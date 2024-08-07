5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
13 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 48 800₽ за человека
5 дней
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
28 дек в 10:00
от 47 600₽ за человека
5 дней
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
1 янв в 10:00
45 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- EElena7 августа 2024Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный Алтай, привести обратно в
- ООльга20 июля 2024Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на "Ура", все четко организовано, мы не успевали к чему-то придраться😁. Вообще на Алтае душевные и общительные люди.
- ААлександра18 июля 2024Всё было чётко организовано. В чате была вся информация, транспорт для экскурсий был комфортабельный. Гиды замечательные профессиональные люди! Спасибо большое!
- ЕЕкатерина18 июля 2024Всё в срок. Хороший выбор баз, трансфера, мест питания.
- ТТатьяна8 июля 2024Мне приятно было общаться с Анастасией и ее коллегами в чате. На все вопросы, оперативные и четкие ответы и советы. Отличный коллектив. МОЛОДЦЫ!!! Обязательно пришлю фото, но попозже, их так много, что не смогла выбрать. СПАСИБО за чудесное путешествие.
- ДДина11 января 2023Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
- ООксана9 января 2022Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
- ЧЧерняева5 января 2022Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Новосибирске в августе 2024
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