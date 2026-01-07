2 отзыва оставили туристы

Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Новосибирска.
Прокатитесь по Красному проспекту, самой длинной улице города, где сохранились старинные купеческие здания и необычные постройки советской эпохи. Прогуляйтесь по улице Кирова читать дальшеуменьшить
с современными фонтанами и театрами. Остановитесь на главной площади с крупнейшим театром страны, известным как «Сибирский Колизей». Посетите набережную и юмористический светофор. Узнайте о памятнике Александру III и монументе первому железнодорожному мосту через Обь. Пройдите вдоль Стоквартирного дома и старинной Покровской церкви в Тихом центре
🌆 Увидеть ключевые достопримечательности Новосибирска
🏛️ Оценить уникальные архитектурные стили
🚶♂️ Прогуляться по самым красивым улицам города
📜 Узнать интересные исторические факты
🎭 Посетить крупнейший театр страны
🌉 Оценить современные и исторические памятники
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Новосибирске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, природа радует зеленью, а погода позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно приятно провести время, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снежные условия, которые могут ограничить передвижение и комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красный проспект
Улица Кирова
Главная площадь
Набережная
Юмористический светофор
Памятник Александру III
Монумент первому железнодорожному мосту
Стоквартирный дом
Покровская церковь
Описание экскурсии
Новосибирск сквозь века
Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен». На улице Кирова увидите лицо современного города с фонтанами, театрами, модной библиотекой и небоскребами. А на улице Серебренниковской услышите о поразительных и даже мистических происшествиях, связанных с трамваем №13.
Новосибирск изнутри
Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора. Вы увидите памятник Александру III, благодаря которому началось строительство Транссибирской магистрали, и монумент, посвященный первому железнодорожному мосту через Обь. А также пройдете вдоль роскошного Стоквартирного дома, получившего гран-при на выставке в Париже, и рассмотрите старинную деревянную Покровскую церковь в Тихом центре.
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе жд вокзала или Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6314 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
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1
1
Д
Дмитрий
Дата посещения: 5 янв 2026
Понравилось. Гид Александр молодец.
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Е
Елена
Хотелось бы поблагодарить за очень интересную и познавательную экскурсию Александра, а также водителя Алексея за дополнительную информацию о городе).
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С
Скулябина-Пушникова
Дата посещения: 23 авг 2025
Прекрасная экскурсия по Новосибу!Александр рассказал и показал много о городе.Помогал с фото.Позитивен, адекватен, работает с полной отдачей!
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Е
Елена
Потрясающая эксплуатация. Прекрасный материал, чтение стихов и исторические загадки для сына.
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Александр
Конечно в летний период времени было бы гораздо все красочнее и интереснее, а главное больше пеших движений. Но что было, то было в данных условиях. Спасибо! Фото не выполняли поэтому к опубликованию отзыва их нет
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Д
Дарья
Экскурсия прошла очень хорошо! Экскурсовод Александр, рассказывал нам всё с большим энтузиазмом, понятно и доходчиво, за такое короткое время мы смогли познакомиться с особенностями этого города. Особенно впечатлило, что Александр рассказывал читать дальшеуменьшить
стихотворения местных авторов ☺️ Не отказывал в помощи сфотографировать нас на фоне достопримечательностей, заботился о том, чтобы мы совсем не замерзли, пока ходили по улицам, т. к. погода выдалась неудачной 😄. С подругой остались довольны, спасибо!
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