Что взять с собой?

Новогодний праздничный наряд

Тёплую куртку, шапку

Непродуваемые и непромокаемые штаны

Толстовку/флиску

Любые удобные штаны/джинсы

Тёплые носки, тонкие носки

Ботинки или кроссовки с толстой подошвой

Тёплые перчатки

Термобельё

Футболку с длинным рукавом

Полотенце, купальник или купальные плавки для бани

Солнцезащитные очки

Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и прочее

Средства личной гигиены, туалетные принадлежности

Проживание. Будем жить в экоотеле «Кедровый остров» и отеле «Кочевник», 2-, 3-местное размещение с душем и туалетом в номере.

*Фото мест проживания предоставлены организатором.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и новогодний банкет, а также «похмельный» завтрак 1 января (жаркое, уха, салаты, шампанское). Остальное питание оплачивается самостоятельно, будем заезжать в кафе. Можно выбрать национальные алтайские, казахские, европейские или привычные русские блюда и напитки.

Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit или Peugeot Boxer. Для вашего багажа есть специальный прицеп. Места в автобусе распределяются по мере бронирования тура: кто раньше забронировал, садятся у окна и ближе к водителю.

Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет.