Вы уже познакомились с Новосибирском? Самое время посетить Томск! Мы предлагаем на 1 день съездить в старинный сибирский город и убедиться, что возраст ему к лицу. Вы узнаете многовековую историю Томска, полюбуетесь его величественными особняками и знаменитыми деревянными кружевами. Осмотрите множество уникальных памятников и пообедаете в оригинальном кафе-музее.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кружевной город

Вы увидите Белое озеро и Новособорную площадь, погуляете по Лагерному саду и набережной реки Томи. Подниметесь на пожарную каланчу томского музея и взглянете на город с высоты. Мы заглянем за сувенирами в лавку музея Славянской мифологии и сделаем паузу на обед в кафе-музее с интерьером советских времён. Посетим Богородице-Алексиевский мужской монастырь с мощами старца Фёдора. А по пути будем рассматривать гордость томской архитектуры — расписные дома, украшенные деревянными кружевами.

Наука и оригинальные памятники

Мы расскажем, как развился город за 419 лет своего существования. Поговорим о технологических достижениях и вкладе Томска в современную науку. Покажем особняки в стиле модерн, классицизм и ампир, напоминающие здания Санкт-Петербурга. И объясним, почему в Томске так много забавных памятников: домашним тапочкам, лягушке-путешественнице, музе, любовнику, рублю и младенцу в капусте.

По вашему желанию и при наличии свободного времени мы можем посетить интересующие вас музеи.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне

В стоимость включены трансфер, услуги гида, билет на смотровую площадку, питьевая вода

Дополнительные расходы