Школа водного туризма на Алтае
В этом туре Вас ждут теоретические и практические занятия, адреналин от прохождения порогов, красоты майского Алтая и полный отрыв от цивилизации.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Урочище Боки. Первая тренировка
Встреча в Новосибирск 29 апреля 2024 в 06:00 и пересадка на автобус.
Здесь присоединяются туристы из других регионов России.
По пути фото долин Катуни и Чуи в обрамлении розовых гор из цветущего рододендрона.
Прибытие к вечеру в урочище Боки на Чуйском тракте.
Ужин на поляне.
Сбор снаряжения.
Короткая лекция по теории водного туризма.
Тренировка на воде на участке 3 км. до порога Буревестник (3 к. с.).
Организация страховки.
Прохождение порога Буревестник.
Фото и видео съемка.
При необходимости повторное прохождение порога Буревестник.
Тренировка прохождения нижней ступени порога Буревестник самосплавом. Мастер-класс по вязанию узлов
Тренировка оверкиля в полной выкладке.
Тренировка прохождения нижней ступени порога Буревестник самосплавом.
Сплав 8 км. до порога Бегемот (5 к. с.).
Осмотр порога.
Вечером просмотр видео и обсуждение ошибок прохождения Буревестника.
Ценные указания на следующий день.
Желающим - мастер-класс по вязанию узлов.
Вечером - отмечание первого дня в Горном Алтае.
Жизнеутверждающие песни под гитару.
Прохождение порогов Бегемот (5 к. с.), Турбинный (4 к. с.) и Горизонт (4 к. с.). Петроглифы
Осмотр порога Бегемот (5 к. с.).
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порога.
Короткое теоретическое занятие по школе водного туризма.
Организация страховки.
Прохождение порога Бегемот (5 к. с.).
Фото и видео съемка.
Прохождение нижней ступени порога Бегемот самосплавом.
Сплав 10 км.
По пути прохождение нескольких порогов 3 к. с. с осмотром с воды.
Переезд доурочища Адыр-Кан.
Экскурсия в археологический комплекс Адыр-кан.
Осмотр Каменного воина и наскальных надписей - петроглифов.
Сплав 15 км. до порогов Турбинный (4 к. с.) и Горизонт (4-5 к. с.).
Осмотр порогов.
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порогов.
Короткое теоретическое занятие по школе водного туризма.
Организация страховки.
Прохождение порогов Турбинный (4 к. с.) и Горизонт (4-5 к. с.).
Фото и видео съемка.
Прохождение нижней ступени порога Горизонт самосплавом.
Вечером просмотр видео и обсуждение ошибок прохождения порогов Бегемот (5 к. с.), Турбинный (4 к. с.) и Горизонт (4 к. с.).
ЦУ на следующий день.
Желающие организуют себе походную баню.
Желающим - мастер-класс по вязанию узлов.
Вечером - провожаем Чую и готовимся встретить Катунь.
Лирические песни под гитару.
Сплав устье Чуи - порог Ильгумень. Экскурсия на курганы захоронения скифов и монголов
Сплав до устья Чуи 7 км.
По пути прохождение нескольких порогов 3 к. с. с осмотром с воды.
Сплав 10 км. до села Иня.
Фото уникального подвесного моста (Алтайский Голден-Гейт) и посещение магазина соскучившимися по цивилизации.
Сплав 35 км. до порога Ильгумень.
Шиверы 3-й к. с., валы до 2,5 м.
Тренировка оверкиля в полной выкладке.
Экскурсия на курганы захоронения скифов и монголов (по желанию и состоянию).
Для желающих подъем на вершину для осмотра долины с высоты.
Вечером - желающие организуют себе походную баню.
Вечером - для желающих посещение скифского кладбища.
Тематические песни под гитару.
Прохождение порого Ильгуменский (4 к. с.) и Шабаш (5 к. с.). Прохождение ущелья Кадринская труба
Осмотр порога Ильгуменский (4 к. с.).
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порога.
Короткое теоретическое занятие по школе водного туризма.
Организация страховки.
Прохождение порога Ильгуменский (4 к. с.).
Фото и видео съемка.
Прохождение ущелья Кадринская труба - 10 км. (3 к. с.).
Осмотр порога Шабаш (5 к. с.).
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порога.
Организация страховки.
Прохождение порога Шабаш (5 к. с.).
Фото и видео съемка.
Сплав до устья реки Урсул.
Заброска к началу нижнего каньона реки Урсул (4-5к. с.), 5 км.
Вечером: просмотр видео и обсуждение ошибок.
Вечером: героические песни под гитару.
Дневка
Запасной день - возможен в любой день по маршруту по желанию группы или необходимости.
На усмотрение инструктора тура.
Запасной день
Дневка/радиальная экскурсия – возможен в любой день по маршруту.
Прохождение нижнего каньона реки Урсул
Прохождение нижнего каньона реки Урсул (4-5к. с.).
В случае желания и настроения - катаемся, пока руки не отвалятся или пока не настанет 15:00.
Далее разборка и сушка снаряжения.
Вечером - празднование завершения водной части путешествия.
Посвящение в туристы водники.
Прощальные песни под гитару.
А так же празднование дня Звездных войн.
Тематические костюмы и световые мечи приветствуются.
Отъезд
Утром выезд в Новосибирск.
