Большой новогодний тур на Алтай

Встретиться с шаманом, рассмотреть петроглифы и зарядиться на 2025 год энергией в местах силы
Мы составили программу тура так, чтобы вы увидели всё самое красивое и интересное.

Вы прогуляетесь по дну бывшего моря и побываете на Марсе, полюбуетесь причудливыми узорами Гейзерного озера и погадаете, как
у древних людей получилось создать точную модель Солнечной системы из огромных валунов. А ещё прокатитесь по Чуйскому тракту, побываете на священном острове Патмос и в ущелье Горных духов. В новогоднюю ночь соберёмся у костра и проведём обряд — будем загадывать желания. А затем от души повеселимся на праздничном застолье. Вас ждут вкусные блюда, интересная программа от ведущего и зажигательные танцы.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
Новогодний праздничный наряд
Тёплую куртку, шапку
Непродуваемые и непромокаемые штаны
Толстовку/флиску
Любые удобные штаны/джинсы
Тёплые носки, тонкие носки
Ботинки или кроссовки с толстой подошвой
Тёплые перчатки
Термобельё
Футболку с длинным рукавом
Полотенце, купальник или купальные плавки для бани
Солнцезащитные очки
Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и прочее
Средства личной гигиены, туалетные принадлежности

Проживание. Будем жить в экоотеле «Кедровый остров» и отеле «Кочевник», 2-, 3-местное размещение с душем и туалетом в номере.

*Фото мест проживания предоставлены организатором.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и новогодний банкет, а также «похмельный» завтрак 1 января (жаркое, уха, салаты, шампанское). Остальное питание оплачивается самостоятельно, будем заезжать в кафе. Можно выбрать национальные алтайские, казахские, европейские или привычные русские блюда и напитки.

Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit или Peugeot Boxer. Для вашего багажа есть специальный прицеп. Места в автобусе распределяются по мере бронирования тура: кто раньше забронировал, садятся у окна и ближе к водителю.

Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с шаманом и село Сростки

Встретимся в Новосибирске и в 7:00 отправимся в путь по Чуйскому тракту. Сделаем остановку, чтобы познакомиться с шаманом и узнать, что ждёт нас в будущем и как научиться его корректировать. Заедем в село Сростки, где родился и вырос В. М. Шукшин, советский писатель, режиссёр и актёр. После обеда заглянем в Мемориальный музей В. М. Шукшина и поднимемся на гору Пикет, где расположен памятник знаменитому уроженцу. А виды отсюда открываются невероятные!

К 19:00 прибудем на турбазу, поужинаем и разойдёмся по комнатам.

Если вы прилетаете в Новосибирск, то из аэропорта до места встречи группы можно добраться на такси. От ж/д вокзала до места встречи можно доехать на метро или дойти пешком за 15 минут. Если прилетаете в Барнаул, мы можем забрать вас в 10:00-11:00 у гостиничного комплекса «Облепиха», адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. А если прибываете в Горно-Алтайск, то мы заберём вас из аэропорта ориентировочно в 14:00-15:00.

Встреча с шаманом и село Сростки
2 день

Встречаем Новый год

Завтрак с 9:00 до 10:00, а после вы сможете прокатиться верхом, промчаться по лесу на собачьих упряжках и снегоходах или покорить снежные склоны горнолыжного комплекса на сноуборде или лыжах. Необходимое снаряжение можно взять в прокат. Ещё один вариант досуга — подъём на гору Синюха на подъёмнике. С вершины открываются головокружительные виды.

В 15:00 пообедаем и будем готовиться ко встрече Нового года. Мы соберёмся у костра и проведём обряд исполнения желаний, а затем усядемся за праздничный стол. Вас ждёт весёлая программа с ведущим и дискотека.

Встречаем Новый год
3 день

Голубые озёра, ущелье Горных духов и остров Патмос

Позавтракаем и в 10:00 поедем на Голубые озёра, которые можно увидеть только поздней осенью или в зимнее время. Местные прозвали водоёмы «глазами Катуни» и считают их местом силы. После обеда полюбуемся Зубами дракона — грядой острых скал, торчащих из реки. А дальше отправимся в ущелье Горных духов и посетим остров Патмос. Увидим слияние Катуни и Чемала, пройдём по подвесному мосту и осмотрим монастырь Иоанна Богослова.

