Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период
Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами
Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45
«Сегодня отправимся на знаменитый Алтайский Марс — регион, известный своими красными, охристыми и розоватыми горами»
15 сен в 23:45
111 111 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
«Затем вас ждут фантастические марсианские пейзажи — горы урочища Кызыл-Чин окрашены в разные оттенки»
Завтра в 08:30
25 июн в 08:00
36 500 ₽ за человека
Духовные практики и знаковые места Горного-Алтая. Тур в мини-группе из Новосибирска, всё включено
Услышать себя с помощью практик и медитаций, полюбоваться горами и Катунью и прикоснуться к культуре
Начало: Новосибирск, 00:00
«Алтай — укрытый в горах край силы и тишины — станет вашим проводником в трансформирующее путешествие к себе»
8 сен в 10:00
204 000 ₽ за человека
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