4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«Обедаем и отправляемся дальше, к началу водной прогулки»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200₽ за человека
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
«Насладитесь каждым мгновением этого удивительного железнодорожного круиза»
13 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 48 800₽ за человека
9 дней
Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
Начало: Россия, Новосибирск
28 апр в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- EElena7 августа 2024Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный Алтай, привести обратно в
- ООльга20 июля 2024Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на "Ура", все четко организовано, мы не успевали к чему-то придраться😁. Вообще на Алтае душевные и общительные люди.
- ААлександра18 июля 2024Всё было чётко организовано. В чате была вся информация, транспорт для экскурсий был комфортабельный. Гиды замечательные профессиональные люди! Спасибо большое!
- ММария5 июля 2024Приветливость, организационные моменты.
- ННаталья27 июня 2024Тур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда был внимательным ко всем нашим вопросам, рассказал много об истории края, природе, достопримечательностях. Обязательно буду рекомендовать тур своим друзьям и знакомым.
- ИИрина24 июня 2024Организация тура на хорошем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Новосибирске в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 27 200 до 48 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Новосибирске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024