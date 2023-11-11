Что вас ждет

Будьте готовы к прогулке протяженностью 2-2,5 часа.

Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать погодным условиям.

Новосибирский стрит-арт очень молод и совсем не очевиден. Многие считают наш город серым и угрюмым, не подозревая, что буквально за углом существует совсем другой мир. Мои экскурсии — это увлекательное путешествие по улицам Новосибирска, где я рассказываю истории уличных произведений и делюсь знаниями об их авторах. Вместе мы погрузимся в магию стрит-арта, ведь она так недолговечна — произведения могут появиться и исчезнуть за считанные дни. В дополнение (по желанию) можно продолжить экскурсию за чашкой кофе/чая в кафе. Продолжительность — около часа. За это время вы сможете поделиться впечатлениями с другими участниками группы и послушать дополнительную информацию о современном искусстве. Стоимость напитков и еды не входит в стоимость экскурсии. Важно знать• Экскурсию для вас проведет востоковед, влюбленный в современное искусство.