1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет над Новосибирском на самолете: уникальный опыт управления и панорамы
Представьте себя в роли пилота, управляя самолетом над Новосибирском. Захватывающие виды и мастер-класс по управлению ждут вас
Начало: В аэропорту «Северный»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
Расписание: Ежедневно по договорённости
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Там, где главный вокзал
Начало: Пригородный вокзал
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района
Начало: УЛ.Б. Хмельницкого, 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Начало: Метро Студенческая
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
14 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерние огни Академгородка
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Начало: Памятник «Мать и дитя»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
Начало: Красный проспект, 17/1, БЦ Бутон
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с городом и гастрономия
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морская экскурсия на яхте
Начало: Ул. Большевистская, 45/1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический Новосибирск
Начало: Ленина. 1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Советская улица от и до
Начало: Красный проспект, 1 А, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От трактира до ресторана
Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ООльга31 мая 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
- ААлёна25 мая 2024Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
- ААлёна25 мая 2024Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!
- ЛЛариса21 мая 2024Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
- ККсения20 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ЕЕлена19 мая 2024Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала - интересно и ненапряжно!)
- ВВсеволод19 мая 2024Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
- ААлександр18 мая 2024Очень понравилось. Отличная экскурсия и много интересных фактов. Заказали экскурсию на полтора часа, по факту было часа два. Эмоций много, рекомендую. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Необычные»
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