Авторские 5-дневные туры в Новосибирск

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Новосибирске, цены от 45 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
13 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 48 800 за человека
Новогоднее волшебство Алтая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
28 дек в 10:00
от 47 600 за человека
Рождественское волшебство Алтая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
1 янв в 10:00
45 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • E
    Elena
    7 августа 2024
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный Алтай, привести обратно в
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    Белокуриху в час ночи, а через день вести нас по этому же пути в Акташ - очень странная и непродуманная организация. Гораздо удобнее было бы посмотреть все в Белокурихе, переехать в Чемал, там переночевать, и двинуться дальше. 2. Организация питания: по полчаса стояли в очереди в кафе- большая потеря времени; комплексные обеды в данной ситуации были бы более удобными. Все остальное очень хорошо! Спасибо большое!! ❤️

    Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный
  • О
    Ольга
    20 июля 2024
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на "Ура", все четко организовано, мы не успевали к чему-то придраться😁. Вообще на Алтае душевные и общительные люди.
    Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на &quot;Ура&quot;, все четко организовано, мы не успевали к чему-то
  • А
    Александра
    18 июля 2024
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Всё было чётко организовано. В чате была вся информация, транспорт для экскурсий был комфортабельный. Гиды замечательные профессиональные люди! Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    18 июля 2024
    Новогоднее волшебство Алтая
    Всё в срок. Хороший выбор баз, трансфера, мест питания.
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Рождественское волшебство Алтая
    Мне приятно было общаться с Анастасией и ее коллегами в чате. На все вопросы, оперативные и четкие ответы и советы. Отличный коллектив. МОЛОДЦЫ!!! Обязательно пришлю фото, но попозже, их так много, что не смогла выбрать. СПАСИБО за чудесное путешествие.
  • Д
    Дина
    11 января 2023
    Рождественское волшебство Алтая
    Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
  • О
    Оксана
    9 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
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    прекрасно организован, было весело, танцы и салют. Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды… Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.

  • Ч
    Черняева
    5 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
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    очень довольны,ещё раз большое спасибо за организацию. Единственное не пришлось посетить баню, там свои правила, а гид нам сказал разбирайтесь сами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Новосибирске в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 45 600 до 48 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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