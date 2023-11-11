«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка

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Вас ждет увлекательная прогулка по городу в компании ценителя современного искусства.

Многим Новосибирск кажется серым и угрюмым, но вместе со мной вы погрузитесь в невероятный и красочный мир городского стрит-арта. Расскажу вам истории, связанные с уличными произведениями и их авторами — будет увлекательно!
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Новосибирский стрит-арт очень молод и совсем не очевиден. Многие считают наш город серым и угрюмым, не подозревая, что буквально за углом существует совсем другой мир. Мои экскурсии — это увлекательное путешествие по улицам Новосибирска, где я рассказываю истории уличных произведений и делюсь знаниями об их авторах. Вместе мы погрузимся в магию стрит-арта, ведь она так недолговечна — произведения могут появиться и исчезнуть за считанные дни. В дополнение (по желанию) можно продолжить экскурсию за чашкой кофе/чая в кафе. Продолжительность — около часа. За это время вы сможете поделиться впечатлениями с другими участниками группы и послушать дополнительную информацию о современном искусстве. Стоимость напитков и еды не входит в стоимость экскурсии. Важно знать• Экскурсию для вас проведет востоковед, влюбленный в современное искусство.
  • Будьте готовы к прогулке протяженностью 2-2,5 часа.
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать погодным условиям.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красный проспект, 17/1, БЦ Бутон
Завершение: Центральный парк культуры и отдыха, Мичурина, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Будьте готовы к прогулке протяженностью 2-2,5 часа.
  • Одежда и обувь должна быть комфортной и соответствующей погодным условиям
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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