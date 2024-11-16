Новосибирское метро — первое и единственное за Уралом и в Сибири. А ещё уникальное — оно расположено на левом и правом берегах Оби и соединяет обе части города. Переправу через
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Каждая станция новосибирского метро имеет уникальный дизайн — он отражает культурные и исторические особенности региона. Вы посетите:
- Станцию «Площадь Ленина». Она оформлена в строгом, классическом стиле и одета в мрамор и гранит — это символизирует величие советской эпохи
- Станцию «Речной вокзал», украшенную мозаиками с изображением сибирских рек и природы. На её перронах вы рассмотрите 10 ярких витражей — каждый посвящён одному крупному сибирскому городу. Почему выбраны именно эти города, что их объединяет, и какой исчезнувший город Заполярья там можно увидеть, обсудим на экскурсии
- Станцию «Сибирская» — самую глубокую и, пожалуй, самую красивую станцию Новосибирского метрополитена. Она отделана светлым мрамором и декорирована мозаичными панно во флорентийском стиле. Здесь можно долго и с интересом разглядывать сибирские сюжеты — северных оленей и собачьи упряжки, всадника под старым кедром, взлетающих журавлей, алтайские петроглифы и снопы пшеницы
- Новосибирский железнодорожный вокзал — один из крупнейших транспортных узлов Сибири. Заглянем в величественное здание в стиле сталинского ампира. Поговорим об истории его строительства, роли в транспортной системе России и интересных фактах, связанных с ж/д сообщением в регионе
Организационные детали
- Проезд в метро оплачивается дополнительно
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет. Дети посещают экскурсию только в сопровождении взрослых
- Обратите внимание: экскурсия не проводится в часы пик
- По запросу можем организовать экскурсию для школьной группы. Подробности обсудим в личной переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 364 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
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