1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков»: индивидуальный обзорный тур
Приглашаем на увлекательную прогулку по Новосибирску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия на автомобиле по Новосибирску с чаепитием
Проведите три незабываемых часа, исследуя красоты Новосибирска на комфортабельном автомобиле с завершающим чаепитием
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке
Начало: Ст. метро Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 20:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: В центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерние огни Академгородка
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Начало: По договоренности
Расписание: любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Барнаул из Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большая прогулка по Академгородку
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Православные места близ Новосибирска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
16 часов
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Устроить себе свидание с горнозаводским городом и восхититься его разнообразием
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
23 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
- ААлёна25 мая 2024Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
- ААлёна25 мая 2024Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
- ТТаня23 мая 2024В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ООхрименко23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию Ларисе Федоровне. Очень познавательно и интересно 🥰🥰🥰
- ЛЛариса21 мая 2024Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На машине»
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