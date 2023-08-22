Познакомиться с городом за 3 часа и побывать в инсайдерском месте
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Описание
Что вас ожидает
📍 Мы начнём с центра — площади Ленина. Я расскажу, что здесь было раньше, и поделюсь трогательной историей самого большого театра страны. Прогуляемся по площади и поговорим об архитектурном хаосе города. Вы узнаете, с чем это связано и каков на самом деле стиль Новосибирска.
📍 Потом спустимся в метро, где вы услышите и увидите на старых фото его историю. А оттуда — на железнодорожный вокзал — один из самых комфортных в стране. Вас поразит его архитектура и приятно удивят зимний сад, выставки и игра на рояле.
📍 Следующее место в нашей прогулке стало самым посещаемым в прошлом году среди туристов. Какое? Пусть это будет сюрпризом!
📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. Вы увидите разнообразную архитектуру, заглянете в купеческие кварталы и поймёте, как жили его первые жители. Тут же вы осмотрите первое общественное каменное здание Новониколаевска и собор Александра Невского.
📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск. Я расскажу, как из поселка он превратился в мегаполис. Приоткрою, кто виновник его появления и почему город появился именно здесь.
📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты. Проедемся по двум мостам. Вы познакомитесь с левым берегом, самым торговым местом Новосибирска, увидите второй по значимости вуз города, посетите Монумент славы.
📍 В конце прогулки я отвезу вас в уникальное место, в котором не часто бывают туристы, на чаепитие! По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
- Поездка проходит на комфортабельном седане
- Экскурсию можно заказать для большего числа человек. Поездка для группы до 6 человек проходит на минивене, до 20 человек — на микроавтобусе. Детали и цены уточняйте в переписке.
- В стоимость включено: автомобиль с водителем (мы заедем за вами в неотдалённые районы города), услуги гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.