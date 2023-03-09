Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
В экспедиции не придется заботиться о бремени тяжелых рюкзаков, ведь все необходимое будет доставлено на место всего за 2 часа. Ваш комфорт обеспечен в базовом лагере, где можно полноценно отдохнуть после насыщенного дня.
Для любителей рыбалки предусмотрена уникальная возможность попытать удачу в горных течениях реки Народы, где обитает крупнейший в мире хариус.
Особенностью тура является сопровождение шеф-повара, который каждый день будет радовать вас ресторанными блюдами прямо посреди нетронутой природы.
Это путешествие станет настоящим приключением для искателей новых ощущений и тех, кто хочет насладиться красотой и мощью дикой природы
июн
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Перелет в базовый лагерь
09:00 Общий сбор группы на площадке эскадрильи.
По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы.
Ожидание команды на загрузку борта, как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана (нелётной погоды) в горах.
Получение утренней метеосводки диспетчеров в 9:00.
При наличии лётных метеоусловий, группа ожидает команды пилота на загрузку, участники путешествия загружают на борт вертолёта МИ-8 Т личную и общую амуницию, продукты питания и прочее походно-полевое снаряжение, необходимое для организации комфортных условий и пребывания группы в течение недели на Приполярном Урале.
Осуществляются последние приготовления, производится посадка на борт.
Полёт проходит над знаменитыми ханты-мансийскими болотами, великими сибирскими реками и их притоками, которые участники группы могут видеть своими глазами на протяжении всего полёта.
Через полтора часа полёта местность по курсу изменится: вместо степи и болот вырастут горы.
Вместо огромных рек с массивными руслами, протоками, плёсами и старицами появятся небольшие, стремительные горные реки изумительной красоты с ярко-бирюзовой водой.
Перелёт на расстояние более 400 км.
Прибытие. Посадка борта в удобном месте для расположения базового лагеря – грунтово-галечная поляна на левом берегу реки Народа, между ручьями Карпин-Шор и р. Экспедиции.
Высадка группы и разгрузка борта осуществляется за минимально возможное время.
Участники путешествия коллективно ставят стационарный базовый лагерь рядом с рекой, в перелеске, где можно наслаждаться горными видами, слушать, как балагурит река и шумят перекаты, наблюдать как сырой туман уходит к речным долинам.
Разгрузка вертолета производится через грузовую дверь и задние створки в соответствии с правилами и техникой безопасности.
После мобильной разгрузки группы вертолёт улетает.
Расположение группы.
Каждый участник является частью команды и занимается обустройством стационарного базового лагеря, налаживанием условий для индивидуального быта, коллективно, усилиями участников, производится установка усиленных технологических шатров, персональных палаток.
Вечернее время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты.
По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни.
Для стационарного лагеря устанавливается усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности.
Шеф-повар занимается подготовкой к трапезе.
Общий сбор группы за обеденным столом.
Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.
Общение участников группы. Обсуждение планируемых маршрутов.
Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.
Спутниковая связь с цивилизацией.
23:00 Отбой. Отдых. Ночь в горах.
Базовый лагерь на берегу горной ледниковой реки Народы. Грунтовая поляна на выходе из ущелья у подножия горных хребтов Большой Чёндер и Малый Чёндер. Приполярный Урал. Исследовательский хребет. Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра.
Трек дня: перелет г. Нягань, вертолётная площадка – базовый лагерь, перелёт на расстояние 405 км, время в пути более 2 часов.
Тренировки и подготовка к восхождению
8:00 Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Горный лагерь расположен в очень живописном месте на берегу реки На́роды между двух гребнеобразных гор Большой Чёндер и Малый Чендер, которые являются частью хребта Хобе-Из.
Эти две горы замыкают собой цепочку гребнеобразных гор, протягивающихся с юга на север.
На протяжении всего светового времени дня основная группа участников занимается тренировочными подъёмами и подготовкой к предстоящим выходам в горы и исследованием близлежащих окрестностей.
Участники, преодолевая небольшую горную полосу, направляются в сторону гор.
По долине реки Народы лес поднимается вплоть до устья долины ручья Экспедиции (высотная отметка 620 м).
