Томск — город забавных и оригинальных памятников, превративших его в настоящую столицу уникальной архитектуры. Здесь есть памятники домашним тапочкам и лягушке-путешественницы — самый маленький в мире. Познакомимся с жемчужинами — расписные домами, украшенными деревянными резными кружевами, прогуляемся по Лагерному саду и набережной р. Томи, у Белого озера и Новособорной площади, поднимемся на Воскресенскую гору.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас провести незабываемый день в старейшем сибирском городе, которому исполнилось 420 лет! Томск — это город с богатой историей, где великолепие деревянного зодчества гармонично сочетается с величественными купеческими домами и особняками в стилях модерн, классицизм и ампир, напоминающими о красоте Санкт-Петербурга.

Уникальная архитектура и памятники

Томск славится своими забавными и оригинальными памятниками, которые делают его настоящей столицей уникальной архитектуры. Среди них:

памятник домашним тапочкам,

памятник лягушке-путешественнице (самый маленький памятник в мире),

памятник музе,

памятник любовнику,

памятник деревянному рублю,

памятник счастью «Щас спою!»,

памятник младенцу в капусте,

памятник А. П. Чехову.

Все эти скульптуры пользуются любовью как местных жителей, так и гостей, приезжающих в сибирские Афины.

Программа экскурсии

В программе нашего путешествия:

прогулка по Лагерному саду и набережной реки Томи, у Белого озера и Новособорной площади,

подъем на Воскресенскую гору и пожарную каланчу музея города Томска,

посещение сувенирной лавки музея Славянской мифологии (без посещения самого музея),

обед в уникальном атмосферном кафе-музее с хорошей кухней и обстановкой из советских времен.

Мы также посетим Богородице-Алексиевский мужской монастырь, где находятся мощи старца Федора, чье имя связано с императором Александром I. И, конечно, вы сможете полюбоваться жемчужинами города — расписными домами, украшенными резными деревянными кружевами.

По желанию и при наличии свободного времени у вас будет возможность посетить музей.