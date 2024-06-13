13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
25 500₽ за всё до 5 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
19 авг в 07:00
20 авг в 07:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Новосибирска в Томск за 1 день
Начало: Новосибирск, Красный проспект, 25
Расписание: ежедневно с 8.30
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
25 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 июня 2024Благодарим Марию за чудесную поездку в Томск! Столько всего интересного увидели и узнали! Объёмный материал, воспринимается легко, а также приятное общение. Спасибо!
- ААлёна25 мая 2024Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
- ВВсеволод19 мая 2024Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
- ААнастасия16 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Томск»
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