В лесополосе много валёжника, лесоповала и кустарника – подходящего топлива для костра.
Над лагерем гора Малый Чендер с крутым каровым склоном. Большинство горных пород здесь разрушено временем – выдержали только самые прочные.
Именно сюда, на Малый Чёндер, основная часть группы совершает свой первый разминочный выход.
Ниже по течению реки На́роды, в 10-12 км от места высадки группы, после слияния с рекой Северной Народой, находится транзитное стойбище оленеводов «Осеновка» у подножия горного хребта Панэча-Из (на отметке 646 метров), ещё ниже по течению находится живописнейший длинный отвесный каньон.
Этот участок реки – третьей категории, технически сложный для сплава.
Места, очень опасные для сплава – сплавщики проводят здесь свои сплавсредства только с берега.
В каньоне живописные скальные выходы и перекаты.
Здесь, на Народе, в верхнем течении реки рыбаки, присутствующие в группе, получат огромное удовольствие при рыбалке спиннингом и внахлыст.
Также, в качестве тренировки участников перед восхождением на Народную, в разминочный день возможно путешествие на уникальное месторождение горного хрусталя, который здесь добывали в советские времена.
Продолжая дневной поход, необходимо с хребта Малый Чёндер спуститься и перейти вброд реку Северную Народу и минуя Урочище Сев. Народа подняться по ручью Золото-шор, текущему по распадку между гор Южное Лезвие (1136 м) и Горой Перевальная (981 м) и пройти по заросшей вездеходной дороге на юго-восток к разработкам у горы Гранитной (1234 м).
Здесь, на месторождении горного хрусталя (GPS: 65° 0'46.74 "С 60°25'48.78 "В), участники могут увидеть входы в старые заброшенные штольни, найти целые друзы хрусталя с вкраплениями других минералов, целые «пальцы» в виде отдельных кристаллов, а также и в абсолютно чистом виде, что является огромной редкостью.
Найденные самородки хрусталя займут особое место в коллекции любителя минералов.
Вернуться в базовый лагерь можно по ручью Гранитный, закольцевав маршрут и сделав, таким образом, его более насыщенным.
Ещё одно заброшенное месторождение горного хрусталя – Центральная Народа, расположено юго-восточнее хребта Большой Чёндер, в начале хребта Хобеиз, в нескольких километрах от базового лагеря.
Участники при желании могут посетить штольни с шурфами и отвалами, сделав радиальный выход из Базового лагеря, перейти вброд реку Народу, подняться на Большой Чендер и отправиться по вершине хребта в южном направлении в сторону хребта Хобеиз.
Именно здесь, в его начале, на высоте 958,6 м и находится месторождение горного хрусталя в урочище Центральная Народа (GPS: 64°55'39.75 "С 60°18'31.63 "В).
18:00-19:00 Прибытие основной группы базовый лагерь, отдых от тренировочных переходов, вечерние индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Подготовка амуниции к предстоящему восхождению на Народную.
По желанию команды на берегу реки устанавливается и топится мобильная баня, топливо для бани – сухой хворост / плавник / сухие стволы кустарника из ближайшего леса, в котором можно набрать сухих стволов кустарника для костра.
21:00 Горячий ужин.
22:00 Отбой.
Осмотрев за день ближайшие окрестности, привыкнув и акклиматизировавшись, попробовав свои силы в пеших переходах, на следующий день ранним утром путешественники планируют восхождение на Народную.
Ночь в базовом лагере на берегу реки Народа.
Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра.
Трек дня: кольцевой маршрут базовый лагерь – Малый Чёндер – р. Северная Народа – месторождение хрусталя – базовый лагерь, расстояние пешего похода: до 20 км.
Восхождение на Народную
9:00 Поздний подъём.
9:00 –10:00 Неспешный завтрак на берегу реки Народы (согласно меню).
В четвёртый день для участников путешествия предусмотрена днёвка – отдых от напряжённого и утомительного путешествия предыдущего дня.
В день отдыха путеш
4:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
5:00 Горячий завтрак (согласно меню).
6:00 Сборы и радиальный 1-дневный выход в горы – восхождение на высочайшую вершину Приполярного Урала – гору Народную.
