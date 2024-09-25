Галина Экскурсия увлекательная, у гида очень много информации, мы с мужем уже были немного в теме, поэтому информация Алины была очень хорошо воспринимаема, чувствовалось что она увлечена историей города. Рассказывала и об от известных событиях и неизвестных нам ранее. И́нтересная экскурсия, жалко по времени мало. Алине большое спасибо.

Анастасия Очень любим экскурсии и нам всегда везёт с гидами, как и в этот раз! Экскурсия очень понравилась, многое запомнилось, остались красивые памятные фотографии и карточки, которые теперь вместе с напечатанными фоткамм с отпуска лежат и радуют. Гид замечательная, в очень лёгкой подаче рассказала много интересной информации про город Новосибирск. Нам понравилось, впечатления только положительные!!!

Е Екатерина Экскурсия была познавательна и интересна. Алина прекрасный рассказчик. За 2,5 часа увидели все, что хотели.

Ольга И правда было очень нескучно!)))

За время экскурсии посмотрели все центральные достопримечательности, узнали много полезной информации о Новосибирске, пообщались на множество тем, даже совсем отвлеченных, вдоволь нашутились и насмеялись! Сама Алина очень доброжелательная, открытая и веселая девушка, было приятно с ней общаться:)

Анна Благодарим Алину за прекрасную экскурсию! За пару часов узнали много интересной информации и познакомились с Новосибирском! Название экскурсии "нескучная" полностью себя оправдывает. Было интересно и познавательно. Рекомендую!

В Владимир Интересно, познавательно, с комфортом!!! Экскурсовод молодец!