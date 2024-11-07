Описание экскурсии
Мы приглашаем вас провести незабываемый день в старейшем сибирском городе, которому исполнилось 420 лет! Томск — это город с богатой историей, где великолепие деревянного зодчества гармонично сочетается с величественными купеческими домами и особняками в стилях модерн, классицизм и ампир, напоминающими о красоте Санкт-Петербурга.
Уникальная архитектура и памятники
Томск славится своими забавными и оригинальными памятниками, которые делают его настоящей столицей уникальной архитектуры. Среди них:
- памятник домашним тапочкам,
- памятник лягушке-путешественнице (самый маленький памятник в мире),
- памятник музе,
- памятник любовнику,
- памятник деревянному рублю,
- памятник счастью «Щас спою!»,
- памятник младенцу в капусте,
- памятник А. П. Чехову.
Все эти скульптуры пользуются любовью как местных жителей, так и гостей, приезжающих в сибирские Афины.
Программа экскурсии
В программе нашего путешествия:
- прогулка по Лагерному саду и набережной реки Томи, у Белого озера и Новособорной площади,
- подъем на Воскресенскую гору и пожарную каланчу музея города Томска,
- посещение сувенирной лавки музея Славянской мифологии (без посещения самого музея),
- обед в уникальном атмосферном кафе-музее с хорошей кухней и обстановкой из советских времен.
Мы также посетим Богородице-Алексиевский мужской монастырь, где находятся мощи старца Федора, чье имя связано с императором Александром I. И, конечно, вы сможете полюбоваться жемчужинами города — расписными домами, украшенными резными деревянными кружевами.
По желанию и при наличии свободного времени у вас будет возможность посетить музей.
ежедневно с 8.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лагерный сад
- Набережная р. Томи
- Белое озеро
- Новособорная площадь
- Воскресенская гора
- Пожарная каланча музея
- Богородице-Алексиевский мужской монастырь
Что включено
- Транспорт, минивен 7 мест
- Услуги гида
- Билет на смотровую площадку
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры