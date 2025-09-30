Описание тура
Сентябрь и октябрь - самое красивое время года на Алтае. Природа облачена в осенние цвета, все направления еще доступны, а туристов уже почти не осталось. Это одна из самых зрелищных возможностей посмотреть Алтай в необычном образе.
Это насыщенный созерцательный тур с большим количеством прогулок и фотосессий в горах. Все остановки в домиках, а программа построена так, чтобы можно было наслаждаться природой и много фотографировать.
В туре проводится много фотосъёмок. Если есть желание принять в них участие, стоит обратить внимание на свой гардероб. Формат подготовки я высылаю в личном сообщении по запросу.
Программа тура по дням
14 сентября
Пеший выход на Куектанарские озера на высоту около 2100 метров над уровнем моря. Это время одно из самых удачных для посещения. Летом там много туристов. Сейчас же поток небольшой, а дорога по осеннему высокогорью весьма эффектна. Для подъема могут быть полезны трекинговые палки и обувь с рельефной подошвой. Общее время в пути 4-5 часов, набор высоты 420 метров. Если нет сил или желания идти наверх, возможна организация отдельной программы для части группы. Возвращение в домик, баня.
16 сентября
Выезд в долину реки Джело. Прогулка по видовым точкам, посещение ущелья реки Джело. Пеший выход на видовую точку до ледника Джело. Общее время похода - до 6 часов. Красивые виды начинаются уже с первого часа. Если дорога покажется слишком сложной, можно пройти часть пути, отдохнуть и вернуться к машинам. Возвращение на турбазу в Бельтир.
15 сентября
Ранний подъем. По видовой дороге через Марс, Марс-2 и Луну уходим на полузаброшенный посёлок Бельтир. Поднимаемся на высотную смотровую точку на высоту 2500м над уровнем моря. Отсюда открываются виды на многие вершины Южно-Чуйского хребта с высоты птичьего полета. Устраиваем фотосессии с прогулками, а затем по живописному перевалу спускаемся в долину реки Аккёль. А ещё в этих краях вполне можно встретить монгольских верблюдов. На ночёвку останавливаемся на турбазе в самом Бельтире.
17 сентября
Сегодня у нас начинается трёхдневный выезд в одну из самых отдалённых точек Алтая, куда можно забраться на автомобилях - долину реки Джазатор. Проходим приграничный контроль и заходим в природный парк Зона покоя Укок. Путь от поста до Джазатора - это 110 километров живописной дороги с абсолютно внеземными пейзажами, где Алтай раскрывается совершенно с другой стороны. Многочисленные остановки на фото. Ночуем в Джазаторе на турбазе.
20 сентября
Возвращение в Новосибирск.
Ориентировочное время прибытия 22:00. Иногородним стоит сделать минимум двухчасовой запас по вылету/выезду. В случае вылета из Горно-Алтайска стоит смотреть билеты на время с 15:00.
12 сентября
Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.
У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Рекомендации для покупки билетов
Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.
18 сентября
День поездок по смотровым точкам. Степь Самаха, Карагемский прорыв. Возвращение на турбазу, баня.
19 сентября
Обратная дорога в Курай. Перед закатом заезжаем на Красногорское озеро. Возвращение в домик, баня.
13 сентября
Сегодня мы заглянем в одну из самых отдалённых точек Курайской степи, куда можно попасть только на внедорожниках. На машинах забрасываемся в район озёр Джангысколь и Караколь, гуляем там на сапах, ужинаем и возвращаемся в домик. Баня.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все автомобильные трансферы от точки сбора до финальной точки маршрута
- Организация маршрута и всей технической части
- Групповое питание на маршруте
- Фотосессии
- Размещение в домиках
- Баня
- Предоставление sup-досок для прогулок на озерах
Что не входит в цену
- Питание в кафе и столовых по дороге
- Посещение всех платных мест (Марс, Луна, Смотровые)
- Страховка
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Также обувь должна быть устойчива к прогулкам по грязи и снегу. Не стоит идти в поход в кедах или тряпичных кроссовках. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная.
Обязательно взять:
- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм
- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра
- комплект спального белья, тёплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову.
- резиновые тапочки для бани
- солнцезащитный крем и солнечные очки.
Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.
Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.
Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.
Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.
Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.
Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.
Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.
По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.
Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.