Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины – настоящий музей под открытым небом! Вас ждет тур по старинному Томску, где вы увидите многочисленные памятники деревянного зодчества.
Побываете в первом университете за Уралом, на Воскресенской горе, где и был основан Томский острог, а также прогуляетесь по тихим улочкам.
Услышите захватывающую легенду о таинственном старце Федоре Кузьмиче, который был связан с Императором Александром I.
Побываете в первом университете за Уралом, на Воскресенской горе, где и был основан Томский острог, а также прогуляетесь по тихим улочкам.
Услышите захватывающую легенду о таинственном старце Федоре Кузьмиче, который был связан с Императором Александром I.
Описание экскурсииАтмосфера сибирской старины Тур-экскурсия в старинный Сибирский город — центр науки и инноваций. Но в то же время, это настоящий музей под открытым небом, где деревянные дома с кружевоподобной резьбой завораживают. Вы увидите многочисленные памятники деревянного зодчества. Побываете в первом университете за Уралом, на Воскресенской горе, где и был основан Томский острог. Погуляете по тихим улочкам, где сохранилась та самая атмосфера старины. Вы услышите захватывающую легенду о таинственном старце Федоре Кузьмиче, который, по некоторым сведениям, был Императором Александром I, инсценировавшим свою смерть. По выбору вы можете посетить краеведческий музей города Томска, музей славянской мифологии и другие музеи. Важная информация: Экскурсия с ранним выездом и поздним возвращением.
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место основания Томска и старейшая улица города с булыжной мостовой
- Воскресенский храм
- Магазин «Славянский базар»
- Деревянные дома - дом с жарптицами, дом с драконами, дом с шатром, изумрудный дом
- Татарская слобода
- Набережная Томи и памятник А.П. Чехову
- ТГУ и университетская роща
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Вход на смотровую башню
Что не входит в цену
- Обед
- Перекусы
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от места вашего проживания
Завершение: Отвезем вас до места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия с ранним выездом и поздним возвращением
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия понравилась. Единственное, по времени экскурсия была меньше, чем заявлено, встретились с 07:45, вернулись в 20:10.
Все-таки, индивидуальная экскурсия - это удобно! Томск красивый.
Рекомендуем!
Все-таки, индивидуальная экскурсия - это удобно! Томск красивый.
Рекомендуем!
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Е
Благодарим Марию за чудесную поездку в Томск! Столько всего интересного увидели и узнали! Объёмный материал, воспринимается легко, а также приятное общение. Спасибо!
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