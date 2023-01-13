Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка

Пройти по самому приключенческому маршруту города и услышать его курьезные секреты

Эта экскурсия — не глубокое погружение в историю Новосибирска, а легкое и захватывающее путешествие по самым ярким уголкам города.

Мы загадаем желание у бронзовой дамочки, пройдем по следам 13 трамвая, проникнем в тайны театра оперы и балета, полюбуемся мексиканским стрит-артом в сердце Сибири. А в финале отыщем самые стильные и колоритные гастро-уголки города!
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
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Описание

Что вас ожидает

За удачей! Для путешествия неплохо запастись удачей, этим мы и займемся. Причем не только привлечем на свою сторону фортуну, но и попросим себе здоровья и денег у одной заманчивой бронзовой дамочки. Мимо нас наверняка промчится 13 трамвай, а даже если нет, мы сами заглянем в сквер «13-го трамвая», где я расскажу, почему этот маршрут самый приключенческий в Новосибирске.

Большой театр: сибирская версия. А вот и наш легендарный НОВАТ, который изначально действительно хотели назвать Большим театром Сибири. Хотите узнать, куда делись копии 16 античных скульптур, какое послание потомкам зашифровала Вера Штейн и где в театре сидят медведи? Все секреты будут раскрыты.

Закрома Новосибирска. Что же дальше? Перейдем самую длинную прямую улицу в мире и окажемся в гастрономическом дворике — уютном местечке, которое так любят горожане. Затем пройдем по аллеям Первомайского сквера — я расскажу, как и где девушки решают здесь свою судьбу. И конечно, окунемся в мистический мир мексиканского художника Трепо Паркером — автора роскошных муралов Новосибирска.

В финале мы свернем во дворики, где вы окажетесь перед выбором: погрузиться в фантазийный мир кукол рестораторов Бурковских, удивляться восточной экзотике в кафе «Кардамон» или выбрать купеческий лофт «Коробок». И сможете самостоятельно устроить вкусное продолжение нашей прогулки!

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения кафе, после прогулки вы сможете самостоятельно посетить одно из кафе
  • Экскурсия отлично подходит для путешествий с детьми, но не является детской — интересно будет участникам любого возраста
  • Я профессиональный фотограф, поэтому нашу прогулку можно дополнить небольшой фотосессией в 3-4 локациях: позже в день экскурсии я отправлю вам снимки (ориентировочно 10-20 фото), стоимость этой опции — 2500 рублей за группу
  • Этой легкой и увлекательной прогулкой можно отлично дополнить мою обзорную экскурсию Открывая Новосибирск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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