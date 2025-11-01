Описание тура
Это насыщенный тур для ценителей уединения, неспешности и прогулок в горах вдали от основных туристических потоков.
Природа облачена в осенние цвета, все направления ещё доступны, а туристов уже почти не осталось. Это однозначно одна из самых зрелищных возможностей посмотреть Алтай в необычном образе.
На внедорожниках мы забрасываемся в самое сердце Южно-Чуйского хребта Алтая и налегке гуляем к смотровым точкам, устраивая там фотосессии. Половина ночёвок будет в видовом домике в Курайской степи, вторая половина - на турбазе в Бельтире, в непосредственной близости к пешим маршрутам и ледникам. Специальной подготовки и хорошей физической формы не требуется.
В туре проводится много фотосъёмок. Если есть желание принять в них участие, стоит обратить внимание на свой гардероб. Формат подготовки я высылаю в личном сообщении по запросу.
Программа тура по дням
6 сентября
Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.
У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Трансфер.
Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.
9 сентября
По горной дороге через Чаган-Узун уходим в полузаброшенный посёлок Бельтир. Попутно посещаем видовые точки над Марсом и Марсом-2. Прогулка до долине реки Чаган. Могут быть полезны трекинговые палки. Ночевка на турбазе в Бельтире, баня.
10 сентября
Сегодня у нас самый красивый день поездки. Нас ждёт выезд и пеший выход к леднику Джело. Прогулка по видовым точкам, посещение ущелья реки Джело. А ещё в этих краях запросто можно встретить стада монгольских верблюдов и яков. Возвращение на турбазу в Бельтир.
12 сентября
Подъем около 6:00, завтрак, сборы, возвращение домой. Дорога домой занимает 12-13 часов, расчётное время прибытия в Горно-Алтайск 14:00, в Новосибирск 22:00.
11 сентября
Сегодня мы поднимаемся на машинах на высотную смотровую точку на 2500м над уровнем моря. Отсюда открываются виды на многие вершины Южно-Чуйского хребта с высоты птичьего полета. Устраиваем фотосессии с прогулками, а затем по живописному перевалу спускаемся в долину реки Акколь. На ночёвку возвращаемся в круглый домик в Курае.
8 сентября
Пеший выход на Куектанарские озера на высоту около 2100 метров над уровнем моря. Это время одно из самых удачных для посещения. Летом там много туристов. Сейчас же поток небольшой, а дорога по осеннему высокогорью весьма эффектна.
Для этого выхода могут быть полезны трекинговые палки.
Возвращение в домик, баня
7 сентября
Сегодня мы заглянем в одну из самых отдалённых точек Курайской степи, куда можно попасть только на внедорожниках. На машинах забрасываемся в район озёр Джангысколь и Караколь, гуляем там на сапах, ужинаем и возвращаемся в домик. Баня.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все автомобильные трансферы от точки сбора до финальной точки маршрута
- Организация маршрута и всей технической части
- Сопровождение гида на всём маршруте
- Предоставление спальников
- Групповое питание на маршруте
- Фотосессии
- Размещение в домиках, баня
- Предоставление sup-досок для прогулок на озере
Что не входит в цену
- Питание в кафе и столовых по дороге
- Посещение всех платных мест (Марс, Луна, Смотровые)
- Прогулки на лошадях
- Страховка
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.
Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.
Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.
Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.
Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.
Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.
По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.
Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.
Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Также обувь должна быть устойчива к прогулкам по грязи и снегу. Не стоит идти в поход в кедах или тряпичных кроссовках. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная. Желательно иметь с собой трекинговые палки.
Обязательно взять:
- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм
- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра
- комплект спального белья, тёплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову.
- резиновые тапочки для бани
- солнцезащитный крем и солнечные очки.
Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.