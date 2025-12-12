Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Атмосферный Новогодний тур с различными активностями и захватывающими видами! У нас всегда душевно и эстетично!

Вас ждут горнолыжные трассы, сноуборд или горные лыжи, катание на лошадях в маральнике, снегоходах или квадроциклах!

Вы окунетесь в волшебную атмосферу Горного Алтая и получите новые впечатления от комфорта и эстетики в туре!

Мы устроим незабываемый шикарный пикник на Голубых озерах, сделаем удивительные кадры с самого глубокого места Катуни, зайдем в гости в стрелу сартакпая, прикоснемся к тайнам древнейших мест Силы и увидим петроглифы, услышим тишину и спокойствие на легендарном острове Патмос!

В новогоднюю ночь мы разведем костер прямо возле нашего дома на берегу Катуни! Ароматный глинтвейн, вкусные новогодние блюда, веселая компания, бескрайнее небо, усыпанное яркими звездами и бенгальские огни — это незабываемый праздник!

Вы можете прилететь в любой из городов: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.

Начало тура - из Новосибирска

Компаниям от 2-х человек (семьям, друзьям и не только) предусмотрены скидки. Уточняйте размер в личных сообщениях.

Мы можем создать индивидуальное путешествие и адаптировать программу тура специально для вашей компании от 5 человек.