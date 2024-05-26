🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Бердские скалы, водопады и Святой Ключ Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке Начало: По договоренности 16 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами 25 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Академгородок: наука и жизнь 21 века Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места Начало: На проспекте Лаврентьева 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 1 отзыв Академгородок + ГЭС в мини-группе Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас Начало: На улице Дмитрия Шамшурина 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов В Сузун за сибирской монетой Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту Начало: В районе метро «Красный проспект» 20 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: В районе метро «Красный проспект» 12 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Купеческая Колывань и село чатских татар Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу 2 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва «Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности 9 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений Начало: Ст. метро Студенческая Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Невероятный Академгородок и Обское море Начало: Метро Речной вокзал Расписание: По договоренности с туристом от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Водопады и скалы Новосибирской области Начало: Речной вокзал Расписание: Ежедневно 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Барнаул из Новосибирска Начало: По согласованию с гостями 23 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Колывань историческая Начало: Ул. Ленина 67 Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Православные места близ Новосибирска Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС) Начало: Центр города или жд вокзал Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 16 часов В Томск из Новосибирска Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25 Расписание: По договоренности 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл 12 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков 18 500 ₽ за всё до 2 чел.