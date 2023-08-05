Невероятный Академгородок и Обское море

Прогуляться по самому зелёному пригороду Новосибирска и «Сибирской Ривьере»

5
1 отзыв
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Академгородок — словно волшебный мир, затерянный в лесах, или город-утопия в духе Стругацких.

Университет, учёные, сосновый бор и ручные белки — такие ассоциации вызывает он у тех, кто там не живёт.

Я проведу вас по тропинкам этого заповедного уголка и расскажу, на какие достопримечательности обратить внимание. Будут секретные локации, необычные арт-объекты и даже море!
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Невероятный Академгородок и Обское море
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Говорят, что знакомство с Новосибирском будет неполным без Академгородка. Я подготовила очень насыщенную программу путешествия в главный научный центр Сибири с заездом в интересные места. Приготовьтесь к путешествию на весь день: будем гулять по Морскому проспекту, фотографировать белок и уток, наблюдать за волнами на берегу Обского моря и восхищаться футуристическими зданиями.

Программа поездки

  • В Академгородке мы посетим Дом учёных, НГУ, Технопарк (с заходом в здание).
  • Проедем по самой умной улице и увидим знаменитые памятники.
  • Погуляем по Морскому проспекту, попивая самый вкусный какао в городе.
  • Заедем в любимое место отдыха горожан.
  • Заглянем в секретное кафе за свежими пирогами, приготовленными в настоящей русской печи.
  • На обратном пути проедем через ОбьГЭС, посмотрим на Обское море, при желании погуляем по берегу и искупаемся.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле класса седан вместимостью до 3 человек (+ водитель и гид).
  • Для компании до 6 человек бронирую минивэн, до 20 человек — микроавтобус, цена по запросу
  • Дополнительные расходы: питание в кафе, покупка сувениров

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
5 авг 2023
Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок, которая была 3 августа 2023г. Наталья вдохновенно рассказывала о создания Академгородка, легенды и истории о его первых жителях-академиках и ученых. Мы погуляли как по старому Академу, так и по новому - зашли в футуристический Технопарк, там интересно, и можно представить что ты там мог бы работать- особенно полезно для подростка:). Наталья нас очаровала своими глубокими знаниями по истории Новосибирска и Академа, гордостью за свой город и позитивным настроением с которым она провела нам все 3 часа экскурсии! После этой поездки не осталось никаких сомнений о значении Новосибирска и Академа в сохранении/приумножении культуры и науки страны. Было не только интересно, но и вкусно: мы посетили уникальный магазин русской кухни с самой большой русской печью и какао-бутик! Всем рекомендую!
Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок,

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Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Академгородок
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