Мои заказы

Новосибирск за 2 часа: автомобильно-пешеходная экскурсия

Новосибирск за 2 часа
Узнать о современном Новосибирске и его прошлом, насладиться видами и атмосферой города из окна автомобиля - вот идея этой экскурсии.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Новосибирск за 2 часа: автомобильно-пешеходная экскурсия
Новосибирск за 2 часа: автомобильно-пешеходная экскурсия
Новосибирск за 2 часа: автомобильно-пешеходная экскурсия

Описание экскурсии

Вы увидите:

парк «Городское начало» • собор А. Невского • Стоквартирный дом • Дом с часами • часовня во имя Николая Чудотворца • цирк • ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» • театр оперы и балета [НОВАТ] Вы узнаете:.
парк «Городское начало» • собор А. Невского • Стоквартирный дом • Дом с часами • часовня во имя Николая Чудотворца • цирк • ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» • театр оперы и балета [НОВАТ] Вы узнаете:.
как и благодаря чему возник самый молодой город-миллионник в России • что было на территории Новосибирской области до покорения Ермаком Сибири • какими особенностями обладает Новосибирск и чем он живёт сейчас • какие истории хранят в себе символы города Маршрут обзорной экскурсии проходит по центральным улицам и магистралям города через современный и исторический центр Новосибирска. По маршруту предусмотрено несколько локаций, где мы будем гулять, фотографироваться и узнавать новое о городе! По окончании экскурсии каждый турист получит небольшой подарок с местного производства на память о Новосибирске 🎁.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы увидите:
  • Парк «Городское начало»
  • Собор А. Невского
  • Стоквартирный дом
  • Дом с часами
  • Часовня во имя Николая Чудотворца
  • Цирк
  • Ж/д вокзал «Новосибирск-Главный»
  • Театр оперы и балета (НОВАТ)
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на время экскурсии
  • Бутилированная вода на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк «Городское начало»
Завершение: Окончание экскурсии на площади Ленина у театра оперы и балета (НОВАТ) - Красный проспект, 36
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Новосибирска

Живые истории Академгородка
Пешая
2.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Живые истории Академгородка: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю новосибирского Академгородка, пообщайтесь с учёными и погрузитесь в атмосферу научных открытий. Экскурсия для всей семьи
Начало: У Дома учёных
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Первомайка: криминал и железная дорога
Пешая
На поезде
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Первомайке
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Нескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске