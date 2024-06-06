Пешие экскурсии-прогулки в Новосибирске с экскурсоводом

Найдено 57 экскурсий в категории «Пешеходные» в Новосибирске, цены от 1 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Открывая Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
45 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470 за всё до 4 чел.
"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Нескучный Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600 за всё до 5 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Сердечный привет из Ново-Николаевска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 2 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Главные храмы Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500 за всё до 3 чел.
Контрасты Левобережья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Деревянное кружево Новониколаевска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Первомайка: криминал и железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Тайны Еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Новосибирск: главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка по сердцу Сибири
Новосибирск ждёт вас! Откройте для себя его главные достопримечательности, прогуляйтесь по историческим местам и почувствуйте дух столицы Сибири
Начало: Красный проспект, 36
Расписание: На 9-00 бронируйте экскурсию накануне, чтобы гид успел увидеть бронь и подтвердить ее.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
По центру Новосибирска пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Новосибирска: от театра до реки Обь
Приглашаем на увлекательную прогулку по сердцу Новосибирска, где история города оживает на каждом шагу
Начало: По требованию и желанию гостей
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 30 чел.
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия «От сердца Ново-Николаевска до души Тихого центра»
Загляните в душу Новосибирска, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая уникальные истории
Начало: Красный проспект, 36 (Театральный сквер)
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 250 за всё до 7 чел.
Расточка - пролетарская Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
Расписание: Ежедневно по договорённости
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Там, где главный вокзал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Там, где главный вокзал
Начало: Пригородный вокзал
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района
Начало: УЛ.Б. Хмельницкого, 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Начало: Метро Студенческая
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
14 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Знакомство с Новосибирским метро
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
«Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка по ключевым достопримечательностям
Захватывающая прогулка по Новосибирску ждет вас! Узнайте главные факты о городе, не тратя много времени
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по историческому центру Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по историческому центру Новосибирска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 15 чел.
Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского
Начало: Ул. Станиславского, 15
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 15 чел.
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Начало: Памятник «Мать и дитя»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 20 чел.
Криминальное сердце Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Криминальное сердце Новосибирска
Начало: Ул. Первомайская, 156
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 15 чел.
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Начало: Ул. Николаева, 12
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 20 чел.
Мир зоопарка: индивидуальная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мир зоопарка: индивидуальная прогулка
Начало: Ул. Тимирязева, 71/1, Новосибирск
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 800 за всё до 5 чел.
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
Начало: Красный проспект, 17/1, БЦ Бутон
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Прекрасный гид. Показала и рассказала все в подробностях. По факту экскурсия выдалась намного длиннее чем заявленые 2.5 часа.
  • M
    MIKHAIL
    4 июня 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо Софии за отличную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
    Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
    читать дальше

    решением! Столько всего узнала и успела посмотреть за 2,5 часа. Нина Федоровна отвечала на все вопросы. Было видно, как она любит зоопарк и свой город, с каким добром преподносит материал. Спасибо за приятное послевкусие!

  • А
    Антонина
    29 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
    читать дальше

    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
    Очень понравилась экскурсия по Академгородку. Не пожалели, что взяли индивидуальный тур. Узнали много интересных фактов, занимательных историй. Время пролетело незаметно, получили массу положительных эмоций. Большое спасибо гиду Александру за погружение в особую атмосферу Академгородка.
  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
    Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
  2. Открывая Новосибирск
  3. Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
  4. Добро пожаловать в Новосибирск
  5. "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Пешеходные" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 1 000 до 19 499 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 515 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 57 экскурсий в Новосибирске на 2024 год по теме «Пешеходные», 515 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам