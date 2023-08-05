Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок, которая была 3 августа 2023г. Наталья вдохновенно рассказывала о создания Академгородка, легенды и истории о его первых жителях-академиках и ученых. Мы погуляли как по старому Академу, так и по новому - зашли в футуристический Технопарк, там интересно, и можно представить что ты там мог бы работать- особенно полезно для подростка:). Наталья нас очаровала своими глубокими знаниями по истории Новосибирска и Академа, гордостью за свой город и позитивным настроением с которым она провела нам все 3 часа экскурсии! После этой поездки не осталось никаких сомнений о значении Новосибирска и Академа в сохранении/приумножении культуры и науки страны. Было не только интересно, но и вкусно: мы посетили уникальный магазин русской кухни с самой большой русской печью и какао-бутик! Всем рекомендую!