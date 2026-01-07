2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Новосибирске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, природа радует зеленью, а погода позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно приятно провести время, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снежные условия, которые могут ограничить передвижение и комфорт.

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Новосибирска.Прокатитесь по Красному проспекту, самой длинной улице города, где сохранились старинные купеческие здания и необычные постройки советской эпохи. Прогуляйтесь по улице Кирова

с современными фонтанами и театрами. Остановитесь на главной площади с крупнейшим театром страны, известным как «Сибирский Колизей». Посетите набережную и юмористический светофор. Узнайте о памятнике Александру III и монументе первому железнодорожному мосту через Обь. Пройдите вдоль Стоквартирного дома и старинной Покровской церкви в Тихом центре

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Новосибирск сквозь века

Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен». На улице Кирова увидите лицо современного города с фонтанами, театрами, модной библиотекой и небоскребами. А на улице Серебренниковской услышите о поразительных и даже мистических происшествиях, связанных с трамваем №13.

Новосибирск изнутри

Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора. Вы увидите памятник Александру III, благодаря которому началось строительство Транссибирской магистрали, и монумент, посвященный первому железнодорожному мосту через Обь. А также пройдете вдоль роскошного Стоквартирного дома, получившего гран-при на выставке в Париже, и рассмотрите старинную деревянную Покровскую церковь в Тихом центре.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.