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Тур в летний Шерегеш. Сердце Шории

Тур в летний Шерегеш
Вас ждет вершина горы, где облака плывут под ногами.

Бросите вызов скалам в 3-часовом походе, по желанию прокатись на болотоходе над тайгой, насладитесь глинтвейном на высоте и завершите вечер у костра
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с барбекю.

На второй день побываете в Шорском национальном парке, где моторные лодки режут бирюзу сибирских рек и увидите Золотую Шорию — место силы Кузбасса.

И на третий день — кристальное озеро Тимертау и мистический Кузедеевский разлом, геологический портал в другое измерение.

Тур в летний Шерегеш. Сердце ШорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур в летний Шерегеш. Сердце ШорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур в летний Шерегеш. Сердце ШорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Гора Зеленая и скалы Верблюды

11:00 Прибытие на сектор Е.

Вкусный завтрак.

Подъём на вершину горы Зеленая: захватывающие панорамы.

Поход к скалам Верблюды (3 часа): один из символов Шерегеша.

Обзорная экскурсия на горе Зеленая, по желанию катание на болотоходах.

Чаепитие или глинтвейн с видами.

Спуск вниз.

18:00 Заселение, вечернее барбекю.

Баня по желанию (7500₽ за компанию).

Гора Зеленая и скалы ВерблюдыГора Зеленая и скалы ВерблюдыГора Зеленая и скалы ВерблюдыГора Зеленая и скалы ВерблюдыГора Зеленая и скалы Верблюды
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пещера Йети

Завтрак.

Экскурсия в Шорский национальный парк: уникальная природа Южной Сибири.

Обзорная прогулка на моторных лодках.

Экскурсия в музей «Шорский ГУЛАГ» (доп. 500₽/чел).

Знакомство с чудом Кузбасса — Золотой Шорией.

Вечером барбекю.

Пещера ЙетиПещера ЙетиПещера ЙетиПещера ЙетиПещера Йети
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Кузедеевский разлом

Завтрак, сборы.

Экскурсия на озеро Тимертау: прозрачная вода, живописные берега.

Посещение Кузедеевского разлома: природный геологический феномен.

Возвращение домой.

Прибытие в Кемерово — 18:00.

Прибытие в Новосибирск — 23:50.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха Шерегеша.

Стоимость тура на 1 чел. — 32000 руб.

Варианты проживания

База отдыха в Шерегеше

2 ночи

Это популярный туристический проект и гостевой дом в Шерегеше. Он предлагает размещение в комфортабельном шале с баней и хаммамом, завтраки, СПА-зону.

База отдыха в ШерегешеБаза отдыха в ШерегешеБаза отдыха в ШерегешеБаза отдыха в Шерегеше
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на удобном туристическом автобусе
  • Проживание с удобствами на базе отдыха
  • Вся экскурсионная программа, кроме входных билетов
  • Питание, указанное в ппрограмме: завтраки и ужины
  • Гид-экскурсовод и сопровождающий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Кемерово или Новосибирска и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в день приезда, обеды - средний чек 700 руб
  • Подъемник на вершину горы - 800 руб
  • Экскурсия в шорском нац. парке - 500 руб
  • Баня на компанию - 7500 руб. за 2 часа
Место начала и завершения?
Кемерово, Новосибирск
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

Тип транспорта (кроссовер) и модель: Haval Jolion.

Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.

БАГАЖ

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии.

Места для чемодана в багажнике автобуса нет.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Новосибирска

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