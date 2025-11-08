Лучшее время для обзорной автоэкскурсии по Новосибирску с чаепитием - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в зелени. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть прохладнее, но туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу. В зимние месяцы, с ноября по апрель, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодный климат, который может ограничить длительность прогулок на свежем воздухе.

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая откроет Новосибирск с неожиданных сторон.Путешествие начнется с сердца города - площади Ленина, где вы узнаете о самом большом театре страны и архитектурном хаосе, который стал

визитной карточкой Новосибирска. Затем вы спуститесь в метро, чтобы услышать его историю, и продолжите путь к железнодорожному вокзалу, где вас поразит архитектура и удивят зимний сад и игра на рояле. Маршрут приведет вас на самую посещаемую набережную и к другим значимым местам города, завершаясь уютным чаепитием в месте, где редко бывают туристы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Новосибирском, его историей и современной жизнью

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

📍 Мы начнём с центра — площади Ленина. Я расскажу, что здесь было раньше, и поделюсь трогательной историей самого большого театра страны. Прогуляемся по площади и поговорим об архитектурном хаосе города. Вы узнаете, с чем это связано и каков на самом деле стиль Новосибирска.

📍 Потом спустимся в метро, где вы услышите и увидите на старых фото его историю. А оттуда — на железнодорожный вокзал — один из самых комфортных в стране. Вас поразит его архитектура и приятно удивят зимний сад, выставки и игра на рояле.

📍 Следующее место в нашей прогулке стало самым посещаемым в прошлом году среди туристов. Какое? Пусть это будет сюрпризом!

📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. Вы увидите разнообразную архитектуру, заглянете в купеческие кварталы и поймёте, как жили его первые жители. Тут же вы осмотрите первое общественное каменное здание Новониколаевска и собор Александра Невского.

📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск. Я расскажу, как из поселка он превратился в мегаполис. Приоткрою, кто виновник его появления и почему город появился именно здесь.

📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты. Проедемся по двум мостам. Вы познакомитесь с левым берегом, самым торговым местом Новосибирска, увидите второй по значимости вуз города, посетите Монумент славы.

📍 В конце прогулки я отвезу вас в уникальное место, в котором не часто бывают туристы, на чаепитие! По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места.

Организационные детали