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от бронирования и до его окончания, маршрут грамотно спланирован, выделено время на необходимые остановки, обед и всё без какой-то спешки. Отдельно хотели бы отметить высокий профессионализм и эрудицию гида, который на протяжении всего тура (больше 12 часов!) рассказывал и отвечал на вопросы по очень разным темам. И конечно, хотели бы поблагодарить Галину и Михаила, которые сделали поездку очень интересной, познавательной, запоминающейся и комфортной!