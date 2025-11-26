В сердце Западной Сибири: знакомство с Новосибирском, мир золота и монет и гастропрограмма
Побывать в Монетном дворе, узнать историю золотодобычи и отведать блюд из рыбы, дикоросов и дичи
Начало: Новосибирск, аэропорт, 7:00
7 мая в 08:00
11 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Знакомство с достопримечательностями, флорой и фауной Горного Алтая с проживанием в экодоме
Увидеть знаковые места, посетить фермы и питомники и насладиться вечерами у костра и шашлыком
Начало: Новосибирск, утро, точное время по договорённости
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
120 000 ₽ за человека
На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
Осмотреть достопримечательности, погреться в сибирской баньке и увидеть редких зубров
Начало: Новосибирск, утро, точное время по договорённости
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
150 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Новосибирске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Новосибирске в ноябре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 150 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте тур в Новосибирске на 2025 год на майские, 1 ⭐ отзыв, цены от 37000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь