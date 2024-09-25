Эта экскурсия позволит вам понять и полюбить Новосибирск. Вы увидите как главные достопримечательности, так и места, о которых не знают даже жители города.
Мосты, набережные, самая большая библиотека за Уралом, бывший
Мосты, набережные, самая большая библиотека за Уралом, бывший
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Начнётся с места, где Новосибирск зародился — c парка «Городское начало». Вы увидите единственный в мире памятник мосту и узнаете необычную историю появления города в глухой тайге.
- Далее мы полюбуемся мостами Новосибирска — здесь и тот, который дал жизнь городу, и самый необычный по своей конструкции, и рекордсмен Гиннесса.
- Прогуляемся по набережной, проедем по улице, напоминающей Питер, увидим самую большую библиотеку за Уралом и посетим рабоче-бандитский Закаменский район Новониколаевска, ныне один из самых престижных в городе.
- Обязательно рассмотрим в деталях знаменитый Стоквартирный дом, который завоевал золотую медаль на выставке в Париже, и другие архитектурные шедевры, построенные Андреем Крячковым.
- Погрузимся в Тихий центр Новосибирска. Отыщем самый старый храм в городе и купеческие кварталы начала 20 века. Вы услышите самые интересные городские легенды, сфотографируетесь у самого фотогеничного дома города и посмеётесь над самым нелепым, который входит в топ-100 по всей России.
- Также будут: публичные дома, церковь, чудом, уцелевшая во время Великого Новониколаевского пожара, крячковские школы и «место для принятия решений».
- Мы не сможем не встретить знаменитый 13 трамвай Новосибирска. Чем он знаменит? Обязательно расскажу, а также покажу и памятник этому трамваю.
- Завершим наше путешествие на главной площади города — площади Ленина. Здесь, помимо визитной карточки города — театра оперы и балета, есть и другие, секретные, места, о которых не знают даже старожилы. А вы узнаете!
Мы поговорим:
- о 5 этапах развития города, которые позволили ему стать рекордсменом Гиннесса.
- архитектуре: я наглядно покажу вам, что было причиной столь разной стилистики в строительстве на главных улицах города. Конструктивизм, псевдорусский стиль, элементы барокко и модерна — всё это очень близко соседствует. Также увидим самый величественный сталинский ампир, порадуемся деревянным домам купеческой эпохи, которые дожили до наших дней, погрустим над домами-матрёшками и посетуем, почему большевики закатывали в бетон самые красивые здания города.
- маршруте «С бороды на лысину»: при чём здесь Маркс и Ленин?
- разных часовых поясах на двух берегах города.
- миллионном жителе Новосибирска и подарке ему.
- и многом другом.
Организационные детали
- Для групп до 3 человек экскурсия проводится на седане Ford Focus.
- Возможно провести экскурсию для группы от 4 до 6 человек на минивэне Hyundai H1 — 9500 руб.
- Есть 3 детских кресла (для детей от 9 месяцев).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Городское начало» или у вашего отеля в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 29 туристов
Меня зовут Алина, и я люблю людей и свой родной Новосибирск. 15 лет работала в сфере продаж, но с февраля 2023 г. я сертифицированный гид. Экскурсии для меня — удовольствие,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
25 сен 2024
Экскурсия увлекательная, у гида очень много информации, мы с мужем уже были немного в теме, поэтому информация Алины была очень хорошо воспринимаема, чувствовалось что она увлечена историей города. Рассказывала и об от известных событиях и неизвестных нам ранее. И́нтересная экскурсия, жалко по времени мало. Алине большое спасибо.
Анастасия
16 сен 2024
Очень любим экскурсии и нам всегда везёт с гидами, как и в этот раз! Экскурсия очень понравилась, многое запомнилось, остались красивые памятные фотографии и карточки, которые теперь вместе с напечатанными фоткамм с отпуска лежат и радуют. Гид замечательная, в очень лёгкой подаче рассказала много интересной информации про город Новосибирск. Нам понравилось, впечатления только положительные!!!
Е
Екатерина
13 сен 2024
Экскурсия была познавательна и интересна. Алина прекрасный рассказчик. За 2,5 часа увидели все, что хотели.
Ольга
2 сен 2024
И правда было очень нескучно!)))
За время экскурсии посмотрели все центральные достопримечательности, узнали много полезной информации о Новосибирске, пообщались на множество тем, даже совсем отвлеченных, вдоволь нашутились и насмеялись! Сама Алина очень доброжелательная, открытая и веселая девушка, было приятно с ней общаться:)
За время экскурсии посмотрели все центральные достопримечательности, узнали много полезной информации о Новосибирске, пообщались на множество тем, даже совсем отвлеченных, вдоволь нашутились и насмеялись! Сама Алина очень доброжелательная, открытая и веселая девушка, было приятно с ней общаться:)
Анна
2 сен 2024
Благодарим Алину за прекрасную экскурсию! За пару часов узнали много интересной информации и познакомились с Новосибирском! Название экскурсии "нескучная" полностью себя оправдывает. Было интересно и познавательно. Рекомендую!
В
Владимир
23 авг 2024
Интересно, познавательно, с комфортом!!! Экскурсовод молодец!
Е
Евгения
8 авг 2024
Спасибо большое! Было очень познавательно и интересно. Идеально для большой семьи. Гида рекомендуем!
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