Вы прогуляетесь по дну бывшего моря и побываете на Марсе, полюбуетесь причудливыми узорами Гейзерного озера и погадаете, как
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Новогодний праздничный наряд
Тёплую куртку, шапку
Непродуваемые и непромокаемые штаны
Толстовку/флиску
Любые удобные штаны/джинсы
Тёплые носки, тонкие носки
Ботинки или кроссовки с толстой подошвой
Тёплые перчатки
Термобельё
Футболку с длинным рукавом
Полотенце, купальник или купальные плавки для бани
Солнцезащитные очки
Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и прочее
Средства личной гигиены, туалетные принадлежности
Проживание. Будем жить в экоотеле «Кедровый остров» и отеле «Кочевник», 2-, 3-местное размещение с душем и туалетом в номере.
*Фото мест проживания предоставлены организатором.
Питание. В стоимость тура включены завтраки и новогодний банкет, а также «похмельный» завтрак 1 января (жаркое, уха, салаты, шампанское). Остальное питание оплачивается самостоятельно, будем заезжать в кафе. Можно выбрать национальные алтайские, казахские, европейские или привычные русские блюда и напитки.
Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit или Peugeot Boxer. Для вашего багажа есть специальный прицеп. Места в автобусе распределяются по мере бронирования тура: кто раньше забронировал, садятся у окна и ближе к водителю.
Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча с шаманом и село Сростки
Встретимся в Новосибирске и в 7:00 отправимся в путь по Чуйскому тракту. Сделаем остановку, чтобы познакомиться с шаманом и узнать, что ждёт нас в будущем и как научиться его корректировать. Заедем в село Сростки, где родился и вырос В. М. Шукшин, советский писатель, режиссёр и актёр. После обеда заглянем в Мемориальный музей В. М. Шукшина и поднимемся на гору Пикет, где расположен памятник знаменитому уроженцу. А виды отсюда открываются невероятные!
К 19:00 прибудем на турбазу, поужинаем и разойдёмся по комнатам.
Если вы прилетаете в Новосибирск, то из аэропорта до места встречи группы можно добраться на такси. От ж/д вокзала до места встречи можно доехать на метро или дойти пешком за 15 минут. Если прилетаете в Барнаул, мы можем забрать вас в 10:00-11:00 у гостиничного комплекса «Облепиха», адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. А если прибываете в Горно-Алтайск, то мы заберём вас из аэропорта ориентировочно в 14:00-15:00.
Встречаем Новый год
Завтрак с 9:00 до 10:00, а после вы сможете прокатиться верхом, промчаться по лесу на собачьих упряжках и снегоходах или покорить снежные склоны горнолыжного комплекса на сноуборде или лыжах. Необходимое снаряжение можно взять в прокат. Ещё один вариант досуга — подъём на гору Синюха на подъёмнике. С вершины открываются головокружительные виды.
В 15:00 пообедаем и будем готовиться ко встрече Нового года. Мы соберёмся у костра и проведём обряд исполнения желаний, а затем усядемся за праздничный стол. Вас ждёт весёлая программа с ведущим и дискотека.
Голубые озёра, ущелье Горных духов и остров Патмос
Позавтракаем и в 10:00 поедем на Голубые озёра, которые можно увидеть только поздней осенью или в зимнее время. Местные прозвали водоёмы «глазами Катуни» и считают их местом силы. После обеда полюбуемся Зубами дракона — грядой острых скал, торчащих из реки. А дальше отправимся в ущелье Горных духов и посетим остров Патмос. Увидим слияние Катуни и Чемала, пройдём по подвесному мосту и осмотрим монастырь Иоанна Богослова.
К 18:00-19:00 вернёмся на базу и поужинаем. В ресторане вечером пройдёт новогодняя дискотека — желающие смогут посетить мероприятие и потанцевать.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и петроглифы
В 8:00 позавтракаем и вновь поедем по Чуйскому тракту. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим, где проходил Великий шёлковый путь, и осмотрим Цаплинский мост, первый в мире двухцепной висячий мост.
Полюбуемся слиянием Чуи и Катуни, а затем остановимся у Катунских террас. В урочище Калбак-Таш рассмотрим петроглифы — наскальные рисунки первобытных людей. Здесь сохранились не только изображения людей и сцен охоты, но и уникальные рунические надписи 9-10 веков. Ещё сделаем фото у памятника герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» Кольке Снегирёву.
В 19:00 заселимся на турбазу и поужинаем.
Марс-1 и Марс-2 и Тархатинский мегалитический комплекс
После завтрака отправимся к границе с Монголией, где открываются виды на Северо-Чуйский хребет и бескрайнюю Курайскую степь — в этом невероятно холодном месте получаются атмосферные фотографии. Сделаем остановку на Гейзерном озере, а потом поедем на Алтайский Марс. Вы увидите скалы красно-оранжевого цвета, напоминающие инопланетные пейзажи. Кстати, гулять мы будем по дну бывшего моря, которое теперь превратилось в долину Кызыл-Чин.
Пообедаем в кафе и поедем осматривать Тархатинский мегалитический комплекс: валуны огромного размера выстроены в круг и представляют собой модель Солнечной системы. Место считается мощным энергетическим центром — здесь обнаружили сильное магнитное поле.
К 19:00-20:00 вернёмся на базу и поужинаем.
Обратите внимание: для посещения Тархатинского мегалитического комплекса необходимо взять с собой паспорт, так как место находится в приграничной зоне. Возможны проверки документов сотрудниками погранслужбы.
Лебединое озеро
С 7:00 до 8:00 — завтрак. На обратном пути посетим Лебединое озеро, где множество птиц остаются на зимовку. Зрелище завораживает! В Новосибирск прибудем к 22:00-23:00.
Если вы улетаете обратно из Горно-Алтайска, мы высадим вас в посёлке Майма, в 3 км от Горно-Алтайска (в 5 км от аэропорта) ориентировочно в 11:00-12:00. Добраться до аэропорта вы можете на такси. Если улетаете из Барнаула, мы высадим вас примерно в 15:00-16:00 у гостиничного комплекса «Облепиха». Адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. Добраться до Барнаула вы можете на такси. Работают приложения «Яндекс Go», «Uber».
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|114 665 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Новогодний банкет с ведущим
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии и входные билеты
- Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт на такси
- Питание
- Конная прогулка (~3500 ₽)
- Ski-pass на горнолыжном курорте (~950 ₽)
- Катание на снегоходе (~5000 ₽ за 1 час) и квадроцикле (~5000 ₽ за 1 час)
- Катание на собачьих упряжках (хаски) (~2500 ₽)
- Аренда горнолыжного снаряжения (~1000 ₽)
- Баня (~1500 ₽ за 1 час)
- Медицинская страховка