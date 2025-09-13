Бархатный сезон с фотографом
Красочное путешествие в высокогорную осень
«Это насыщенный созерцательный тур с большим количеством прогулок и фотосессий в горах»
13 сен в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
«гуляем к смотровым точкам и устраиваем там фотосессии»
30 авг в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
«Алтая и налегке гуляем к смотровым точкам, устраивая там фотосессии»
7 сен в 10:00
от 63 000 ₽ за человека
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью
Провести отпуск в компании фотографа, увидеть мёртвый лес и каменные грибы и покататься на лодках
Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точ...
«*Фото турбаз предоставлены организатором для примера»
4 сен в 06:00
25 сен в 06:00
49 200 ₽ за человека
Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период
Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами
Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45
«И всё это в компании профессионального фотографа в комфортном формате»
15 сен в 23:45
111 111 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Фотопрогулки»
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