Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день

Томск — город забавных и оригинальных памятников, превративших его в настоящую столицу уникальной архитектуры. Здесь есть памятники домашним тапочкам и лягушке-путешественницы — самый маленький в мире. Познакомимся с жемчужинами — расписные домами, украшенными деревянными резными кружевами, прогуляемся по Лагерному саду и набережной р. Томи, у Белого озера и Новособорной площади, поднимемся на Воскресенскую гору.
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1 отзыв
Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день
Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день
Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас провести незабываемый день в старейшем сибирском городе, которому исполнилось 420 лет! Томск — это город с богатой историей, где великолепие деревянного зодчества гармонично сочетается с величественными купеческими домами и особняками в стилях модерн, классицизм и ампир, напоминающими о красоте Санкт-Петербурга.

Уникальная архитектура и памятники

Томск славится своими забавными и оригинальными памятниками, которые делают его настоящей столицей уникальной архитектуры. Среди них:

  • памятник домашним тапочкам,
  • памятник лягушке-путешественнице (самый маленький памятник в мире),
  • памятник музе,
  • памятник любовнику,
  • памятник деревянному рублю,
  • памятник счастью «Щас спою!»,
  • памятник младенцу в капусте,
  • памятник А. П. Чехову.

Все эти скульптуры пользуются любовью как местных жителей, так и гостей, приезжающих в сибирские Афины.

Программа экскурсии

В программе нашего путешествия:

  • прогулка по Лагерному саду и набережной реки Томи, у Белого озера и Новособорной площади,
  • подъем на Воскресенскую гору и пожарную каланчу музея города Томска,
  • посещение сувенирной лавки музея Славянской мифологии (без посещения самого музея),
  • обед в уникальном атмосферном кафе-музее с хорошей кухней и обстановкой из советских времен.

Мы также посетим Богородице-Алексиевский мужской монастырь, где находятся мощи старца Федора, чье имя связано с императором Александром I. И, конечно, вы сможете полюбоваться жемчужинами города — расписными домами, украшенными резными деревянными кружевами.

По желанию и при наличии свободного времени у вас будет возможность посетить музей.

ежедневно с 8.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лагерный сад
  • Набережная р. Томи
  • Белое озеро
  • Новособорная площадь
  • Воскресенская гора
  • Пожарная каланча музея
  • Богородице-Алексиевский мужской монастырь
Что включено
  • Транспорт, минивен 7 мест
  • Услуги гида
  • Билет на смотровую площадку
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Новосибирск, Красный проспект, 25
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 8.30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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