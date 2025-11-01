Мои заказы

Бархатный сезон с фотографом

Краски осени в уединённых высокогорных долинах
Описание тура

Это насыщенный тур для ценителей уединения, неспешности и прогулок в горах вдали от основных туристических потоков.

Природа облачена в осенние цвета, все направления ещё доступны, а туристов уже почти не осталось. Это однозначно одна из самых зрелищных возможностей посмотреть Алтай в необычном образе.

На внедорожниках мы забрасываемся в самое сердце Южно-Чуйского хребта Алтая и налегке гуляем к смотровым точкам, устраивая там фотосессии. Половина ночёвок будет в видовом домике в Курайской степи, вторая половина - на турбазе в Бельтире, в непосредственной близости к пешим маршрутам и ледникам. Специальной подготовки и хорошей физической формы не требуется.

В туре проводится много фотосъёмок. Если есть желание принять в них участие, стоит обратить внимание на свой гардероб. Формат подготовки я высылаю в личном сообщении по запросу.

Программа тура по дням

1 день

6 сентября

Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.

У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Трансфер.

Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.

2 день

9 сентября

По горной дороге через Чаган-Узун уходим в полузаброшенный посёлок Бельтир. Попутно посещаем видовые точки над Марсом и Марсом-2. Прогулка до долине реки Чаган. Могут быть полезны трекинговые палки. Ночевка на турбазе в Бельтире, баня.

3 день

10 сентября

Сегодня у нас самый красивый день поездки. Нас ждёт выезд и пеший выход к леднику Джело. Прогулка по видовым точкам, посещение ущелья реки Джело. А ещё в этих краях запросто можно встретить стада монгольских верблюдов и яков. Возвращение на турбазу в Бельтир.

4 день

12 сентября

Подъем около 6:00, завтрак, сборы, возвращение домой. Дорога домой занимает 12-13 часов, расчётное время прибытия в Горно-Алтайск 14:00, в Новосибирск 22:00.

5 день

11 сентября

Сегодня мы поднимаемся на машинах на высотную смотровую точку на 2500м над уровнем моря. Отсюда открываются виды на многие вершины Южно-Чуйского хребта с высоты птичьего полета. Устраиваем фотосессии с прогулками, а затем по живописному перевалу спускаемся в долину реки Акколь. На ночёвку возвращаемся в круглый домик в Курае.

6 день

8 сентября

Пеший выход на Куектанарские озера на высоту около 2100 метров над уровнем моря. Это время одно из самых удачных для посещения. Летом там много туристов. Сейчас же поток небольшой, а дорога по осеннему высокогорью весьма эффектна.

Для этого выхода могут быть полезны трекинговые палки.

Возвращение в домик, баня

7 день

7 сентября

Сегодня мы заглянем в одну из самых отдалённых точек Курайской степи, куда можно попасть только на внедорожниках. На машинах забрасываемся в район озёр Джангысколь и Караколь, гуляем там на сапах, ужинаем и возвращаемся в домик. Баня.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все автомобильные трансферы от точки сбора до финальной точки маршрута
  • Организация маршрута и всей технической части
  • Сопровождение гида на всём маршруте
  • Предоставление спальников
  • Групповое питание на маршруте
  • Фотосессии
  • Размещение в домиках, баня
  • Предоставление sup-досок для прогулок на озере
Что не входит в цену
  • Питание в кафе и столовых по дороге
  • Посещение всех платных мест (Марс, Луна, Смотровые)
  • Прогулки на лошадях
  • Страховка
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.

Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.

Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.

Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.

Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.

Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.

По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Также обувь должна быть устойчива к прогулкам по грязи и снегу. Не стоит идти в поход в кедах или тряпичных кроссовках. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная. Желательно иметь с собой трекинговые палки.

Обязательно взять:

- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм

- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра

- комплект спального белья, тёплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову.

- резиновые тапочки для бани

- солнцезащитный крем и солнечные очки.

Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
10 лет в организации туров, 19 лет занимаюсь профессиональной фотографией. В турах отдаю приоритет возможности быть в красивое время в красивом месте. Поэтому все наши стоянки выбираются в диких красивых точках, откуда удобно совершать пешие выходы и не тратить время на заброски с турбаз. В турах много фотографирую и помогаю учиться.

