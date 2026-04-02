Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины – настоящий музей под открытым небом! Вас ждет тур по старинному Томску, где вы увидите многочисленные памятники деревянного зодчества.



Побываете в первом университете за Уралом, на Воскресенской горе, где и был основан Томский острог, а также прогуляетесь по тихим улочкам.



Услышите захватывающую легенду о таинственном старце Федоре Кузьмиче, который был связан с Императором Александром I. 5 2 отзыва

Ольга Ваш гид в Новосибирске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 30 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва более 12 часов 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Атмосфера сибирской старины Тур-экскурсия в старинный Сибирский город — центр науки и инноваций. Но в то же время, это настоящий музей под открытым небом, где деревянные дома с кружевоподобной резьбой завораживают. Вы увидите многочисленные памятники деревянного зодчества. Побываете в первом университете за Уралом, на Воскресенской горе, где и был основан Томский острог. Погуляете по тихим улочкам, где сохранилась та самая атмосфера старины. Вы услышите захватывающую легенду о таинственном старце Федоре Кузьмиче, который, по некоторым сведениям, был Императором Александром I, инсценировавшим свою смерть. По выбору вы можете посетить краеведческий музей города Томска, музей славянской мифологии и другие музеи. Важная информация: Экскурсия с ранним выездом и поздним возвращением.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Место основания Томска и старейшая улица города с булыжной мостовой

Воскресенский храм

Магазин «Славянский базар»

Деревянные дома - дом с жарптицами, дом с драконами, дом с шатром, изумрудный дом

Татарская слобода

Набережная Томи и памятник А.П. Чехову

ТГУ и университетская роща Что включено Транспорт

Услуги гида

Питьевая вода

Вход на смотровую башню Что не входит в цену Обед

Перекусы

Входные билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем вас от места вашего проживания Завершение: Отвезем вас до места вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Экскурсия с ранним выездом и поздним возвращением Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.