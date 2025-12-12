Мои заказы

Новогодний Алтай 2026: тур из Новосибирска

Атмосферный новогодний тур с различными активностями и захватывающими видами
Описание тура

Атмосферный Новогодний тур с различными активностями и захватывающими видами! У нас всегда душевно и эстетично!

Вас ждут горнолыжные трассы, сноуборд или горные лыжи, катание на лошадях в маральнике, снегоходах или квадроциклах!

Вы окунетесь в волшебную атмосферу Горного Алтая и получите новые впечатления от комфорта и эстетики в туре!

Мы устроим незабываемый шикарный пикник на Голубых озерах, сделаем удивительные кадры с самого глубокого места Катуни, зайдем в гости в стрелу сартакпая, прикоснемся к тайнам древнейших мест Силы и увидим петроглифы, услышим тишину и спокойствие на легендарном острове Патмос!

В новогоднюю ночь мы разведем костер прямо возле нашего дома на берегу Катуни! Ароматный глинтвейн, вкусные новогодние блюда, веселая компания, бескрайнее небо, усыпанное яркими звездами и бенгальские огни — это незабываемый праздник!

Вы можете прилететь в любой из городов: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.

Начало тура - из Новосибирска

Компаниям от 2-х человек (семьям, друзьям и не только) предусмотрены скидки. Уточняйте размер в личных сообщениях.

Мы можем создать индивидуальное путешествие и адаптировать программу тура специально для вашей компании от 5 человек.

Программа тура по дням

1 день

Глаза Катуни, горы и фантастические виды

Встречаем Вас в Новосибирске, Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске утром первого дня, знакомимся и отправляемся в Чепош по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в Топ-5 красивейших дорог мира по версии National Geographic. Пребываем в наш дом на берегу Катуни примерно в обед. Отдыхаем и отправляемся на голубые озера - Глаза Катуни. Самые смелые смогут искупаться в родниковой воде!

К вечеру возвращаемся в наш дом и готовимся к встречи Нового года 2026! Совместно готовим стол, играем в игры, жжём костер и загадываем желание под бой курантов!

2 день

Горнолыжный комплекс Манжерок и баня с бассейном

Открываем год спортивно! Сегодня мы отправимся на знаменитый горнолыжный курорт Манжерок кататься на горных лыжах, сноуборде или на ватрушках, кто не желает кататься может подняться на гору Синюха и увидеть великолепные просторы Алтая!

Вечером нас ждет баня, хамам и бассейн после активного дня!

3 день

Ороктойский мост и прогулка на лошадях в маральник

Сегодня мы прогуляемся до знаменитого острова Патмос, увидим слияние Чемала с Катунью, Зубы дракона, а также почувствуем мощь самого глубокого места Катуни - погуляем по Ороктойскому мосту. После отправимся на поиски древних петроглифов на шаманских скалах. После вкусного обеда в аутентичном месте отправимся на прогулку на лошадях в маральник!

4 день

Тишина Катуни и дорога домой

Наслаждаемся рассветом в горах, завтракаем и выдвигаемся в путь.

По дороге заезжаем в сувенирные лавочки по запросу. Заезжаем в Горно-Алтайск и Барнаул и провожаем новых друзей в Новосибирск!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего тура
  • Комфортное проживание, двухместное размещение (3 ночи, 4 дня)
  • Программа и организация тура
  • Питание - завтрак, Новогодний ужин
  • Фото сопровождение
  • Посещение Аквапарка Турсиб 2 часа
  • Конная прогулка в Маральник
  • Заброска на Голубые озера
  • Пикник на Голубых озерах
  • Прогулка до острова Патмос
  • Экскурсия на Ороктойский мост
Что не входит в цену
  • Авиа/жд билеты
  • Обеды и ужины, кроме Новогоднего ужина и пикника на Голубых озерах
  • Аренда горнолыжного оборудования и ски-пассы
  • Аренда квадроциклов/снегоходов
О чём нужно знать до поездки

Встреча участников в Новосибирске и Барнауле происходит по предварительной договоренности ранним утром 31 декабря.

  • Если Вы прилетаете в Горно-Алтайск, то мы заберем вас от автовокзала или аэропорта в Горно-Алтайске приблизительно в 10:00-12:00, в зависимости от группы.

  • Если Вы прилетаете в Новосибирск, то из аэропорта Новосибирска до Горно-Алтайска мы заберем Вас на машине, сообщите об этом нам и наш менеджер поможет Вам с бронированием. Лучше прилетать за день до началы тура и ночевать в Барнауле или Новосибирске, так будет наиболее комфортно.

Внимание! По состоянию погоды, состоянию и физической подготовке группы, по причинам затруднениях передвижения на дорогах Горного Алтая, вызванных селями, сходами снегов, камнепадами, введением ограничений местными и федеральными властями на посещение достопримечательностей, указанных в программе тура, иных ограничений, включая не преодолимые условия, а также по решению гида, вызванным заботой о сохранении здоровья участников группы, программа тура, а также порядок посещения экскурсий по дням могут быть изменены.

Пожелания к путешественнику

Что взять с собой:

  • Документы для граждан Рф:

  • Паспорт гражданина Рф

  • Свидетельство о рождении ребенка, если путешествуете с детьми

  • Документы для иностранных граждан:

  • Действующий заграничный паспорт

  • Свидетельство о рождении ребенка, если путешествуете с детьми

  • Оформленную визу (если требуется)

  • Деньги.

  • Мы постарались максимально сэкономить Ваши средства, включив в стоимость тура практически все расходы. Несмотря на это, лучше иметь при себе некоторое количество наличных денег для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 250-350 рублей), дополнительных услуг. Алтай место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам придется расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь ограничены.

  • Список личных вещей:

  • Теплую куртку, спортивную шапочку

  • Т

    еплые штаны

  • Свитер/толстовку

  • Любые удобные штаны/джинсы

  • Теплые носки (2 пары), тонкие носки (2 пары)

  • Термобелье

  • Ботинки или кроссовки с толстой подошвой для похода по пересеченной местности

  • Футболку с длинным рукавом

  • Полотенце, купальник или купальные плавки (для бани)

  • Сланцы (для бани)

  • Солнцезащитные очки

  • Перчатки или варежки (2 пары)

  • Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.

  • Средства личной гигиены

Визы
Визы не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ксения
Ксения — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Ксения я коллекционер эстетических приключений и профессиональный организатор путешествий. Я родилась в семье геолога и топографа, и поэтому любви к путешествиям у меня не отнять! Если вы много путешествуете,
читать дальше

много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мой клуб! Мои путешествия отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами, отсутствием спешки и компанией, с которой хочется общаться и дружить после тура! Я не гонюсь за количеством достопримечательностей на единицу времени, в моих маршрутах никогда нет спешки. Разумеется, есть расписание, которого мы придерживаемся, но нам всегда хватит времени попить кофе, погулять, сделать паузу и насладиться моментом. Мой опыт в организации мероприятий более 10 лет от нетворкингов до политических выездов. Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!

