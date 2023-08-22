Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием

Познакомиться с городом за 3 часа и побывать в инсайдерском месте

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вы увидите центр города и купеческие улочки, оцените вокзал, метро и набережную. Узнаете, почему Новосибирск стал столицей Сибири и как живут горожане сегодня. Побываете в самом туристическом месте и там, где туристов почти не бывает. Во втором, кстати, ещё и выпьете ароматного чаю. Идеально для знакомства с городом!
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 Мы начнём с центра — площади Ленина. Я расскажу, что здесь было раньше, и поделюсь трогательной историей самого большого театра страны. Прогуляемся по площади и поговорим об архитектурном хаосе города. Вы узнаете, с чем это связано и каков на самом деле стиль Новосибирска.

📍 Потом спустимся в метро, где вы услышите и увидите на старых фото его историю. А оттуда — на железнодорожный вокзал — один из самых комфортных в стране. Вас поразит его архитектура и приятно удивят зимний сад, выставки и игра на рояле.

📍 Следующее место в нашей прогулке стало самым посещаемым в прошлом году среди туристов. Какое? Пусть это будет сюрпризом!

📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. Вы увидите разнообразную архитектуру, заглянете в купеческие кварталы и поймёте, как жили его первые жители. Тут же вы осмотрите первое общественное каменное здание Новониколаевска и собор Александра Невского.

📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск. Я расскажу, как из поселка он превратился в мегаполис. Приоткрою, кто виновник его появления и почему город появился именно здесь.

📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты. Проедемся по двум мостам. Вы познакомитесь с левым берегом, самым торговым местом Новосибирска, увидите второй по значимости вуз города, посетите Монумент славы.

📍 В конце прогулки я отвезу вас в уникальное место, в котором не часто бывают туристы, на чаепитие! По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
  • Поездка проходит на комфортабельном седане
  • Экскурсию можно заказать для большего числа человек. Поездка для группы до 6 человек проходит на минивене, до 20 человек — на микроавтобусе. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • В стоимость включено: автомобиль с водителем (мы заедем за вами в неотдалённые районы города), услуги гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
1
И
22 авг 2023
Гид опоздала на 1 час 15 минут. С несерьезными объяснениями. Больше 10 лет заказываю экскурсии на Трипстер первый раз такое

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