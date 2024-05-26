Выездные экскурсии из Новосибирска

Найдено 24 экскурсии в категории «Выездные» в Новосибирске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000 за всё до 2 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500 за всё до 5 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека
В Сузун за сибирской монетой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400 за всё до 3 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500 за всё до 4 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000 за человека
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
Барнаул из Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Барнаул из Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
23 000 за всё до 3 чел.
Колывань историческая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Православные места близ Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Православные места близ Новосибирска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 2 чел.
В Томск из Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
16 часов
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
24 000 за всё до 3 чел.
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за всё до 20 чел.
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500 за всё до 2 чел.
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Устроить себе свидание с горнозаводским городом и восхититься его разнообразием
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
23 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
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    и Михаилу за проведённый день в Томске! Огромное количество информации - исторические факты, современные реалии. Но всё подаётся максимально понятно и комфортно. Сама дорога комфортная, Галина максимально заботится об этом и прислушивается к гостю. Питание, санитарные остановки, остановки для более живописных кадров, всё будет) Томск очень уютный! Если у вас есть возможность выделить день на его посещение, однозначно рекомендую!

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • В
    Всеволод
    19 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
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    от бронирования и до его окончания, маршрут грамотно спланирован, выделено время на необходимые остановки, обед и всё без какой-то спешки. Отдельно хотели бы отметить высокий профессионализм и эрудицию гида, который на протяжении всего тура (больше 12 часов!) рассказывал и отвечал на вопросы по очень разным темам. И конечно, хотели бы поблагодарить Галину и Михаила, которые сделали поездку очень интересной, познавательной, запоминающейся и комфортной!

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
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    тех местах, что мы проезжали: Мошково, Болоное, Югра, Вороново, Яшкино, Пашково. Много фактов и развеянных мифов. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю Галине. Чувствовали себя в безопасности и маршрут был построен отлично.

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
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    и Евгений рассказали много интересного о местных достопримечательностях. Живописные водопады, скалы, поляны подснежников… К водопадам подходили достаточно близко, чтобы почувствовать прохладу от брызг воды. На скале Альпинист я увидела огромное количество подснежников самых разных цветов. Это было великолепно! Аромат стоял просто потрясающий. С вершины Березовских скал открывался захватывающий вид на окрестности. Я смог сделать несколько панорамных снимков. Хочу выразить благодарность Любови и Евгению. Всё прошло замечательно, и я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
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    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Выездные»

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  4. Академгородок: из прошлого в будущее
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  2. Театр оперы и балета
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  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Выездные" можно забронировать 24 экскурсии от 2 500 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Новосибирска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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