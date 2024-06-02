🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски Начало: В центре города от 9 334 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 38 отзывов Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту Начало: В районе площади Ленина 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов "Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт Начало: В районе универмага «Калининский» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Первомайский сквер 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида Начало: В зоопарке 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка Начало: В районе привокзальной площади 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск Начало: На Михайловской набережной 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами 25 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь Начало: В районе станции электрички «Первомайская» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172 Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом Начало: аэродром Мочище 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды Начало: на Красном проспекте 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом Начало: В сквере им. Крячкова 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 7 отзывов Полет над Новосибирском на самолете: уникальный опыт управления и панорамы Представьте себя в роли пилота, управляя самолетом над Новосибирском. Захватывающие виды и мастер-класс по управлению ждут вас Начало: В аэропорту «Северный» 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия Начало: Ст. метро «Октябрьская» Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску Начало: Пл. Ленина, Новосибирск Расписание: По договоренности 4 500 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира Начало: Метро «Площадь Карла Маркса» Расписание: Ежедневно по договоренности от 3 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского Начало: Остановка «Сад Кирова» Расписание: Ежедневно по договорённости от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва «Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности 9 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Там, где главный вокзал Начало: Пригородный вокзал Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района Начало: УЛ.Б. Хмельницкого, 1 Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений Начало: Ст. метро Студенческая Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Невероятный Академгородок и Обское море Начало: Метро Речной вокзал Расписание: По договоренности с туристом от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса Начало: Метро Студенческая Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Прогулка по новосибирскому Военному городку Начало: ТРЦ «Аура» Расписание: Ежедневно по договоренности от 3 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре Начало: Пл. Ленина Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Водопады и скалы Новосибирской области Начало: Речной вокзал Расписание: Ежедневно 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Вечерние огни Академгородка Начало: У вашего отеля Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Знакомство с Новосибирском за 2 часа Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а) Расписание: По договоренности 4 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого Начало: Памятник «Мать и дитя» 4 900 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв «В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка Начало: Красный проспект, 17/1, БЦ Бутон от 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС) Начало: Центр города или жд вокзал Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Знакомство с городом и гастрономия Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск Расписание: По договоренности от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа Морская экскурсия на яхте Начало: Ул. Большевистская, 45/1 Расписание: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Гастрономический Новосибирск Начало: Ленина. 1 Расписание: По договоренности от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Советская улица от и до Начало: Красный проспект, 1 А, Новосибирск Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа От трактира до ресторана Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное Начало: у метро Речной вокзал 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях Начало: В Первомайском сквере 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала Начало: В районе метро Площадь Ленина 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа О Новосибирске со вкусом Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром Начало: У метро Площадь Ленина 19 499 ₽ за всё до 3 чел.