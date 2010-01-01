Район «паровозников»

Исторически Ново-Николаевск – Новосибирск был разделён на три части: Николаевскую, Закаменскую и Вокзальную. Станция Обь, расположенная на удалении от места основания посёлка строителей моста, стала альтернативным центром — местом притяжения людей и их энергии. Вокруг станции вырос целый район железнодорожников (или как их называли в то время, «паровозников»), здесь же появлялись школы, очаги культуры. В самом конце 30-х годов вырос и огромный вокзал. Сейчас это одна из центральных частей города, разрезанная пополам Транссибирской магистралью.

Мы начнём нашу прогулку 👣 от железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», изучим деревянные дома и конструктивистский квартал в районе улиц Ленина и 1905 года. После этого мы поднимемся на пешеходный мост, откуда сможем посмотреть на объекты железнодорожной инфраструктуры: депо, водонапорные башни, и пройдём к улице Владимировской. Там располагается одна из первых городских школ, которую основал Владимир Жандр — человек, стоявший у истоков города, а также целый казарменный городок, появившийся накануне Русско-Японской войны. После этого мы вернёмся на улицу Ленина, куда попадём через уникальный памятник-тоннель 1913 года.

На обратном пути к вокзалу мы пройдём через бывший Клуб железнодорожников, легендарный паровоз-памятник, а также дом, считавшийся едва ли не главной достопримечательностью 🏛️ «советского Новосибирска», дом извозчика Евсея Метлина, в котором якобы бывал один из большевистских вождей — Сергей Киров (сейчас это опровергнуто историками).