Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая откроет Новосибирск с неожиданных сторон.
Путешествие начнется с сердца города - площади Ленина, где вы узнаете о самом большом театре страны и архитектурном хаосе, который стал читать дальшеуменьшить
визитной карточкой Новосибирска.
Затем вы спуститесь в метро, чтобы услышать его историю, и продолжите путь к железнодорожному вокзалу, где вас поразит архитектура и удивят зимний сад и игра на рояле.
Маршрут приведет вас на самую посещаемую набережную и к другим значимым местам города, завершаясь уютным чаепитием в месте, где редко бывают туристы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Новосибирском, его историей и современной жизнью
🌆 Увидите главные достопримечательности Новосибирска
🚇 Познакомитесь с историей метро и вокзала
🏛 Оцените архитектуру Красного проспекта
🌉 Полюбуетесь видами с набережной
🍵 Насладитесь чаепитием в уникальном месте
📚 Возможность посетить крупнейшую библиотеку Сибири
🎹 Послушаете живую музыку на вокзале
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для обзорной автоэкскурсии по Новосибирску с чаепитием - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в зелени. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть прохладнее, но туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу. В зимние месяцы, с ноября по апрель, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодный климат, который может ограничить длительность прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Ленина
Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский метрополитен
Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный
Красный проспект
Купеческие кварталы
Собор Александра Невского
Набережная реки Обь
Обзорная площадка
Монумент Славы
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Описание экскурсии
📍 Мы начнём с центра — площади Ленина. Я расскажу, что здесь было раньше, и поделюсь трогательной историей самого большого театра страны. Прогуляемся по площади и поговорим об архитектурном хаосе города. Вы узнаете, с чем это связано и каков на самом деле стиль Новосибирска.
📍 Потом спустимся в метро, где вы услышите и увидите на старых фото его историю. А оттуда — на железнодорожный вокзал — один из самых комфортных в стране. Вас поразит его архитектура и приятно удивят зимний сад, выставки и игра на рояле.
📍 Следующее место в нашей прогулке стало самым посещаемым в прошлом году среди туристов. Какое? Пусть это будет сюрпризом!
📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. Вы увидите разнообразную архитектуру, заглянете в купеческие кварталы и поймёте, как жили его первые жители. Тут же вы осмотрите первое общественное каменное здание Новониколаевска и собор Александра Невского.
📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск. Я расскажу, как из поселка он превратился в мегаполис. Приоткрою, кто виновник его появления и почему город появился именно здесь.
📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты. Проедемся по двум мостам. Вы познакомитесь с левым берегом, самым торговым местом Новосибирска, увидите второй по значимости вуз города, посетите Монумент славы.
📍 В конце прогулки я отвезу вас в уникальное место, в котором не часто бывают туристы, на чаепитие! По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
Поездка проходит на комфортабельном седане
Экскурсию можно заказать для большего числа человек. Поездка для группы до 6 человек проходит на минивене, до 20 человек — на микроавтобусе. Детали и цены уточняйте в переписке.
В стоимость включено: автомобиль с водителем (мы заедем за вами в неотдалённые районы города), услуги гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! С 2019 года знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей.
Когда-то хобби переросло в профессию, и сегодня читать дальшеуменьшить
меня рекомендуют как лучшего гида в Новосибирске!
Со мной вас ждёт индивидуальный подход, авторские маршруты, автомобильные и пешеходные экскурсии по Новосибирску и Академгородку, знакомство с местной кухней, дегустации, гастрономические спектакли, необычные музеи, эксклюзивные прогулки на яхтах, катерах по Оби и Обскому морю. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Экскурсия понравилась. Рекомендую Наталью, как профессионала. Она любит свой город, с таким увлечении рассказывает об истории, фактах и событиях. Очень интересно слушать. Выпили самый вкусный кофе в городе и угостились сбитнем с пряниками по старинному рецепту. Спасибо
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Н
Наталья
Были на экскурсии 18.07.2026 г, нас экскурсовод Наталья даже не предупредила, что будет вместо нее другой человек. Для меня очень важно, чтоб человек мне импонировал, так и выбирала не экскурсию, а экскурсовода, и тут бац… Мне начала писать Светлана экскурсовод, времени на изменения у нас не было, т к. были в дороге. Вот так впечатления подпортились.
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Анастасия
Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо провести. При чем сопровождение, если можно так назвать, продолжалось и читать дальшеуменьшить
после экскурсии: советы, куда сходить, на что обратить внимание, где можно познакомится давались и после экскурсии. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю, с которым мы чувствовали себя на дорогах в безопасности и уверенно.
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софья
В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев, которые есть в городе, куда вообще можно сходить, но нам читать дальшеуменьшить
это было не надо, мы и так знали) у самого города не такая уж долгая история, поэтому все укладывается логично в отведенное время. Машина хорошая была. Водитель приятный и экскурсовод тоже. Рекомендуем.
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Юлия
27 декабря мы всей семьей (59, 35 и 10 лет) побывали на обзорной автоэкскурсии. Остались в восторге от гида Натальи и от экскурсии. Наталья замечательный рассказчик, просто заряжает любовью к Новосибирску, узнали много интересных фактов, побывали в красивых местах. Время пролетело незаметно. Очень советуем и от души благодарим)С большой признательностью, магаданцы)
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А
Анна
Здравствуйте. Весело и интересно, красиво и ветрено-не очень повезло с погодой, но всё равно было здорово. За три часа получили представление о Новосибирске и области. Поездка прошла прекрасно. Огромное спасибо. Гид Наталья была как родной человек. Первый раз мы почувствовали такое, неравнодушие….
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