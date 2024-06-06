Экскурсии по Новосибирску на машине с гидом

Найдено 46 экскурсий в категории «На машине» в Новосибирске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 2 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000 за всё до 2 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500 за всё до 5 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека
В Сузун за сибирской монетой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400 за всё до 3 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500 за всё до 4 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» - индивидуальный обзорный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков»: индивидуальный обзорный тур
Приглашаем на увлекательную прогулку по Новосибирску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия на автомобиле с чаепитием
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия на автомобиле по Новосибирску с чаепитием
Проведите три незабываемых часа, исследуя красоты Новосибирска на комфортабельном автомобиле с завершающим чаепитием
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Новосибирск вечерний
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке
Начало: Ст. метро Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 20:00
6 500 за всё до 2 чел.
Вечерний Новосибирск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250 за человека
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000 за человека
Невероятный Академгородок и Обское море
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Новосибирск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: В центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Новосибирску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерние огни Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 7 000 за всё до 3 чел.
Вечерние огни Академгородка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерние огни Академгородка
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7 000 за всё до 3 чел.
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Начало: По договоренности
Расписание: любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 3 чел.
Барнаул из Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Барнаул из Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
23 000 за всё до 3 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Большая прогулка по Академгородку
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000 за человека
Весь Новосибирск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Колывань историческая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за всё до 20 чел.
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500 за всё до 2 чел.
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000 за всё до 3 чел.
Православные места близ Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Православные места близ Новосибирска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
В Томск из Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
16 часов
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
24 000 за всё до 3 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200 за человека
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Устроить себе свидание с горнозаводским городом и восхититься его разнообразием
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
23 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
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    Никогда бы не подумала, что Новосибирск такой многогранный. Он далеко не серый, как представлялось ранее. Посмотрели и новосибирскую Флоренцию, и широкие улицы левого берега, напомнившие Питер, и невероятной красоты и разнообразия творения главного архитектора Новосибирска - Крячкова. Дмитрий много и интересно рассказывал про историю и архитектуру, иногда разбавляя местными байками.

    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
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    и Михаилу за проведённый день в Томске! Огромное количество информации - исторические факты, современные реалии. Но всё подаётся максимально понятно и комфортно. Сама дорога комфортная, Галина максимально заботится об этом и прислушивается к гостю. Питание, санитарные остановки, остановки для более живописных кадров, всё будет) Томск очень уютный! Если у вас есть возможность выделить день на его посещение, однозначно рекомендую!

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
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    маленькое, уютное - почувствовать город. Сразу понравилось название «Красный проспект - сердце Новосибирска», и не зря, как оказалось. Дмитрий провёл самую лучшую экскурсию, какую только можно себе представить. Он сразу спросил, что нас больше всего интересует, что бы мы хотели посмотреть. Сказал, что может заехать за нами в отель (мы остановились как раз недалеко от Площади Ленина). Голос у Дмитрия очень приятный, рассказчик он превосходный, да ещё и с юмором. Так образно всё себе предоставляешь, даже запоминается всё отлично, и мы потом рассказывали с удовольствием обо всём услышанном и увиденном детям и друзьям. Экскурсия длилась чуть дольше, мы попросили показать Обское море и поподробнее рассказать об Академгородке. Потрясающе интересно всё. Маленький тизер: в Новосибирске есть своя Флоренция, представляете?)) Очень комфортно себя чувствовали в поездке. Такое ощущение, что облетели весь город, заглянули всюду, в Новосибирск просто влюбились. Спасибо огромное Дмитрию!!

  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • О
    Охрименко
    23 мая 2024
    Весь Новосибирск за один день
    Спасибо большое за экскурсию Ларисе Федоровне. Очень познавательно и интересно 🥰🥰🥰
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Красный проспект - сердце Новосибирска
  2. Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
  3. «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
  4. Большая прогулка по Академгородку
  5. Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На машине" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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