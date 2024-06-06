1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка по сердцу Сибири
Новосибирск ждёт вас! Откройте для себя его главные достопримечательности, прогуляйтесь по историческим местам и почувствуйте дух столицы Сибири
Начало: Красный проспект, 36
Расписание: На 9-00 бронируйте экскурсию накануне, чтобы гид успел увидеть бронь и подтвердить ее.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Новосибирска: от театра до реки Обь
Приглашаем на увлекательную прогулку по сердцу Новосибирска, где история города оживает на каждом шагу
Начало: По требованию и желанию гостей
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия «От сердца Ново-Николаевска до души Тихого центра»
Загляните в душу Новосибирска, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая уникальные истории
Начало: Красный проспект, 36 (Театральный сквер)
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 250₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
Расписание: Ежедневно по договорённости
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Там, где главный вокзал
Начало: Пригородный вокзал
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Чудеса «Богдашки» - достопримечательности Калининского района
Начало: УЛ.Б. Хмельницкого, 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Начало: Метро Студенческая
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
14 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
«Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка по ключевым достопримечательностям
Захватывающая прогулка по Новосибирску ждет вас! Узнайте главные факты о городе, не тратя много времени
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по историческому центру Новосибирска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского
Начало: Ул. Станиславского, 15
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Начало: Памятник «Мать и дитя»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Криминальное сердце Новосибирска
Начало: Ул. Первомайская, 156
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Начало: Ул. Николаева, 12
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир зоопарка: индивидуальная прогулка
Начало: Ул. Тимирязева, 71/1, Новосибирск
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«В поисках стрит-арта» - экскурсия-прогулка
Начало: Красный проспект, 17/1, БЦ Бутон
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 июня 2024Прекрасный гид. Показала и рассказала все в подробностях. По факту экскурсия выдалась намного длиннее чем заявленые 2.5 часа.
- MMIKHAIL4 июня 2024Спасибо Софии за отличную экскурсию.
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ООльга31 мая 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
- ННаталья26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по Академгородку. Не пожалели, что взяли индивидуальный тур. Узнали много интересных фактов, занимательных историй. Время пролетело незаметно, получили массу положительных эмоций. Большое спасибо гиду Александру за погружение в особую атмосферу Академгородка.
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
- ААлёна25 мая 2024Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Пешеходные»
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