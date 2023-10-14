Увидеть красивейший город Сибири, его деревянное кружево и забавные памятники
Вы узнаете многовековую историю Томска, полюбуетесь его величественными особняками и знаменитыми деревянными кружевами. Осмотрите множество уникальных памятников и пообедаете в оригинальном кафе-музее.
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Описание
Что вас ожидает
Кружевной город
Вы увидите Белое озеро и Новособорную площадь, погуляете по Лагерному саду и набережной реки Томи. Подниметесь на пожарную каланчу томского музея и взглянете на город с высоты. Мы заглянем за сувенирами в лавку музея Славянской мифологии и сделаем паузу на обед в кафе-музее с интерьером советских времён. Посетим Богородице-Алексиевский мужской монастырь с мощами старца Фёдора. А по пути будем рассматривать гордость томской архитектуры — расписные дома, украшенные деревянными кружевами.
Наука и оригинальные памятники
Мы расскажем, как развился город за 419 лет своего существования. Поговорим о технологических достижениях и вкладе Томска в современную науку. Покажем особняки в стиле модерн, классицизм и ампир, напоминающие здания Санкт-Петербурга. И объясним, почему в Томске так много забавных памятников: домашним тапочкам, лягушке-путешественнице, музе, любовнику, рублю и младенцу в капусте.
По вашему желанию и при наличии свободного времени мы можем посетить интересующие вас музеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, билет на смотровую площадку, питьевая вода
Дополнительные расходы
- Обед в кафе
- Сувениры
- Билеты в музеи (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.