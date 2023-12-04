Наша компания осуществляет категорийный сплав на 4-ех и 2-ух местных катамаранах, которые состоят из 2-х надувных гондол, рамы и палубы. Сборку катамарана, установку лагеря, приготовление пищи осуществляют туристы под чутким руководством инструкторов.

Во время маршрута непрерывное нахождение на катамаране обычно занимает от 2 часов и более, с «зелеными стоянками». Экскурсии, восхождения, их время и продолжительность не являются стандартными и зависят от погодных условий, а также возможности группы. Место для установки лагеря также выбирает инструктор.

Не забывайте, что купив путевку на сплав, вы стали членом организованной туристической группы. Для полноценного отдыха всех участников необходимо соблюдать дисциплину и выдерживать график маршрута. Не стоит сетовать на дождливую погоду, если таковая преследовала все время. Помните, что «у природы нет плохой погоды»!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА СПЛАВЕ

· Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.

· Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.

· С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.

· Не рекомендуем употреблять алкоголь на катамаране и в автобусе. Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но все хорошо в меру! Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.

· Обязательно находится в спас. жилете во время всей водной части маршрута.

· Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.

· Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.

· Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.

· При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.

· Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.

· Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.

· Наслаждаться путешествием и природой, фотографировать все вокруг и радоваться жизни, получать положительные эмоции и незабываемые впечатления!!!