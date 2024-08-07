Туры по воде в Новосибирске

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Новосибирске, цены от 27 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«Обедаем и отправляемся дальше, к началу водной прогулки»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
«Насладитесь каждым мгновением этого удивительного железнодорожного круиза»
13 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 48 800 за человека
Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
3 отзыва
9 дней
Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
Начало: Россия, Новосибирск
28 апр в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • E
    Elena
    7 августа 2024
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный Алтай, привести обратно в
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    Белокуриху в час ночи, а через день вести нас по этому же пути в Акташ - очень странная и непродуманная организация. Гораздо удобнее было бы посмотреть все в Белокурихе, переехать в Чемал, там переночевать, и двинуться дальше. 2. Организация питания: по полчаса стояли в очереди в кафе- большая потеря времени; комплексные обеды в данной ситуации были бы более удобными. Все остальное очень хорошо! Спасибо большое!! ❤️

    Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный
  • О
    Ольга
    20 июля 2024
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на "Ура", все четко организовано, мы не успевали к чему-то придраться😁. Вообще на Алтае душевные и общительные люди.
    Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на &quot;Ура&quot;, все четко организовано, мы не успевали к чему-то
  • А
    Александра
    18 июля 2024
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Всё было чётко организовано. В чате была вся информация, транспорт для экскурсий был комфортабельный. Гиды замечательные профессиональные люди! Спасибо большое!
  • М
    Мария
    5 июля 2024
    Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
    Приветливость, организационные моменты.
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
    Тур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда был внимательным ко всем нашим вопросам, рассказал много об истории края, природе, достопримечательностях. Обязательно буду рекомендовать тур своим друзьям и знакомым.
    Тур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда былТур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда былТур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда былТур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда былТур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда былТур организован очень продумано. Нигде не было сбоев. Отдельное спасибо нашему гиду Артему, который всегда был
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
    Организация тура на хорошем уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Водные развлечения»

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  3. Школа водного туризма на Алтае. Реки: Чуя - Урсул - Катунь
Сколько стоит тур в Новосибирске в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 27 200 до 48 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Новосибирске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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