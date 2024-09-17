Это пешая экскурсия по зданию ж/д вокзала и его территории, которая хранит интересные истории. Вокзал Новосибирск-Главный — ровесник города, и потому ему есть что рассказать о его прошлом.
Вы услышите о смелых работниках депо, солдатах и офицерах, школе для железнодорожников и многом другом.
Вы услышите о смелых работниках депо, солдатах и офицерах, школе для железнодорожников и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
- Здание железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный — символ города. Вы узнаете о его прошлом и настоящем
- Депо станции Обь — одно из первых зданий Новосибирска. Выясните, чем отличились работники депо в годы ВОВ
- Школа для детей железнодорожников — одно из первых местных образовательных учреждений. Покажу, как развивалась не только привокзальная территория, но и сам город
- Красные казармы — первый военный городок в Новосибирске. Вы услышите историю появления военных объектов в далёком сибирском городе и поймёте, как здесь жили и служили солдаты и офицеры
- Туннельный спуск. Объясню, какую важную роль этот спуск играл в жизни новосибирцев
Организационные детали
Экскурсия состоится в любую погоду. Большая её часть проходит в здании вокзала Новосибирск-Главный.
во вторник в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Новосибирск-Главный
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 64 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
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