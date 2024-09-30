5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Зима
Начало: Новосибирск
«Вас ждут потрясающие зимние виды, интересные экскурсии и уютная атмосфера поезда»
7 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 48 800₽ за человека
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
«Вас ждут потрясающие виды, интересные экскурсии и уютная атмосфера поезда»
18 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 48 800₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«Ужин, переезд на ж/д вокзал, чтобы продолжить наш удивительный круиз по Южной Сибири»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара30 сентября 2024В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
- ААндрей29 сентября 2024Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
- ККоваленко18 сентября 2024Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
- ТТатьяна9 июля 2024Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
- ММаксим2 июля 2024На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На поезде»
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Сколько стоит тур в Новосибирске в октябре 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 27 200 до 48 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Новосибирске на 2024 год на поезде, 8 ⭐ отзывов, цены от 27200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь