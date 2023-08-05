Прогуляться по самому зелёному пригороду Новосибирска и «Сибирской Ривьере»
Академгородок — словно волшебный мир, затерянный в лесах, или город-утопия в духе Стругацких.
Университет, учёные, сосновый бор и ручные белки — такие ассоциации вызывает он у тех, кто там не живёт.
Я проведу вас по тропинкам этого заповедного уголка и расскажу, на какие достопримечательности обратить внимание. Будут секретные локации, необычные арт-объекты и даже море!
Университет, учёные, сосновый бор и ручные белки — такие ассоциации вызывает он у тех, кто там не живёт.
Я проведу вас по тропинкам этого заповедного уголка и расскажу, на какие достопримечательности обратить внимание. Будут секретные локации, необычные арт-объекты и даже море!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Говорят, что знакомство с Новосибирском будет неполным без Академгородка. Я подготовила очень насыщенную программу путешествия в главный научный центр Сибири с заездом в интересные места. Приготовьтесь к путешествию на весь день: будем гулять по Морскому проспекту, фотографировать белок и уток, наблюдать за волнами на берегу Обского моря и восхищаться футуристическими зданиями.
Программа поездки
- В Академгородке мы посетим Дом учёных, НГУ, Технопарк (с заходом в здание).
- Проедем по самой умной улице и увидим знаменитые памятники.
- Погуляем по Морскому проспекту, попивая самый вкусный какао в городе.
- Заедем в любимое место отдыха горожан.
- Заглянем в секретное кафе за свежими пирогами, приготовленными в настоящей русской печи.
- На обратном пути проедем через ОбьГЭС, посмотрим на Обское море, при желании погуляем по берегу и искупаемся.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле класса седан вместимостью до 3 человек (+ водитель и гид).
- Для компании до 6 человек бронирую минивэн, до 20 человек — микроавтобус, цена по запросу
- Дополнительные расходы: питание в кафе, покупка сувениров
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 29 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! Меня зовут Наталья, вот уже 4 года я знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-то хобби переросло в профессию, и сегодня меня рекомендуют как лучшего гида в Новосибирске. Также я являюсь автором и организатором уникального шоу «Исторический стендап», где мы знакомим с историей Новосибирска легко, душевно и красиво! Со мной вас ждёт индивидуальный подход, авторские маршруты, автомобильные и пешеходные экскурсии по Новосибирску и Академгородку, знакомство с местной кухней, дегустации, гастрономические спектакли, необычные музеи, эксклюзивные прогулки на яхтах, катерах по Оби и Обскому морю. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
5 авг 2023
Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок, которая была 3 августа 2023г. Наталья вдохновенно рассказывала о создания Академгородка, легенды и истории о его первых жителях-академиках и ученых. Мы погуляли как по старому Академу, так и по новому - зашли в футуристический Технопарк, там интересно, и можно представить что ты там мог бы работать- особенно полезно для подростка:). Наталья нас очаровала своими глубокими знаниями по истории Новосибирска и Академа, гордостью за свой город и позитивным настроением с которым она провела нам все 3 часа экскурсии! После этой поездки не осталось никаких сомнений о значении Новосибирска и Академа в сохранении/приумножении культуры и науки страны. Было не только интересно, но и вкусно: мы посетили уникальный магазин русской кухни с самой большой русской печью и какао-бутик! Всем рекомендую!
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