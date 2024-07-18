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к своей цели- Шавлинские озёра. Было тяжело, но все счастливы, увидеть необычные просторы Алтая, горы и необыкновенную красоту Шавлинских озёр. Особенно благодарны нашему гиду Максиму. Приятный молодой человек. Всё по расписанию- завтрак, обед, ужин. Организовал игру «Алтайский крокодил». Было очень весело! На пути контролировал всех, отстающих не было. Всё было вкусно, продукты хорошего качества. Баня, песни у костра. СПАСИБО!