Шеф-повар с походной кухней остаётся в расположении базового лагеря, стационарно на берегу реки и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении всего периода путешествия.
Желающие отдохнуть и насладиться красотой природы горного Приполярного Урала без изнурительных радиальных выходов-восхождений остаются в расположении лагеря весь в течение дня.
Для основной части группы: радиальный выход с проводником-гидом клуба в сторону вершины горы Народная (Поэнг-Ур) с пешим переходом через плато Руин по пологой части отрога.
Маршрут проходит по курумникам – каменным россыпям. Участники на маршруте должны иметь трекинговую обувь с анти-скользящей подошвой и трекинговые палки.
Путь идёт по пересечённой приполярной горной местности, маршрут не лёгок и требует от участников группы максимально возможной отдачи сил.
В путешествии предусмотрены 5 вариантов маршрутов, один из которых будет выбран большинством участников путешествия накануне выхода на Народную в зависимости от уровня подготовки группы, погодной ситуации, времени сезона и прочих факторов (см. варианты в разделе “Важно знать”).
Совершив восхождение, участники наслаждаются видами горных хребтов и природными пейзажами, долинами северных рек и озёр с высочайшей точки Урала – вершины Народной (Поэнг-Ур).
С макушки высшей уральской горы открывается красивейшая панорама на основные вершины Приполярного Урала: хребет Карпинского, гору Манарагу, пик Мансинёр, гору Колокольню.
Примерно в 10 км в юго-юго-западном направлении возвышается эффектная вершина – Защита (высотная отметка горы 1808 м; она является второй по высоте вершиной среди уральских гор).
По окончании восхождения предусмотрен непродолжительный перекус в подветренном месте.
Для каждого участника предусмотрен индивидуальный рацион питания (ИРП) или заранее приготовленный и расфасованный шеф-поваром персональный обед, упакованный в ланч-боксы.
После отдыха и обеда команда покидает горную вершину и размеренно начинает движение в сторону базового лагеря.
Обратный маршрут возвращения в базовый лагерь планируется исходя из существующих погодных условий и общего самочувствия участников путешествия.
При ясной погоде в горах и условиях достаточной видимости, участники путешествия во главе с гидом могут изменить маршрут обратного движения к лагерю с радиального на кольцевой с целью обзора не пройденных участков местности (ледников, озёр, ручьёв, водопадов и долины реки).
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников путешествия.
Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. Участники группы обязаны беспрекословно, по первому требованию, выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать согласно заранее проведённому инструктажу.
Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
Возвращение в базовый стационарный лагерь.
23:00. Горячий праздничный ужин в честь участников путешествия, совершивших восхождение на самую высокую точку Уральского хребта – гору Народная, состоящий из изысканных блюд походной кухни, приготовленный на гриле ожидающим группу шеф-поваром.
Поздравления участников путешествия, совершивших восхождение на вершину.
Вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
23:00 Отбой.
Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра.
Расстояние дневного треккинг-перехода (включая восхождение на вершину): до 30 км.
Отдых
9:00 Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:00 Неспешный завтрак на берегу реки Народы (согласно меню).
В четвёртый день для участников путешествия предусмотрена днёвка – отдых от напряжённого и утомительного путешествия предыдущего дня.
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячими размеренными обедом и ужином.
На галечном берегу реки Народы устанавливается мобильная баня с печью "пошехонкой" и расширительным баком для нагрева и подачи горячей воды.
В соответствии с выбранным группой вариантом меню, шеф-повар угощает участников путешествия разнообразными ресторанными блюдами.
В послеобеденное время гидом и шеф-поваром, присутствующим в путешествии, организуется баня на берегу реки с окунанием в студеную речную воду.
Наслаждаясь отдыхом, рыбаки имеют уникальную возможность порыбачить в горной ледниковой реке Народе и её притоках – половить хариуса – самую чистую рыбу, живущую только в верхних течениях.
Вечером участники собираются на ужин у костра, общаются, делятся впечатлениями от проведённого времени, ужинают в компании гида и шеф-повара, обсуждают предстоящий маршрут следующего дня, готовятся к предстоящему радиальному выходу на ледники и горные озёра.
Вечерние индивидуальные дела.
Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Спутниковая связь с цивилизацией.
