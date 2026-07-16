Бросите вызов скалам в 3-часовом походе, по желанию прокатись на болотоходе над тайгой, насладитесь глинтвейном на высоте и завершите вечер у костра
Программа тура по дням
Гора Зеленая и скалы Верблюды
11:00 Прибытие на сектор Е.
Вкусный завтрак.
Подъём на вершину горы Зеленая: захватывающие панорамы.
Поход к скалам Верблюды (3 часа): один из символов Шерегеша.
Обзорная экскурсия на горе Зеленая, по желанию катание на болотоходах.
Чаепитие или глинтвейн с видами.
Спуск вниз.
18:00 Заселение, вечернее барбекю.
Баня по желанию (7500₽ за компанию).
Пещера Йети
Завтрак.
Экскурсия в Шорский национальный парк: уникальная природа Южной Сибири.
Обзорная прогулка на моторных лодках.
Экскурсия в музей «Шорский ГУЛАГ» (доп. 500₽/чел).
Знакомство с чудом Кузбасса — Золотой Шорией.
Вечером барбекю.
Кузедеевский разлом
Завтрак, сборы.
Экскурсия на озеро Тимертау: прозрачная вода, живописные берега.
Посещение Кузедеевского разлома: природный геологический феномен.
Возвращение домой.
Прибытие в Кемерово — 18:00.
Прибытие в Новосибирск — 23:50.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха Шерегеша.
Стоимость тура на 1 чел. — 32000 руб.
Варианты проживания
База отдыха в Шерегеше
Это популярный туристический проект и гостевой дом в Шерегеше. Он предлагает размещение в комфортабельном шале с баней и хаммамом, завтраки, СПА-зону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на удобном туристическом автобусе
- Проживание с удобствами на базе отдыха
- Вся экскурсионная программа, кроме входных билетов
- Питание, указанное в ппрограмме: завтраки и ужины
- Гид-экскурсовод и сопровождающий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кемерово или Новосибирска и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в день приезда, обеды - средний чек 700 руб
- Подъемник на вершину горы - 800 руб
- Экскурсия в шорском нац. парке - 500 руб
- Баня на компанию - 7500 руб. за 2 часа
Место начала и завершения?
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
Тип транспорта (кроссовер) и модель: Haval Jolion.
Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.
БАГАЖ
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии.
Места для чемодана в багажнике автобуса нет.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.