читать дальше реку обеспечивает самый длинный метромост в мире. Об этом инженерном чуде, истории метро и его особенностях вы узнаете на экскурсии. Побываем на станциях с витражами и мозаиками, а потом заглянем на ж/д вокзал.

Новосибирское метро — первое и единственное за Уралом и в Сибири. А ещё уникальное — оно расположено на левом и правом берегах Оби и соединяет обе части города. Переправу через