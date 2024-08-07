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Белокуриху в час ночи, а через день вести нас по этому же пути в Акташ - очень странная и непродуманная организация. Гораздо удобнее было бы посмотреть все в Белокурихе, переехать в Чемал, там переночевать, и двинуться дальше. 2. Организация питания: по полчаса стояли в очереди в кафе- большая потеря времени; комплексные обеды в данной ситуации были бы более удобными. Все остальное очень хорошо! Спасибо большое!! ❤️