К 18:00-19:00 вернёмся на базу и поужинаем. В ресторане вечером пройдёт новогодняя дискотека — желающие смогут посетить мероприятие и потанцевать.

Голубые озёра, ущелье Горных духов и остров Патмос
4 день

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и петроглифы

В 8:00 позавтракаем и вновь поедем по Чуйскому тракту. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим, где проходил Великий шёлковый путь, и осмотрим Цаплинский мост, первый в мире двухцепной висячий мост.

Полюбуемся слиянием Чуи и Катуни, а затем остановимся у Катунских террас. В урочище Калбак-Таш рассмотрим петроглифы — наскальные рисунки первобытных людей. Здесь сохранились не только изображения людей и сцен охоты, но и уникальные рунические надписи 9-10 веков. Ещё сделаем фото у памятника герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» Кольке Снегирёву.

В 19:00 заселимся на турбазу и поужинаем.

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и петроглифы
5 день

Марс-1 и Марс-2 и Тархатинский мегалитический комплекс

После завтрака отправимся к границе с Монголией, где открываются виды на Северо-Чуйский хребет и бескрайнюю Курайскую степь — в этом невероятно холодном месте получаются атмосферные фотографии. Сделаем остановку на Гейзерном озере, а потом поедем на Алтайский Марс. Вы увидите скалы красно-оранжевого цвета, напоминающие инопланетные пейзажи. Кстати, гулять мы будем по дну бывшего моря, которое теперь превратилось в долину Кызыл-Чин.

Пообедаем в кафе и поедем осматривать Тархатинский мегалитический комплекс: валуны огромного размера выстроены в круг и представляют собой модель Солнечной системы. Место считается мощным энергетическим центром — здесь обнаружили сильное магнитное поле.

К 19:00-20:00 вернёмся на базу и поужинаем.

Обратите внимание: для посещения Тархатинского мегалитического комплекса необходимо взять с собой паспорт, так как место находится в приграничной зоне. Возможны проверки документов сотрудниками погранслужбы.

Марс-1 и Марс-2 и Тархатинский мегалитический комплекс
6 день

Лебединое озеро

С 7:00 до 8:00 — завтрак. На обратном пути посетим Лебединое озеро, где множество птиц остаются на зимовку. Зрелище завораживает! В Новосибирск прибудем к 22:00-23:00.

Если вы улетаете обратно из Горно-Алтайска, мы высадим вас в посёлке Майма, в 3 км от Горно-Алтайска (в 5 км от аэропорта) ориентировочно в 11:00-12:00. Добраться до аэропорта вы можете на такси. Если улетаете из Барнаула, мы высадим вас примерно в 15:00-16:00 у гостиничного комплекса «Облепиха». Адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. Добраться до Барнаула вы можете на такси. Работают приложения «Яндекс Go», «Uber».

Лебединое озеро

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет114 665 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Новогодний банкет с ведущим
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты
  • Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
  • Билеты до Новосибирска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт на такси
  • Питание
  • Конная прогулка (~3500 ₽)
  • Ski-pass на горнолыжном курорте (~950 ₽)
  • Катание на снегоходе (~5000 ₽ за 1 час) и квадроцикле (~5000 ₽ за 1 час)
  • Катание на собачьих упряжках (хаски) (~2500 ₽)
  • Аренда горнолыжного снаряжения (~1000 ₽)
  • Баня (~1500 ₽ за 1 час)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25, станция метро «Площадь Ленина», 6:30-7:00
Завершение: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25, станция метро «Площадь Ленина», 22:00-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — Организатор в Новосибирске
Здравствуйте, меня зовут Олег. Путешествую по Алтаю с 2000 года и за 20 с лишним лет накопил большой опыт, создал множество интересных авторских туров. Очень люблю Алтай и свою работу. Приезжайте, впечатления гарантируем!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Новосибирска

