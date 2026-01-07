2 отзыва оставили туристы

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Влюбиться в Новосибирск за 2 часа

Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Новосибирска.

Прокатитесь по Красному проспекту, самой длинной улице города, где сохранились старинные купеческие здания и необычные постройки советской эпохи. Прогуляйтесь по улице Кирова
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с современными фонтанами и театрами. Остановитесь на главной площади с крупнейшим театром страны, известным как «Сибирский Колизей». Посетите набережную и юмористический светофор. Узнайте о памятнике Александру III и монументе первому железнодорожному мосту через Обь. Пройдите вдоль Стоквартирного дома и старинной Покровской церкви в Тихом центре

5
48 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть ключевые достопримечательности Новосибирска
  • 🏛️ Оценить уникальные архитектурные стили
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по самым красивым улицам города
  • 📜 Узнать интересные исторические факты
  • 🎭 Посетить крупнейший театр страны
  • 🌉 Оценить современные и исторические памятники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Новосибирске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, природа радует зеленью, а погода позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно приятно провести время, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снежные условия, которые могут ограничить передвижение и комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа

Что можно увидеть

  • Красный проспект
  • Улица Кирова
  • Главная площадь
  • Набережная
  • Юмористический светофор
  • Памятник Александру III
  • Монумент первому железнодорожному мосту
  • Стоквартирный дом
  • Покровская церковь

Описание экскурсии

Новосибирск сквозь века

Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен». На улице Кирова увидите лицо современного города с фонтанами, театрами, модной библиотекой и небоскребами. А на улице Серебренниковской услышите о поразительных и даже мистических происшествиях, связанных с трамваем №13.

Новосибирск изнутри

Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора. Вы увидите памятник Александру III, благодаря которому началось строительство Транссибирской магистрали, и монумент, посвященный первому железнодорожному мосту через Обь. А также пройдете вдоль роскошного Стоквартирного дома, получившего гран-при на выставке в Париже, и рассмотрите старинную деревянную Покровскую церковь в Тихом центре.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе жд вокзала или Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6314 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
2
3
1
1
Д
Дата посещения: 5 янв 2026
Понравилось. Гид Александр молодец.
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Е
Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию Александра, а также водителя Алексея за дополнительную информацию о городе).
Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию Александра, а также водителя Алексея за дополнительную информацию о городе).
Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию Александра, а также водителя Алексея за дополнительную информацию о городе).
Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию Александра, а также водителя Алексея за дополнительную информацию о городе).
Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию Александра, а также водителя Алексея за дополнительную информацию о городе).
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С
Дата посещения: 23 авг 2025
Прекрасная экскурсия по Новосибу!Александр рассказал и показал много о городе.Помогал с фото.Позитивен, адекватен, работает с полной отдачей!
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Е
Потрясающая эксплуатация. Прекрасный материал, чтение стихов и исторические загадки для сына.
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Александр
Конечно в летний период времени было бы гораздо все красочнее и интереснее, а главное больше пеших движений. Но что было, то было в данных условиях. Спасибо! Фото не выполняли поэтому к опубликованию отзыва их нет
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Д
Экскурсия прошла очень хорошо! Экскурсовод Александр, рассказывал нам всё с большим энтузиазмом, понятно и доходчиво, за такое короткое время мы смогли познакомиться с особенностями этого города.
Особенно впечатлило, что Александр рассказывал
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стихотворения местных авторов ☺️ Не отказывал в помощи сфотографировать нас на фоне достопримечательностей, заботился о том, чтобы мы совсем не замерзли, пока ходили по улицам, т. к. погода выдалась неудачной 😄.
С подругой остались довольны, спасибо!

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