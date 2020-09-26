2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Новосибирск сквозь века

Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен». На улице Кирова увидите лицо современного города с фонтанами, театрами, модной библиотекой и небоскребами. А на улице Серебряникова услышите о поразительных и даже мистических происшествиях, связанных с трамваем № 13.

Новосибирск изнутри

Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора. Вы увидите памятник Александру III, благодаря которому началось строительство Транссибирской магистрали, и монумент, посвященный первому железнодорожному мосту через Обь. А также пройдете вдоль роскошного Стоквартирного дома, получившего гран-при на выставке в Париже, и рассмотрите старинную деревянную Покровскую церковь ⛪ в Тихом центре.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.