Академгородок не просто научный центр, это целый мир, полный загадок и открытий, окруженный великолепными лесами и водоемами.Во время этой экскурсии вы сможете насладиться красотой сосновых боров, встретить ручных белок, а

также искупаться в водах Обского моря. Вас ждет знакомство с уникальными арт-объектами и посещение самых интересных мест Академгородка. Приключение, полное открытий и впечатлений, обещает быть незабываемым. Подарите себе день, полный ярких эмоций и новых знаний, выбрав нашу экскурсию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Академгородок и на Обское море - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, комфортная для прогулок и отдыха на природе. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что зимой и ранней весной прогулки на свежем воздухе могут быть менее комфортными из-за холода.

Сейчас август — это идеальное время.