Познавательные туры на природе в Новосибирске

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Новосибирске, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими хайкингами, банькой и ледяной купелью
На машине
6 дней
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими хайкингами, банькой и ледяной купелью
Провести отпуск в компании фотографа, увидеть мёртвый лес и каменные грибы и покататься на лодках
Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точ...
«На нашем пути встретятся горные перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро, алтайский Марс, водопад Куркуре, таинственная долина реки Чулышман и ещё много топовых природных шедевров региона»
26 сен в 10:00
49 200 за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам
Пешая
3 отзыва
9 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск
«Вас ждут нежные рассветы и закаты, уютные вечера у костра и череда красивейших пейзажей»
25 авг в 10:00
39 000 за человека
Рождественское волшебство Алтая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«А также: замёрзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественным горным хребтам, посещение мест силы и сакральных комплексов»
1 янв в 10:00
45 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    18 июля 2024
    Рождественское волшебство Алтая
    Всё в срок. Хороший выбор баз, трансфера, мест питания.
  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Пеший тур к Шавлинским озерам
    Отлично отдохнули в походе на Шавлинские озёра! Ребятам-гидам (Макс и Тимур) огромный респект за отличное и позитивное отношение, с такими можно идти куда угодно. Впечатления только приятные!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Рождественское волшебство Алтая
    Мне приятно было общаться с Анастасией и ее коллегами в чате. На все вопросы, оперативные и четкие ответы и советы. Отличный коллектив. МОЛОДЦЫ!!! Обязательно пришлю фото, но попозже, их так много, что не смогла выбрать. СПАСИБО за чудесное путешествие.
  • О
    Ольга
    25 августа 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам
    Спасибо! Всё прошло отлично! Встретили всех вовремя, довезли до места старта с. Чибит. Хорошая команда, все дружно и весело двигались
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    к своей цели- Шавлинские озёра. Было тяжело, но все счастливы, увидеть необычные просторы Алтая, горы и необыкновенную красоту Шавлинских озёр. Особенно благодарны нашему гиду Максиму. Приятный молодой человек. Всё по расписанию- завтрак, обед, ужин. Организовал игру «Алтайский крокодил». Было очень весело! На пути контролировал всех, отстающих не было. Всё было вкусно, продукты хорошего качества. Баня, песни у костра. СПАСИБО!

  • А
    Антон
    16 июля 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам
    Брал пеший тур с 6.07-15.07.2023 на Шавлинские озера. Гидами были Максим и Роман. Знают свое дела. По мимо профессиональных качеств
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    еще и хорошие люди. Все на высшем уровне. Сразу познакомили и сплотили группу что не мало важно в походах. Алтай прекрасен и они помогли нам на него посмотреть. Спасибо Вам огромное. Рекомендую.

  • Д
    Дина
    11 января 2023
    Рождественское волшебство Алтая
    Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими хайкингами, банькой и ледяной купелью
  2. Пеший тур к Шавлинским озерам
  3. Рождественское волшебство Алтая
Сколько стоит тур в Новосибирске в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 49 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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