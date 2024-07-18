6 дней
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими хайкингами, банькой и ледяной купелью
Провести отпуск в компании фотографа, увидеть мёртвый лес и каменные грибы и покататься на лодках
Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точ...
«На нашем пути встретятся горные перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро, алтайский Марс, водопад Куркуре, таинственная долина реки Чулышман и ещё много топовых природных шедевров региона»
26 сен в 10:00
49 200₽ за человека
9 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск
«Вас ждут нежные рассветы и закаты, уютные вечера у костра и череда красивейших пейзажей»
25 авг в 10:00
39 000₽ за человека
5 дней
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«А также: замёрзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественным горным хребтам, посещение мест силы и сакральных комплексов»
1 янв в 10:00
45 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина18 июля 2024Всё в срок. Хороший выбор баз, трансфера, мест питания.
- ААлександр17 июля 2024Отлично отдохнули в походе на Шавлинские озёра! Ребятам-гидам (Макс и Тимур) огромный респект за отличное и позитивное отношение, с такими можно идти куда угодно. Впечатления только приятные!
- ТТатьяна8 июля 2024Мне приятно было общаться с Анастасией и ее коллегами в чате. На все вопросы, оперативные и четкие ответы и советы. Отличный коллектив. МОЛОДЦЫ!!! Обязательно пришлю фото, но попозже, их так много, что не смогла выбрать. СПАСИБО за чудесное путешествие.
- ООльга25 августа 2023Спасибо! Всё прошло отлично! Встретили всех вовремя, довезли до места старта с. Чибит. Хорошая команда, все дружно и весело двигались
- ААнтон16 июля 2023Брал пеший тур с 6.07-15.07.2023 на Шавлинские озера. Гидами были Максим и Роман. Знают свое дела. По мимо профессиональных качеств
- ДДина11 января 2023Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Природа и пейзажи»
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