Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Площадь Ленина — сердце Новосибирска

Вы увидите «парадные ворота» города и один из его главных символов — скульптурную группу суровых революционеров во главе с романтичным Ильичом. А у знаменитого театра оперы и балета раскроете, что в нем так восхитило французов, о чем не знали горожане в годы войны и где стоят копии 16-ти античных статуй. Далее рассмотрите здание бывшего филиала Богородско-Глуховской мануфактуры, заглянете в гастрономический дворик и оцените стрит-арт известной граффистки Марины Ягода.

Театральный центр

В театральном районе я покажу вам: театр кукол с матрешками на фасаде, удивительную арт-лабораторию Крикливого и Панького и столетний театр «Красный Факел». Расскажу, где находился аристократический клуб купеческого собрания и как сложилась история 📖 дома культуры, изменившего нумерацию домов на улице Ленина. А также: как местные жители принимают решения и что привозят из Новосибирска путешественники.

Вокзальные истории

Пройдя по театральному переходу под улицей Димитрова, вы увидите типичную усадьбу городского типа начала прошлого века. Завершится прогулка 👣 на площади вокзала Главный. Вы узнаете, почему его называют «паровоз», сколько на самом деле у него этажей и где спрятаны фигуры «Провожающая» и «Встречающая».

Организационные детали

По желанию можно включить в маршрут музей 🖼 Счастья. Детали уточняйте в личном сообщении.