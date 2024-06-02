Необычные экскурсии по Новосибирску

Найдено 43 экскурсии в категории «Необычные» в Новосибирске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600 за всё до 5 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Сердечный привет из Ново-Николаевска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 2 чел.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500 за всё до 5 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Первомайка: криминал и железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Над Новосибирском - на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500 за всё до 3 чел.
Тайны Еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.
Над Новосибирском на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
7 отзывов
Полет над Новосибирском на самолете: уникальный опыт управления и панорамы
Представьте себя в роли пилота, управляя самолетом над Новосибирском. Захватывающие виды и мастер-класс по управлению ждут вас
Начало: В аэропорту «Северный»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 30 чел.
Расточка - пролетарская Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
Расписание: Ежедневно по договорённости
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000 за человека
Там, где главный вокзал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Там, где главный вокзал
Начало: Пригородный вокзал
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района
Начало: УЛ.Б. Хмельницкого, 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Начало: Метро Студенческая
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
14 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Знакомство с Новосибирским метро
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
Вечерние огни Академгородка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерние огни Академгородка
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 15 чел.
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Начало: Памятник «Мать и дитя»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 20 чел.
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
Начало: Красный проспект, 17/1, БЦ Бутон
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 200 за человека
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 2 чел.
Знакомство с городом и гастрономия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с городом и гастрономия
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Морская экскурсия на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Морская экскурсия на яхте
Начало: Ул. Большевистская, 45/1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 9 чел.
Гастрономический Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический Новосибирск
Начало: Ленина. 1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Советская улица от и до
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Советская улица от и до
Начало: Красный проспект, 1 А, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
От трактира до ресторана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
От трактира до ресторана
Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000 за всё до 6 чел.
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
О Новосибирске со вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499 за всё до 3 чел.
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
    Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
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    решением! Столько всего узнала и успела посмотреть за 2,5 часа. Нина Федоровна отвечала на все вопросы. Было видно, как она любит зоопарк и свой город, с каким добром преподносит материал. Спасибо за приятное послевкусие!

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
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    и Михаилу за проведённый день в Томске! Огромное количество информации - исторические факты, современные реалии. Но всё подаётся максимально понятно и комфортно. Сама дорога комфортная, Галина максимально заботится об этом и прислушивается к гостю. Питание, санитарные остановки, остановки для более живописных кадров, всё будет) Томск очень уютный! Если у вас есть возможность выделить день на его посещение, однозначно рекомендую!

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
    Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
    Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала - интересно и ненапряжно!)
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    Узнали много нового о городе, о людях, об истории. Прошлись по всему центру и поняли, куда хотим еще сходить. Игорь интересный собеседник, очень грамотная речь, сам по себе очень положительный и вежливый человек. С ним не хотелось расставаться! Еще раз спасибо! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!

    Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала
  • В
    Всеволод
    19 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
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    от бронирования и до его окончания, маршрут грамотно спланирован, выделено время на необходимые остановки, обед и всё без какой-то спешки. Отдельно хотели бы отметить высокий профессионализм и эрудицию гида, который на протяжении всего тура (больше 12 часов!) рассказывал и отвечал на вопросы по очень разным темам. И конечно, хотели бы поблагодарить Галину и Михаила, которые сделали поездку очень интересной, познавательной, запоминающейся и комфортной!

  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
    Очень понравилось. Отличная экскурсия и много интересных фактов. Заказали экскурсию на полтора часа, по факту было часа два. Эмоций много, рекомендую. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
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  3. "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
  4. Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
  5. Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Необычные" можно забронировать 43 экскурсии от 1 200 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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