По пути закуп сувениров и даров Алтайского края - кедровые орехи, мед, медовуха, варган и т. п.
Вечером в 23:00 07 мая 2024 прибытие на вокзал Новосибирска.
Проживание
Стоимость тура на 1 чел. - 35 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает проживание в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от ж/д вокзала до места начала сплава и обратно
- Автосопровождение по всему маршруту
- Сопровождение опытного инструктора
- Отличное трех-разовое питание
- Экскурсии по программе
- Аренда туристического снаряжения (спортивный катамаран, палатка, спальный мешок, пенка, страховочный жилет)
- Снаряжение для организации страховки
- Фото и видеосъемка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск и обратно
- Для туристов из Перми: билеты на поезд Пермь - Новосибирск - Пермь (встреча на жд вокзале)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно:
- сертифицированный водный шлем с рабочей застежкой;
- полный сухой или мокрый гидрокостюм (верх, низ, тапки, перчатки);
- баул/гермосумка/рюкзак 85-110 л. (необходимо оставить резерв для общего снаряжения 25-35 литров);
- гермомешок на весь объем рюкзака (возможно на крайний случай упаковать все в толстые полиэтиленовые мешки).
- кроме того, желателен небольшой гермомешок на 3-5 литров для личных вещей "под рукой".
- солнцезащитный крем (горное солнце+вода жестоки), солнцезащитные очки.
- репеллент Рефтамид зеленый;
- фонарик налобный;
- документы личные и деньги в гермоупаковке;
- термос минимум на 0,5 литра;
- нож, ложка, тарелка, кружка;
желательно:
- сидушка теплоизоляционная (хоба, подпопник);
- гигиеническая помада, крем детский или мазь Боро-Плюс;
- часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
- наколенники (на них удобно стоять в упорах), налокотники;
По одежде:
обязательно:
- куртка и брюки штормовые или мембранные, непромокаемые;
- утепленная куртка, желателен пуховик(ночью может быть -10);
- подшлемник/бандана/балаклава под водный шлем на воду;
- тщательно герметично упакованный запасной комплект одежды;
желательно:
- бивуачная обувь (кроссовки или легкая обувь);
- толстовка (кофта) флисовая;
- термобелье;
- шапка тёплая ветрозащитная (виндблок, полартек);
- нижнее белье и носки в количестве,соответствующем вашим гигиеническим запросам.
- туалетные принадлежности;
- купальные принадлежности.
Снаряжение должно быть легким, удобным и простым в обращении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Обязательные условия для участия в туре
1. Личная экипировка безопасности: сертифицированный водный шлем с рабочей застежкой, гермомешок. До 01.07 обязателен, а после желателен полный сухой или мокрый гидрокостюм(верх, низ, тапки, перчатки). После 01.07 возможен брызгозащитный костюм.
2. Прослушивание теоретического курса к началу прохождение препятствий.
3. Отсутствие алкоголя в крови на момент прохождения препятствий.
Желательны: наколенники (на них удобно стоять в упорах), налокотники
Мы оставляем за собой право не допустить участника до прохождения порогов, если посчитаем, что его моральное и/или физическое состояние, а равно и отсутствие навыков не соответствуют сложности препятствия.
ВНИМАНИЕ! Все избыточные личные вещи (например, из реальной практики: мотопила, раскладное кресло, баян, трехлитровые банки огурцов, крем для кутикулы, фен и т. п. будут оставлены в автобусе сопровождения и могут быть недоступны 2-3 дня.
КРОМЕ ТОГО, каждый должен оставить в личном рюкзаке (гермомешке) 10-15 литров объема для общественного инвентаря!
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от уровня группы, запроса группы или погодных условий.
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 2-х и 4-х местными катамаранами, веслами, страховочными жилетами, теплоизоляционными ковриками.
Под управлением инструктора туристы участвуют в сборе катамаранов и разбитии лагеря, организации страховки и прочих работах на маршруте.
Техника безопасности на сплаве
Наша компания осуществляет категорийный сплав на 4-ех и 2-ух местных катамаранах, которые состоят из 2-х надувных гондол, рамы и палубы. Сборку катамарана, установку лагеря, приготовление пищи осуществляют туристы под чутким руководством инструкторов.
Во время маршрута непрерывное нахождение на катамаране обычно занимает от 2 часов и более, с «зелеными стоянками». Экскурсии, восхождения, их время и продолжительность не являются стандартными и зависят от погодных условий, а также возможности группы. Место для установки лагеря также выбирает инструктор.
Не забывайте, что купив путевку на сплав, вы стали членом организованной туристической группы. Для полноценного отдыха всех участников необходимо соблюдать дисциплину и выдерживать график маршрута. Не стоит сетовать на дождливую погоду, если таковая преследовала все время. Помните, что «у природы нет плохой погоды»!
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА СПЛАВЕ
· Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
· Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
· С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.
· Не рекомендуем употреблять алкоголь на катамаране и в автобусе. Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но все хорошо в меру! Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.
· Обязательно находится в спас. жилете во время всей водной части маршрута.
· Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
· Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
· Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
· При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
· Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
· Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
· Наслаждаться путешествием и природой, фотографировать все вокруг и радоваться жизни, получать положительные эмоции и незабываемые впечатления!!!
Как обезопасить себя от укуса клеща?
· Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
· В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
· Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
· Обязательно наденьте головной убор.
· Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре. Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
· Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!