Экскурсии в Томск из Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Томск» в Новосибирске, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
На машине
7 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
25 500 за всё до 5 чел.
В Томск из Новосибирска
На машине
1 отзыв
16 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
19 авг в 07:00
20 авг в 07:00
24 000 за всё до 3 чел.
Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день
Начало: Новосибирск, Красный проспект, 25
Расписание: ежедневно с 8.30
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
25 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    В Томск из Новосибирска
    Благодарим Марию за чудесную поездку в Томск! Столько всего интересного увидели и узнали! Объёмный материал, воспринимается легко, а также приятное общение. Спасибо!
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
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    и Михаилу за проведённый день в Томске! Огромное количество информации - исторические факты, современные реалии. Но всё подаётся максимально понятно и комфортно. Сама дорога комфортная, Галина максимально заботится об этом и прислушивается к гостю. Питание, санитарные остановки, остановки для более живописных кадров, всё будет) Томск очень уютный! Если у вас есть возможность выделить день на его посещение, однозначно рекомендую!

  • В
    Всеволод
    19 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
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    от бронирования и до его окончания, маршрут грамотно спланирован, выделено время на необходимые остановки, обед и всё без какой-то спешки. Отдельно хотели бы отметить высокий профессионализм и эрудицию гида, который на протяжении всего тура (больше 12 часов!) рассказывал и отвечал на вопросы по очень разным темам. И конечно, хотели бы поблагодарить Галину и Михаила, которые сделали поездку очень интересной, познавательной, запоминающейся и комфортной!

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
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    тех местах, что мы проезжали: Мошково, Болоное, Югра, Вороново, Яшкино, Пашково. Много фактов и развеянных мифов. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю Галине. Чувствовали себя в безопасности и маршрут был построен отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Томск»

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  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Томск" можно забронировать 3 экскурсии от 24 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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