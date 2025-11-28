Вы увидите:

парк «Городское начало» • собор А. Невского • Стоквартирный дом • Дом с часами • часовня во имя Николая Чудотворца • цирк • ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» • театр оперы и балета [НОВАТ] Вы узнаете:.

парк «Городское начало» • собор А. Невского • Стоквартирный дом • Дом с часами • часовня во имя Николая Чудотворца • цирк • ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» • театр оперы и балета [НОВАТ] Вы узнаете:.

как и благодаря чему возник самый молодой город-миллионник в России • что было на территории Новосибирской области до покорения Ермаком Сибири • какими особенностями обладает Новосибирск и чем он живёт сейчас • какие истории хранят в себе символы города Маршрут обзорной экскурсии проходит по центральным улицам и магистралям города через современный и исторический центр Новосибирска. По маршруту предусмотрено несколько локаций, где мы будем гулять, фотографироваться и узнавать новое о городе! По окончании экскурсии каждый турист получит небольшой подарок с местного производства на память о Новосибирске 🎁.