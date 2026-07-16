Тип транспорта (кроссовер) и модель: Haval Jolion.

Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.

БАГАЖ

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии.

Места для чемодана в багажнике автобуса нет.