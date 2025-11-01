Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.

Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.

Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.

Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.

Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.

Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.

По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Также обувь должна быть устойчива к прогулкам по грязи и снегу. Не стоит идти в поход в кедах или тряпичных кроссовках. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная. Желательно иметь с собой трекинговые палки.

Обязательно взять:

- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм

- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра

- комплект спального белья, тёплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову.

- резиновые тапочки для бани

- солнцезащитный крем и солнечные очки.

Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.