Академгородок не просто научный центр, это целый мир, полный загадок и открытий, окруженный великолепными лесами и водоемами.
Во время этой экскурсии вы сможете насладиться красотой сосновых боров, встретить ручных белок, а
Во время этой экскурсии вы сможете насладиться красотой сосновых боров, встретить ручных белок, а
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная атмосфера Академгородка
- 🏛️ Посещение научных центров
- 🐿️ Встреча с ручными белками
- 🌊 Прогулка по берегу Обского моря
- 🍰 Вкусные пироги из русской печи
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Академгородок и на Обское море - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, комфортная для прогулок и отдыха на природе. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что зимой и ранней весной прогулки на свежем воздухе могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом учёных
- НГУ
- Технопарк
- Морской проспект
- ОбьГЭС
Описание экскурсии
Говорят, что знакомство с Новосибирском будет неполным без Академгородка. Я подготовила очень насыщенную программу путешествия в главный научный центр Сибири с заездом в интересные места. Приготовьтесь к путешествию на весь день: будем гулять по Морскому проспекту, фотографировать белок и уток, наблюдать за волнами на берегу Обского моря и восхищаться футуристическими зданиями.
Программа поездки
- В Академгородке мы посетим Дом учёных, НГУ, Технопарк (с заходом в здание).
- Проедем по самой умной улице и увидим знаменитые памятники.
- Погуляем по Морскому проспекту, попивая самый вкусный какао в городе.
- Заедем в любимое место отдыха горожан.
- Заглянем в секретное кафе за свежими пирогами, приготовленными в настоящей русской печи.
- На обратном пути проедем через ОбьГЭС, посмотрим на Обское море, при желании погуляем по берегу и искупаемся.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле класса седан вместимостью до 3 человек (+ водитель и гид).
- Для компании до 6 человек бронирую минивэн, до 20 человек — микроавтобус, цена по запросу
- Дополнительные расходы: питание в кафе, покупка сувениров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! С 2019 года знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-то хобби переросло в профессию, и сегодня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо, нам всë очень понравилось. Наталья замечательный гид с богатейшими знаниями. Прогулка выдалась на славу. Ещё раз спасибо.
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М
Дата посещения: 19 сен 2025
Брали экскурсию, с гидом Натальей!!! По 10 бальной - 10!!!! Очень интересно и познавательно!!! Харизма гида Натальи зашкаливает, за что отдельное спасибо!!! Рекомендую!!! Патриоту привет))))
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Интересная и очень познавательная экскурсия! Понравилось все, и интересный очень увлеченный рассказ гида Натальи, все локации и природа. Было одно НО: мало! хотелось еще локаций и рассказов.
Обязательно надо побывать в Академгородке!!!
Обязательно надо побывать в Академгородке!!!
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В Новосибирске я впервые, в командировке, о городе наслышана и давно мечтала посетить Академгородок. И вот чудо случилось, руководство компании предоставило такую возможность, подарив мне экскурсию в Академгородок. Гид-экскурсовод Ирина
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Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок, которая была 3 августа 2023г. Наталья вдохновенно рассказывала о создания Академгородка, легенды и истории
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М
С нами был гид Михаил, невероятной души и знаний человек! Очень интересно рассказывал, видно, что «горит» своим делом, а не просто заученный текст. Экскурсия прошла просто замечательно, большая благодарность! ☺️
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