
Cosmos Novosibirsk Hotel одноместный — 64500 руб.
Варианты проживания
Cosmos Novosibirsk Hotel
Четырёхзвёздочная гостиница «Cosmos Novosibirsk Hotel» удобно расположилась в 0,4 км от железнодорожного вокзала и в 1,3 км от городского центра. В июле 2021 года была изменена вывеска и внесены новые стандарты сети.
На выбор представлены 150 комфортабельных номеров различных категорий: «стандарт», «улучшенный», «люкс» и «коннект». Предусмотрены варианты размещения с особыми условиями для маломобильных гостей. В каждом имеется функциональная мебель и техника для приятного времяпрепровождения. Разнообразить свой досуг предлагается в спортивном зале.
Питание организовано в ресторане «Brauplatz», где по утрам накрывают завтрак в формате «шведский стол». На обед или ужин можно заказать блюда европейской и баварской кухни.
Проведение деловых встреч, банкетов и совещаний возможно в отведенной конференц-зоне с многофункциональными залами с наименованием шести российских городов.
По всей территории доступна беспроводная сеть Wi-Fi и 40 парковочных мест. Удачное местоположение объекта позволяет добраться до станции метро и основных достопримечательностей: Никольской часовни, Филармонии, Центрального парка и других. Расстояние до аэропорта — 15 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: завтраки, дегустационная программа в Доме сбитневараобеды в Новосибирске и Академгородкегастрономическая программа "Десять вкусов Сибири" в гастрономическом театре "ПуппенХаус"
- Завтраки
- Дегустационная программа в Доме сбитневара
- Обеды в Новосибирске и Академгородке
- Гастрономическая программа "Десять вкусов Сибири" в гастрономическом театре "ПуппенХаус"
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку
- Прогулки по Сузуну и Егорьевскому
- Экскурсия в музее золотодобычи, усадьбе старателя и штольне
- Посещение с экскурсией музея народов Сибири и Дальнего Востока
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед во второй день тура (650 рублей), ужины
- Экскурсия в музей «Усадьба чатского татарина» 500 рублей
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рекомендуемые рейсы до Новосибирска?
Отправление из Санкт-Петербурга:
SU2810 Санкт-Петербург-Новосибирск (вылет накануне) 22:10 -6:30.
Обратный рейс: любой рейс, вылетающий из Новосибирска после 20:00.
Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.
Отправление из Москвы:
Прибытие в Новосибирск любым рейсом до 07:00.
Вылет из Новосибирска после 20:00.
Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.