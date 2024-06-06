🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 55 отзывов Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 45 отзывов Открывая Новосибирск Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии Начало: Отель Domina 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 38 отзывов Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту Начало: В районе площади Ленина 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 130 отзывов Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида Начало: На площади Ленина 5 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов "Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт Начало: В районе универмага «Калининский» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц Начало: В районе метро Площадь Ленина 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Первомайский сквер 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Нескучный Новосибирск Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: От площади Ленина 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида Начало: В зоопарке 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка Начало: В районе привокзальной площади 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск Начало: На Михайловской набережной 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Академгородок: наука и жизнь 21 века Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места Начало: На проспекте Лаврентьева 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Контрасты Левобережья «Город в городе», или многообразие Ленинского района Начало: В районе «Сада Кирова» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю Начало: В районе метро «Площадь Ленина» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь Начало: В районе станции электрички «Первомайская» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды Начало: на Красном проспекте 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны Начало: на площади Ленина 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом Начало: В сквере им. Крячкова 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас Начало: у театра «НОВАТ» 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка по сердцу Сибири Новосибирск ждёт вас! Откройте для себя его главные достопримечательности, прогуляйтесь по историческим местам и почувствуйте дух столицы Сибири Начало: Красный проспект, 36 Расписание: На 9-00 бронируйте экскурсию накануне, чтобы гид успел увидеть бронь и подтвердить ее. от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия Начало: Ст. метро «Октябрьская» Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Новосибирска: от театра до реки Обь Приглашаем на увлекательную прогулку по сердцу Новосибирска, где история города оживает на каждом шагу Начало: По требованию и желанию гостей Расписание: По договоренности от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам Начало: Ст. метро «Площадь Ленина» Расписание: Ежедневно по договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску Начало: Пл. Ленина, Новосибирск Расписание: По договоренности 4 500 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Пешеходная экскурсия «От сердца Ново-Николаевска до души Тихого центра» Загляните в душу Новосибирска, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая уникальные истории Начало: Красный проспект, 36 (Театральный сквер) Расписание: Ежедневно по запросу 5 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира Начало: Метро «Площадь Карла Маркса» Расписание: Ежедневно по договоренности от 3 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского Начало: Остановка «Сад Кирова» Расписание: Ежедневно по договорённости от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Там, где главный вокзал Начало: Пригородный вокзал Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района Начало: УЛ.Б. Хмельницкого, 1 Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Невероятный Академгородок и Обское море Начало: Метро Речной вокзал Расписание: По договоренности с туристом от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса Начало: Метро Студенческая Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Прогулка по новосибирскому Военному городку Начало: ТРЦ «Аура» Расписание: Ежедневно по договоренности от 3 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре Начало: Пл. Ленина Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв «Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка по ключевым достопримечательностям Захватывающая прогулка по Новосибирску ждет вас! Узнайте главные факты о городе, не тратя много времени Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск Расписание: По договоренности от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия по историческому центру Новосибирска Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Знакомство с Новосибирском за 2 часа Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а) Расписание: По договоренности 4 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского Начало: Ул. Станиславского, 15 4 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого Начало: Памятник «Мать и дитя» 4 900 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Криминальное сердце Новосибирска Начало: Ул. Первомайская, 156 4 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу Начало: Ул. Николаева, 12 Расписание: По договоренности 4 900 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мир зоопарка: индивидуальная прогулка Начало: Ул. Тимирязева, 71/1, Новосибирск 1 800 ₽ за всё до 5 чел.