23:00 Отбой.
Ночь в расположении базового лагеря на берегу реки Народы.
Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ –Югра.
Ледник Манси и гора Мансинёр
6:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
7:00 Горячий завтрак (согласно меню).
8:00 Сборы и радиальное однодневное путешествие – выход в горы с целью посещения горных озёр и ледников, а также возможного восхождения на вершину горы Манси-ньёр, с которой открывается потрясающий вид на гору Народную
Программой маршрута этого дня предусмотрено посещение ледника Манси, расположенного в истоках реки Народы.
Шеф-повар с походной кухней остаётся в расположении базового лагеря, стационарно на берегу реки и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении всего периода путешествия.
Желающие отдохнуть и насладиться красотой природы горного Приполярного Урала без изнурительных радиальных выходов-восхождений – остаются в расположении лагеря весь в течение дня.
Для основной части группы: радиальный выход с проводником-гидом в горы через верховья реки Народы.
Маршрут путешествия проходит вдоль берега реки Народы и уникален тем, что участники в течение дня имеют возможность посетить самый большой древнейший ледник на Урале – ледник Манси с глубиной льда около 40 метров; посмотреть высокогорные озёра с ледниковой водой, чистейшей и безумно вкусной, а также совершить восхождение на потрясающую вершину Урала – Мансинёр (1 778 м) с которой можно сделать отличную съёмку с видом на высочайшую вершину Урала – Народную.
К горному озеру и стекающим с гор в реку многочисленным ручьям группе предстоит двигаться в долине Народы по мохово-лишайниковой тундре с кустарничковой растительностью, курумам и гольцам.
Отсюда открываются потрясающей красоты виды на горы и ледник.
Под ногами куропатки, грибы, золотой корень, ягоды.
Рыбаки, имеющие в распоряжении рыболовные снасти, получат удовольствие от рыбалки на хариуса в ледниковых водах ручьёв, стекающих с озёр.
От Базового Лагеря до горного цирка, в котором расположен ледник необходимо пройти около 10 км.
Ледник Манси – это самый значительный и большой ледник, сохранившийся на Приполярном Урале.
Под ледником вполне могут быть трещины и необходимо соблюдать предельную осторожность для безопасного хождения по леднику.
Над головой клубятся мрачные тучи, с трёх сторон нависают мощные скалы, с которых в любой момент могут сорваться камни, кроме этого ещё и трещины во льдах, куда легко провалиться.
Посетив ледник, участники путешествия смогут наблюдать многочисленные следы древнего оледенения, которое занимало большие пространства.
На сегодняшний день остался только один ледник – Манси, а в остальных льда нет. Это произошло по причине изменения климатических условий в сторону потепления.
При желании и достаточном запасе времени, участники путешествия могут сделать восхождение на живописнейшую вершину Манси-нёр (Мансийский камень), расположенную на границе ХМАО-Югры и республики Коми (Печорского района) и имеющую пирамидальную вершину.
Высота горы Мансиньёр 1779 м.
Восхождение на Мансиньёр начинается с ручья Манси-шор. Подъём на плато Манси проходит по узкой долине ручья, впадающего в Манси-Шор.
Крутизна подъёма 15-20 градусов, протяженность 1,5 км.
Далее группе необходимо двигаться по плато Манси в северном направлении около 300 м. Подъём на вершину от плато – ещё 400 м. Крутизна склона постепенно увеличивается и на ключевом участке достигает 40 градусов.
Участникам группы предстоит двигаться по крупнообломочной осыпи с выходом на вершину Мансиньёр по камину.
В окрестностях горы Манси-ньёр кроме горы Народной расположены самые высокие горные вершины Урала: Защита, Карпинского, Янченко, Блюхера, Югра.
Обратный маршрут возвращения в базовый лагерь планируется исходя из существующих погодных условий и общего самочувствия участников путешествия.
В процессе передвижения, каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
В течение дня для участников путешествия предусмотрен обед, предварительно приготовленный и расфасованный шеф-поваром (либо имеющийся у каждого участника армейский набор – сухой паёк ИРП – индивидуальный рацион питания, состоящий из консервированных либо сублимированных продуктов и вяленого мяса).
