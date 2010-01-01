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Там, где главный вокзал

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Новосибирск появился благодаря строительству Транссибирской магистрали.

В течение длительного времени вокзал сохранял статус главного городского объекта.

Со временем вокруг станции появился район, где и жили железнодорожники.

Сейчас «Новосибирск-Главный» — огромный вокзал, на который приезжают сотни пассажиров ежедневно.

Я проведу вас по железнодорожному району и расскажу интересные истории 📖 из его жизни, покажу памятник-паровоз, дом железнодорожника и дом извозчика.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Там, где главный вокзал
Там, где главный вокзал

Что вы увидите

  • Вокзал Новосибирск-Главный
  • Паровоз-памятник
  • Дом извозчика Евсея Метлина
  • Бывший Клуб железнодорожников
  • Памятник-тоннель
Район «паровозников»
Исторически Ново-Николаевск – Новосибирск был разделён на три части: Николаевскую, Закаменскую и Вокзальную. Станция Обь, расположенная на удалении от места основания посёлка строителей моста, стала альтернативным центром — местом притяжения людей и их энергии. Вокруг станции вырос целый район железнодорожников (или как их называли в то время, «паровозников»), здесь же появлялись школы, очаги культуры. В самом конце 30-х годов вырос и огромный вокзал. Сейчас это одна из центральных частей города, разрезанная пополам Транссибирской магистралью.
Мы начнём нашу прогулку 👣 от железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», изучим деревянные дома и конструктивистский квартал в районе улиц Ленина и 1905 года. После этого мы поднимемся на пешеходный мост, откуда сможем посмотреть на объекты железнодорожной инфраструктуры: депо, водонапорные башни, и пройдём к улице Владимировской. Там располагается одна из первых городских школ, которую основал Владимир Жандр — человек, стоявший у истоков города, а также целый казарменный городок, появившийся накануне Русско-Японской войны. После этого мы вернёмся на улицу Ленина, куда попадём через уникальный памятник-тоннель 1913 года.
На обратном пути к вокзалу мы пройдём через бывший Клуб железнодорожников, легендарный паровоз-памятник, а также дом, считавшийся едва ли не главной достопримечательностью 🏛️ «советского Новосибирска», дом извозчика Евсея Метлина, в котором якобы бывал один из большевистских вождей — Сергей Киров (сейчас это опровергнуто историками).
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
  • Личные расходы
Начало
🚩 Пригородный вокзал
Место завершения
🏁 По договорённости
Там, где главный вокзал
Там, где главный вокзал
Там, где главный вокзал
Там, где главный вокзал

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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