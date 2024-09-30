Ж/Д туры В/ИЗ Новосибирска

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» в Новосибирске, цены от 27 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Зима
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Зима
Начало: Новосибирск
7 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 48 800 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
18 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 48 800 за человека
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Ж/Д туры»

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  1. Два Алтая. Железнодорожный круиз. Зима
  2. Два Алтая. Железнодорожный круиз
  3. Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Сколько стоит тур в Новосибирске в октябре 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 27 200 до 48 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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