Участники путешествия принимающие участие в радиальном выходе текущего дня, возвращаются в базовый лагерь только к ужину.
21:00 Возвращение в базовый стационарный лагерь.
Горячий ужин от шеф-повара (согласно меню).
Вечерние индивидуальные дела.
При желании участников и предварительном согласовании с группой возможна вечерняя баня.
23:00 Отбой.
Ночь в расположении базового лагеря на берегу реки Народы.
Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра.
Трек дня: расстояние треккинг-похода до ледника и обратно до 22 км.
Дневка или посещение стойбища оленеводов
9:00 Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:00 Неспешный завтрак в на берегу реки Народы (согласно меню).
Для основной части команды участников путешествия предусмотрена "днёвка" – отдых от путешествия предыдущего дня.
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячим размеренным застольем.
Желающие провести светлое время дня активно, могут совершить в компании гида путешествие вниз по течению реки Народы до транзитного стойбища оленеводов Осеновка, расположенного у подножия хребта Панэча-Из в десятке километров ниже места расположения группы.
Каждый год в начале лета оленеводы кочуют с оленьими стадами с восточного склона хребта на западный для выпаса оленей на пастбищах ягеля.
Путешественники могут посетить стойбище и, если повезёт, и оленеводы будут присутствовать, познакомиться с культурой и бытом семей манси и ханты, посмотреть на условия и образ жизни кочевников, изучить обычаи и традиции этих северных народов.
Вернуться в базовый лагерь путешественники могут закольцевав маршрутную нитку через хребет Большой Чендер через ручьи Ветвистый или Безымянный, тем самым насытив маршрут посещением месторождения горного хрусталя, расположенное на северном склоне хребта Хобе-Из в урочище Центральная Народа.
В дневное время участниками, оставшимися в расположении лагеря, на берегу реки топится баня.
Вечером участники собираются на ужин у костра, общаются, делятся впечатлениями от проведённого времени, ужинают в компании гида и шеф-повара, обсуждают предстоящий маршрут следующего дня.
Вечерние индивидуальные дела.
Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Спутниковая связь с цивилизацией.
23:00 Отбой.
Ночь в расположении базового лагеря на берегу реки Народы.
Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра.
Возможный трек дня: расстояние треккинг-похода на стойбище оленеводов и обратно до 25 км.
Резервный день или поход до оз. Голубого и на пик Карпинского
8:00 Подъём.
Индивидуальные утренние дела.
Горячий завтрак от шеф-повара.
Графиком обязательно предусмотрен резервный, дополнительный день.
Резервное время используется для различных непредвиденных обстоятельств: дождь, туман, снег, буря, ураганные сильные ветра, отставание от графика, прочие непредвиденные обстоятельства и форс-мажор.
Текущий день – резервный на случай возможной задержки группы при восхождении на гору Народную. Время этого дня также используется для отдыха участников путешествия и сборов к предстоящему обратному вылету.
Желающим провести резервное время дня динамично, самых неуёмных путешественников ожидает возможность отправиться в пеший треккинг-поход по устью ручья Карпин-Шор, вверх до его истоков к живописнейшему озеру Голубому и сделать памятную фото-видеосъёмку у озера на фоне горы Народной.
Наиболее выносливые участники, при благоприятных погодных условиях, смогут совершить траверс-восхождение второй по высоте горы Урала – пика Карпинского (высота 1803м).
Покинув базовый лагерь, участникам похода необходимо пройти вверх по каменистому устью ручья Карпин-шор, впадающему в реку Народу слева по течению и далее, по ущелью ручья подняться на плато, расположенное в высокогорной местности выше 1 км над уровнем моря.
Далее по долине ручья дойти до восточного берега озера Голубого, где можно устроить привал на обед.
Голубое озеро, суровое, но очень живописное, располагается на дне обширного кара, разделяющего две высочайшие вершины Урала – Народную (1895 м) и Карпинского (1803м), на высоте 1140 м над уровнем моря.
В походе рекомендуется иметь с собой оснащенный походный спиннинг (либо нахлыстовую снасть), запас продуктов для обеда, соответствующую обувь (вейдерсы) и рации для связи с базовым лагерем.
