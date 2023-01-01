Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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Открывая Новосибирск

Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии

Наталья
Наталья – Гид из Новосибирска
Вы погуляете по старинным и современным улицам Новосибирска, раскроете секреты местного градостроительства и расшифруете разные архитектурные стили.

А также заглянете в гастрономический дворик, отыщете сибирский стрит-арт и услышите о знаковых театрах и культурных событиях города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск

Что вас ожидает

Площадь Ленина — сердце Новосибирска
Вы увидите «парадные ворота» города и один из его главных символов — скульптурную группу суровых революционеров во главе с романтичным Ильичом. А у знаменитого театра оперы и балета раскроете, что в нем так восхитило французов, о чем не знали горожане в годы войны и где стоят копии 16-ти античных статуй. Далее рассмотрите здание бывшего филиала Богородско-Глуховской мануфактуры, заглянете в гастрономический дворик и оцените стрит-арт известной граффистки Марины Ягода.

Театральный центр
В театральном районе я покажу вам: театр кукол с матрешками на фасаде, удивительную арт-лабораторию Крикливого и Панького и столетний театр «Красный Факел». Расскажу, где находился аристократический клуб купеческого собрания и как сложилась история 📖 дома культуры, изменившего нумерацию домов на улице Ленина. А также: как местные жители принимают решения и что привозят из Новосибирска путешественники.

Вокзальные истории
Пройдя по театральному переходу под улицей Димитрова, вы увидите типичную усадьбу городского типа начала прошлого века. Завершится прогулка 👣 на площади вокзала Главный. Вы узнаете, почему его называют «паровоз», сколько на самом деле у него этажей и где спрятаны фигуры «Провожающая» и «Встречающая».

Организационные детали

По желанию можно включить в маршрут музей 🖼 Счастья. Детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск
Открывая Новосибирск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, меня зовут Наталья. 20 лет я проработала в туризме, организовывая туры по России и миру. Два года назад начала вести блог о родном городе — увлекшись этой темой, перешла и на офлайн экскурсии по городу. С радостью расскажу вам самые интересные факты о Новосибирске!
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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