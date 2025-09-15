Найдено 3 тура в категории « Горы » в Новосибирске, цены от 36 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 8 дней Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45 «Сегодня отправимся на знаменитый Алтайский Марс — регион, известный своими красными, охристыми и розоватыми горами» 111 111 ₽ за человека На машине 6 дней Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30 «Затем вас ждут фантастические марсианские пейзажи — горы урочища Кызыл-Чин окрашены в разные оттенки» 36 500 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 5 дней Духовные практики и знаковые места Горного-Алтая. Тур в мини-группе из Новосибирска, всё включено Услышать себя с помощью практик и медитаций, полюбоваться горами и Катунью и прикоснуться к культуре Начало: Новосибирск, 00:00 «Алтай — укрытый в горах край силы и тишины — станет вашим проводником в трансформирующее путешествие к себе» 204 000 ₽ за человека Все туры Новосибирска

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Горы»

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