Описание тура
Атмосферный Новогодний тур с различными активностями и захватывающими видами! У нас всегда душевно и эстетично!
Вас ждут горнолыжные трассы, сноуборд или горные лыжи, катание на лошадях в маральнике, снегоходах или квадроциклах!
Вы окунетесь в волшебную атмосферу Горного Алтая и получите новые впечатления от комфорта и эстетики в туре!
Мы устроим незабываемый шикарный пикник на Голубых озерах, сделаем удивительные кадры с самого глубокого места Катуни, зайдем в гости в стрелу сартакпая, прикоснемся к тайнам древнейших мест Силы и увидим петроглифы, услышим тишину и спокойствие на легендарном острове Патмос!
В новогоднюю ночь мы разведем костер прямо возле нашего дома на берегу Катуни! Ароматный глинтвейн, вкусные новогодние блюда, веселая компания, бескрайнее небо, усыпанное яркими звездами и бенгальские огни — это незабываемый праздник!
Вы можете прилететь в любой из городов: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Начало тура - из Новосибирска
Компаниям от 2-х человек (семьям, друзьям и не только) предусмотрены скидки. Уточняйте размер в личных сообщениях.
Мы можем создать индивидуальное путешествие и адаптировать программу тура специально для вашей компании от 5 человек.
Программа тура по дням
Глаза Катуни, горы и фантастические виды
Встречаем Вас в Новосибирске, Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске утром первого дня, знакомимся и отправляемся в Чепош по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в Топ-5 красивейших дорог мира по версии National Geographic. Пребываем в наш дом на берегу Катуни примерно в обед. Отдыхаем и отправляемся на голубые озера - Глаза Катуни. Самые смелые смогут искупаться в родниковой воде!
К вечеру возвращаемся в наш дом и готовимся к встречи Нового года 2026! Совместно готовим стол, играем в игры, жжём костер и загадываем желание под бой курантов!
Горнолыжный комплекс Манжерок и баня с бассейном
Открываем год спортивно! Сегодня мы отправимся на знаменитый горнолыжный курорт Манжерок кататься на горных лыжах, сноуборде или на ватрушках, кто не желает кататься может подняться на гору Синюха и увидеть великолепные просторы Алтая!
Вечером нас ждет баня, хамам и бассейн после активного дня!
Ороктойский мост и прогулка на лошадях в маральник
Сегодня мы прогуляемся до знаменитого острова Патмос, увидим слияние Чемала с Катунью, Зубы дракона, а также почувствуем мощь самого глубокого места Катуни - погуляем по Ороктойскому мосту. После отправимся на поиски древних петроглифов на шаманских скалах. После вкусного обеда в аутентичном месте отправимся на прогулку на лошадях в маральник!
Тишина Катуни и дорога домой
Наслаждаемся рассветом в горах, завтракаем и выдвигаемся в путь.
По дороге заезжаем в сувенирные лавочки по запросу. Заезжаем в Горно-Алтайск и Барнаул и провожаем новых друзей в Новосибирск!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего тура
- Комфортное проживание, двухместное размещение (3 ночи, 4 дня)
- Программа и организация тура
- Питание - завтрак, Новогодний ужин
- Фото сопровождение
- Посещение Аквапарка Турсиб 2 часа
- Конная прогулка в Маральник
- Заброска на Голубые озера
- Пикник на Голубых озерах
- Прогулка до острова Патмос
- Экскурсия на Ороктойский мост
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты
- Обеды и ужины, кроме Новогоднего ужина и пикника на Голубых озерах
- Аренда горнолыжного оборудования и ски-пассы
- Аренда квадроциклов/снегоходов
О чём нужно знать до поездки
Встреча участников в Новосибирске и Барнауле происходит по предварительной договоренности ранним утром 31 декабря.
Если Вы прилетаете в Горно-Алтайск, то мы заберем вас от автовокзала или аэропорта в Горно-Алтайске приблизительно в 10:00-12:00, в зависимости от группы.
Если Вы прилетаете в Новосибирск, то из аэропорта Новосибирска до Горно-Алтайска мы заберем Вас на машине, сообщите об этом нам и наш менеджер поможет Вам с бронированием. Лучше прилетать за день до началы тура и ночевать в Барнауле или Новосибирске, так будет наиболее комфортно.
Внимание! По состоянию погоды, состоянию и физической подготовке группы, по причинам затруднениях передвижения на дорогах Горного Алтая, вызванных селями, сходами снегов, камнепадами, введением ограничений местными и федеральными властями на посещение достопримечательностей, указанных в программе тура, иных ограничений, включая не преодолимые условия, а также по решению гида, вызванным заботой о сохранении здоровья участников группы, программа тура, а также порядок посещения экскурсий по дням могут быть изменены.
Пожелания к путешественнику
Что взять с собой:
Документы для граждан Рф:
Паспорт гражданина Рф
Свидетельство о рождении ребенка, если путешествуете с детьми
Документы для иностранных граждан:
Действующий заграничный паспорт
Свидетельство о рождении ребенка, если путешествуете с детьми
Оформленную визу (если требуется)
Деньги.
Мы постарались максимально сэкономить Ваши средства, включив в стоимость тура практически все расходы. Несмотря на это, лучше иметь при себе некоторое количество наличных денег для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 250-350 рублей), дополнительных услуг. Алтай место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам придется расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь ограничены.
Список личных вещей:
Теплую куртку, спортивную шапочку
Т
еплые штаны
Свитер/толстовку
Любые удобные штаны/джинсы
Теплые носки (2 пары), тонкие носки (2 пары)
Термобелье
Ботинки или кроссовки с толстой подошвой для похода по пересеченной местности
Футболку с длинным рукавом
Полотенце, купальник или купальные плавки (для бани)
Сланцы (для бани)
Солнцезащитные очки
Перчатки или варежки (2 пары)
Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.
Средства личной гигиены