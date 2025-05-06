На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
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Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точ...
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Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
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36 500 ₽ за человека
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