Из Новосибирска - в Томск на 1 день

Увидеть красивейший город Сибири, его деревянное кружево и забавные памятники

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Вы уже познакомились с Новосибирском? Самое время посетить Томск! Мы предлагаем на 1 день съездить в старинный сибирский город и убедиться, что возраст ему к лицу.

Вы узнаете многовековую историю Томска, полюбуетесь его величественными особняками и знаменитыми деревянными кружевами. Осмотрите множество уникальных памятников и пообедаете в оригинальном кафе-музее.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
Ближайшие даты:
14
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кружевной город

Вы увидите Белое озеро и Новособорную площадь, погуляете по Лагерному саду и набережной реки Томи. Подниметесь на пожарную каланчу томского музея и взглянете на город с высоты. Мы заглянем за сувенирами в лавку музея Славянской мифологии и сделаем паузу на обед в кафе-музее с интерьером советских времён. Посетим Богородице-Алексиевский мужской монастырь с мощами старца Фёдора. А по пути будем рассматривать гордость томской архитектуры — расписные дома, украшенные деревянными кружевами.

Наука и оригинальные памятники

Мы расскажем, как развился город за 419 лет своего существования. Поговорим о технологических достижениях и вкладе Томска в современную науку. Покажем особняки в стиле модерн, классицизм и ампир, напоминающие здания Санкт-Петербурга. И объясним, почему в Томске так много забавных памятников: домашним тапочкам, лягушке-путешественнице, музе, любовнику, рублю и младенцу в капусте.

По вашему желанию и при наличии свободного времени мы можем посетить интересующие вас музеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • В стоимость включены трансфер, услуги гида, билет на смотровую площадку, питьевая вода

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе
  • Сувениры
  • Билеты в музеи (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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