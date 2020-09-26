2 отзыва оставили туристы

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Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!

Познакомиться с главными достопримечательностями центра города на авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Сергей
Сергей – представитель из Новосибирска
Вы увидите «визитные карточки» столицы ⭐️ Сибири, погрузитесь в богатую местную историю 📖 и рассмотрите купеческие, советские и современные здания.

А еще оцените самую длинную улицу города, погуляете по Тихому центру с памятниками деревянного зодчества и раскроете, почему в Новосибирске так любят Александра III.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!

Что вас ожидает

Новосибирск сквозь века
Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен». На улице Кирова увидите лицо современного города с фонтанами, театрами, модной библиотекой и небоскребами. А на улице Серебряникова услышите о поразительных и даже мистических происшествиях, связанных с трамваем № 13.

Новосибирск изнутри
Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора. Вы увидите памятник Александру III, благодаря которому началось строительство Транссибирской магистрали, и монумент, посвященный первому железнодорожному мосту через Обь. А также пройдете вдоль роскошного Стоквартирного дома, получившего гран-при на выставке в Париже, и рассмотрите старинную деревянную Покровскую церковь ⛪ в Тихом центре.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.

Начало и место завершения
🚩 в районе Центрального и Железнодорожного района
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск и Новосибирск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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2 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Замечательная экскурсия. Гид Маргарита внимательна к деталям, построила маршрут с учетом наших пожеланий. Грамотно сочетает в рассказе о городе исторические данные, раскрывает мифы и легенды. Действительно за 2 часа влюбила в город. Огромное спасибо за экскурсию от гостей из Казани.
5 сентября 2020
Все очень понравилось

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