Узнать о современном Новосибирске и его прошлом, насладиться видами и атмосферой города из окна автомобиля - вот идея этой экскурсии.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Вы увидите:
парк «Городское начало» • собор А. Невского • Стоквартирный дом • Дом с часами • часовня во имя Николая Чудотворца • цирк • ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» • театр оперы и балета [НОВАТ] Вы узнаете:.
как и благодаря чему возник самый молодой город-миллионник в России • что было на территории Новосибирской области до покорения Ермаком Сибири • какими особенностями обладает Новосибирск и чем он живёт сейчас • какие истории хранят в себе символы города Маршрут обзорной экскурсии проходит по центральным улицам и магистралям города через современный и исторический центр Новосибирска. По маршруту предусмотрено несколько локаций, где мы будем гулять, фотографироваться и узнавать новое о городе! По окончании экскурсии каждый турист получит небольшой подарок с местного производства на память о Новосибирске 🎁.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Парк «Городское начало»
- Собор А. Невского
- Стоквартирный дом
- Дом с часами
- Часовня во имя Николая Чудотворца
- Цирк
- Ж/д вокзал «Новосибирск-Главный»
- Театр оперы и балета (НОВАТ)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на время экскурсии
- Бутилированная вода на время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк «Городское начало»
Завершение: Окончание экскурсии на площади Ленина у театра оперы и балета (НОВАТ) - Красный проспект, 36
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
