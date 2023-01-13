Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За удачей! Для путешествия неплохо запастись удачей, этим мы и займемся. Причем не только привлечем на свою сторону фортуну, но и попросим себе здоровья и денег у одной заманчивой бронзовой дамочки. Мимо нас наверняка промчится 13 трамвай, а даже если нет, мы сами заглянем в сквер «13-го трамвая», где я расскажу, почему этот маршрут самый приключенческий в Новосибирске.
Большой театр: сибирская версия. А вот и наш легендарный НОВАТ, который изначально действительно хотели назвать Большим театром Сибири. Хотите узнать, куда делись копии 16 античных скульптур, какое послание потомкам зашифровала Вера Штейн и где в театре сидят медведи? Все секреты будут раскрыты.
Закрома Новосибирска. Что же дальше? Перейдем самую длинную прямую улицу в мире и окажемся в гастрономическом дворике — уютном местечке, которое так любят горожане. Затем пройдем по аллеям Первомайского сквера — я расскажу, как и где девушки решают здесь свою судьбу. И конечно, окунемся в мистический мир мексиканского художника Трепо Паркером — автора роскошных муралов Новосибирска.
В финале мы свернем во дворики, где вы окажетесь перед выбором: погрузиться в фантазийный мир кукол рестораторов Бурковских, удивляться восточной экзотике в кафе «Кардамон» или выбрать купеческий лофт «Коробок». И сможете самостоятельно устроить вкусное продолжение нашей прогулки!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещения кафе, после прогулки вы сможете самостоятельно посетить одно из кафе
Экскурсия отлично подходит для путешествий с детьми, но не является детской — интересно будет участникам любого возраста
Я профессиональный фотограф, поэтому нашу прогулку можно дополнить небольшой фотосессией в 3-4 локациях: позже в день экскурсии я отправлю вам снимки (ориентировочно 10-20 фото), стоимость этой опции — 2500 рублей за группу
Этой легкой и увлекательной прогулкой можно отлично дополнить мою обзорную экскурсию Открывая Новосибирск
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела 671 экскурсию для 944 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья!
Я работаю в туристической сфере с 1998 года., в качестве гида — с 2019 года. Мне очень приятно, что путешественники, выбирая мои экскурсии, открывают для себя город многогранным, интересным и красивым и оставляют о нем такие прекрасные отзывы! Я постоянно совершенствую свои профессиональные навыки, так в 2022 году получила дополнительное профессиональное образование гида в ТГУ.
По второй своей профессии я фотограф, мои путешественники всегда пользуются моими подсказками для самых интересных снимков городских достопримечательности и селфи на их фоне.
Среди моих экскурсантов семьи, индивидуальные туристы, директора заводов и студенты.