Вы увидите центр города и купеческие улочки, оцените вокзал, метро и набережную. Узнаете, почему Новосибирск стал столицей Сибири и как живут горожане сегодня. Побываете в самом туристическом месте и там, где туристов почти не бывает. Во втором, кстати, ещё и выпьете ароматного чаю. Идеально для знакомства с городом!

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Описание

Что вас ожидает

📍 Мы начнём с центра — площади Ленина. Я расскажу, что здесь было раньше, и поделюсь трогательной историей самого большого театра страны. Прогуляемся по площади и поговорим об архитектурном хаосе города. Вы узнаете, с чем это связано и каков на самом деле стиль Новосибирска.

📍 Потом спустимся в метро, где вы услышите и увидите на старых фото его историю. А оттуда — на железнодорожный вокзал — один из самых комфортных в стране. Вас поразит его архитектура и приятно удивят зимний сад, выставки и игра на рояле.

📍 Следующее место в нашей прогулке стало самым посещаемым в прошлом году среди туристов. Какое? Пусть это будет сюрпризом!

📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. Вы увидите разнообразную архитектуру, заглянете в купеческие кварталы и поймёте, как жили его первые жители. Тут же вы осмотрите первое общественное каменное здание Новониколаевска и собор Александра Невского.

📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск. Я расскажу, как из поселка он превратился в мегаполис. Приоткрою, кто виновник его появления и почему город появился именно здесь.

📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты. Проедемся по двум мостам. Вы познакомитесь с левым берегом, самым торговым местом Новосибирска, увидите второй по значимости вуз города, посетите Монумент славы.

📍 В конце прогулки я отвезу вас в уникальное место, в котором не часто бывают туристы, на чаепитие! По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места.

Организационные детали