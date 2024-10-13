Мои заказы

Описание тура

Это сбалансированный тур для ценителей уединения, неспешности и прогулок в горах вдали от турбаз и популярных туристических троп.

На внедорожниках мы забрасываемся в самое сердце Южно-Чуйского хребта Алтая, в долину реки Джело, ставим там палаточный лагерь и налегке гуляем к смотровым точкам и устраиваем там фотосессии. Вторая опорная точка - Курайская степь. Здесь мы поднимаемся на Куектанарские озера, посещаем озеро Джангысколь и его окрестности, чилим с сапами и каяками.

Половина ночёвок у нас в домике, половина - палаточная, в непосредственной близости к пешим маршрутам и ледникам. Специальной подготовки и хорошей физической формы не требуется.

Всем участникам выдаются палатки, карематы и тёплые спальники, в которых комфортно даже в отрицательную температуру. Самым теплолюбивым мы выдаём дополнительное одеяло, а костер и дружеская компания делают эти вечера по-настоящему тёплыми =)

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Алтай

7:00. Сбор в Новосибирске в районе метро Красный проспект. Можем забрать на Речном вокзале, Бердском шоссе, под Барнаулом у кафе Облепиха, в Бийске у Тц Воскресенье, в Горно-Алтайском аэропорту или на любой турбазе по пути следования.

Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.

Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая.

Дорога на АлтайДорога на АлтайДорога на Алтай
2 день

Куектанарские озёра

Пеший выход на Куектанарские озера на высоту около 2100 метров над уровнем моря. Это время одно из самых удачных для посещения. Летом там много туристов. Сейчас же поток небольшой, а дорога по осеннему высокогорью весьма эффектна.

Общее время в пути 4-5 часов, набор высоты 440м. Для тех, кто не хочет или не может пойти на озеро можем организовать лайтовую альтернативную программу без физических нагрузок. Этот момент обсуждаем с группой вечером перед походом.

Возвращение в домик, баня

Куектанарские озёраКуектанарские озёраКуектанарские озёра
3 день

Марс, Бельтир. Джело

Выезд в урочище Кызыл-Чин. Прогулка по высотным смотровым точкам над
Марсом и Марсом-2. Переезд по живописной горной дороге через
полузаброшенный посёлок Бельтир в долину реки Джело. Палаточный лагерь.

Марс, Бельтир. ДжелоМарс, Бельтир. ДжелоМарс, Бельтир. Джело
4 день

Ледник Джело

Сегодня у нас самый красивый день поездки. Нас ждёт пеший выход к леднику Джело. Маршрут проходит в несколько этапов. Участники со слабым уровнем подготовки могут пройти лёгкую часть маршрута, посмотреть на ледник издалека и потом вернуться в лагерь. Если идти по полному маршруту, это займет около 6 часов, набор высоты до 300 метров. Сокращённые версии маршрута требуют 2-4 часа. Фотосессии на живописных точках, обед с видом на ледник, возвращение в лагерь через смотровую точку над водопадом. Баня.

Ледник ДжелоЛедник ДжелоЛедник Джело
5 день

Карагемский перевал, вид на Белуху

Радиальный выход на Карагемский перевал. В хорошую погоду отсюда видна высочайшая вершина Алтая - гора Белуха. Время в пути 4-6 часов, набор высоты до 600 метров. Если нет сил или желания подниматься на самый верх, можно пройти часть пути, где открываются виды на долину Джело, а потом по дороге вернуться в лагерь. Фотосессии, обед на перевале, возвращение в лагерь по видовому маршруту. Баня

Карагемский перевал, вид на БелухуКарагемский перевал, вид на БелухуКарагемский перевал, вид на Белуху
6 день

Дорога домой

Возвращение в Новосибирск. Ориентировочное время прибытия в Новосибирск 22:00. Горно-Алтайских участников высаживаем в аэропорту около 14:00.

Дорога домойДорога домойДорога домой
7 день

Озеро Джангысколь

Сегодня мы заглянем в одну из самых отдалённых точек Курайской степи, куда можно попасть только на внедорожниках. На машинах забрасываемся в район озёр Джангысколь и Караколь, гуляем там на сапах и каяках, поднимаемся на пару видовых точек, обедаем и возвращаемся в домик. Баня.

Озеро ДжангыскольОзеро ДжангыскольОзеро Джангысколь
8 день

Возвращение в Курайскую степь

Сбор лагеря, выход в долину реки Талдуры. Прогулка по каньону реки Джело. Вечером возвращаемся в домик в Курайскую степь. Баня.

Возвращение в Курайскую степьВозвращение в Курайскую степьВозвращение в Курайскую степь
9 день

Курайская степь

День отдыха от машины. Сегодня мы прогуляемся по степи по небольшому
кольцевому маршруту, поднимемся к видовой беседке, а закат встретим на
смотровой точке с видом на вершины Актру и Куркурек. Ночевка в круглом
домике, баня

Курайская степьКурайская степьКурайская степь
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все автомобильные трансферы от точки сбора до финальной точки маршрута
  • Организация маршрута и всей технической части
  • Предоставление палаток, спальников, карематов (коврики), гигиенических вкладышей и одеял
  • Групповое питание на маршруте
  • Фотосессии
  • Размещение в домике в Курае, баня
  • Мобильная баня
  • Оплата палаткомест владельцам земли
  • Предоставление sup-досок и каяков для прогулок на озерах
  • Оплата входа на Куектанарские озера
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание в кафе и столовых по дороге
  • Прогулки на лошадях
  • Страховка
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.

Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.

Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.

Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.

Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.

Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.

По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Также обувь должна быть устойчива к прогулкам по грязи и снегу. Не стоит идти в поход в кедах или тряпичных кроссовках. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная. Желательно взять с собой трекинговые палки.

Обязательно взять:

- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм

- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра

- комплект спального белья, тёплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову.

- резиновые тапочки для бани

- солнцезащитный крем и солнечные очки.

Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
10 лет в организации туров, 19 лет занимаюсь профессиональной фотографией. В турах отдаю приоритет возможности быть в красивое время в красивом месте. Поэтому все наши стоянки выбираются в диких красивых точках, откуда удобно совершать пешие выходы и не тратить время на заброски с турбаз. В турах много фотографирую и помогаю учиться.

