Эта экскурсия — не глубокое погружение в историю Новосибирска, а легкое и захватывающее путешествие по самым ярким уголкам города. Мы загадаем желание у бронзовой дамочки, пройдем по следам 13 трамвая, проникнем в тайны театра оперы и балета, полюбуемся мексиканским стрит-артом в сердце Сибири. А в финале отыщем самые стильные и колоритные гастро-уголки города!

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Описание

Что вас ожидает

За удачей! Для путешествия неплохо запастись удачей, этим мы и займемся. Причем не только привлечем на свою сторону фортуну, но и попросим себе здоровья и денег у одной заманчивой бронзовой дамочки. Мимо нас наверняка промчится 13 трамвай, а даже если нет, мы сами заглянем в сквер «13-го трамвая», где я расскажу, почему этот маршрут самый приключенческий в Новосибирске.

Большой театр: сибирская версия. А вот и наш легендарный НОВАТ, который изначально действительно хотели назвать Большим театром Сибири. Хотите узнать, куда делись копии 16 античных скульптур, какое послание потомкам зашифровала Вера Штейн и где в театре сидят медведи? Все секреты будут раскрыты.

Закрома Новосибирска. Что же дальше? Перейдем самую длинную прямую улицу в мире и окажемся в гастрономическом дворике — уютном местечке, которое так любят горожане. Затем пройдем по аллеям Первомайского сквера — я расскажу, как и где девушки решают здесь свою судьбу. И конечно, окунемся в мистический мир мексиканского художника Трепо Паркером — автора роскошных муралов Новосибирска.

В финале мы свернем во дворики, где вы окажетесь перед выбором: погрузиться в фантазийный мир кукол рестораторов Бурковских, удивляться восточной экзотике в кафе «Кардамон» или выбрать купеческий лофт «Коробок». И сможете самостоятельно устроить вкусное продолжение нашей прогулки!

Организационные детали