Участники путешествия, решившиеся на этот радиальный выход, возвращаются в базовый лагерь только к ужину.
После отдыха, обеда и фотосессий участники покидают берега озера Голубого и по горному плато размеренно начинают движение в сторону базового лагеря.
Маршрут обратного пути в базовый лагерь проходит по ручью Карпин-шор по пути восхождения к озеру и значительно проще подъема.
Путь проходит по курумнику, которым в большом обилии усыпаны горные склоны, всем участникам путешествия необходимо иметь трекинговую обувь и треккинговые палки.
При ясной погоде в горах, условиях достаточной видимости, участники путешествия во главе с гидом могут спланировать восхождение на пик Карпинского (второй по высоте горы на Урале 1803 м).
С учётом существующих погодных условий и общего самочувствия участников путешествия восхождение может быть совершено только в общем составе группы.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников путешествия.
Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
По истечении светлого времени суток – возвращение группы в базовый стационарный лагерь.
Шеф-повар организует горячий праздничный ужин в честь участников путешествия, совершивших путешествие в уникальный район самых высоких вершин Урала.
Участников путешествия ждут изысканные праздничные блюда походной кухни, состоящие из несложных, но калорийных ингредиентов профессионально приготовленные на открытом костре, углях, гриле или в казане.
Участники поздравляют друг друга с окончанием путешествия, делятся впечатлениями, посещают баню, готовятся к предстоящему обратному вылету и занимаются свободными вечерними индивидуальными делами.
23:00 Отбой.
Базовый лагерь на реке Народа.
Восточный склон Уральского хребта. Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра.
Возможный трек дня: маршрутная нить – базовый лагерь – озеро Голубое, расстояние возможного похода до горного озера и обратно до 22 км.
Возвращение в цивилизацию
Ранний подъём в 7:45. Индивидуальные утренние дела.
7:45 Спутниковая связь. Сообщение утренних погодных условий.
9:00 Горячий завтрак от шеф-повара (согласно меню).
При благоприятствующей вылету погоде (отсутствии циклонов, туманов в предгорьях, шквального дождя, грозы и прочих атмосферных явлений) объявляется общий сбор, упаковка общего оборудования и личных вещей, сборка лагеря, подготовка снаряжения и походно-полевой амуниции к погрузке в вертолёт, ожидание борта.
Все личные вещи и общее снаряжение укладываются в центре косы по указанию руководителя группы.
Команда находится в режиме ожидания.
При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток.
Безопасность снятия с маршрута полёта – важнейший критерий в организации вертолётных путешествий.
Групповое памятное фото всех участников путешествия. Ожидание прибытия борта.
11:00-16:00 Прибытие борта на реку.
Все участники команды располагаются на вещах, согласно инструктажу руководителя группы.
При посадке вертолёта члены группы чётко выполняют указания старшего группы. Все действия при загрузке борта планируются заранее, согласно инструкциям руководителя группы.
Назначаются ответственные за загрузку вещей внутри борта, остальные загружают амуницию снаружи.
Взлётная площадка – берег реки в обязательном порядке должна быть очищена от мусора, головные уборы и полиэтиленовые пакеты, тряпки и прочая ветошь во время загрузки должны быть убраны в личные сумки.
Посадка на борт производится только по команде пилота.
Загрузка борта производится через грузовую дверь и задние створки в соответствии с правилами и техникой безопасности осуществляется за минимальное время, не превышающее 3 минут.
Обратный перелёт на расстояние более 400 км, продолжительность перелёта более 2 часов.
Прибытие в цивилизацию во второй половине дня (при лётной погоде).
Разгрузка борта, упаковка личного снаряжения по автомашинам (либо трансфер участников экспедиции в аэропорт / на вокзал).
Окончание путешествия.
Разъезд участников, либо, по желанию группы, остановка в комфортном отеле.
Трек дня: расстояние перелёта базовый лагерь – Нягань, 405 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в базовом лагере в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в базовом лагере в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перелёт
- Проживание в базовом лагере
- Питание от шефа: завтраки, обеды и ужины
- Индивидуальный рацион питания (сухпаёк)
- Услуги гида-проводника
- Страховка от несчастного случая
- Аренда оборудования и амуниции
- Расходники для организации путешествия
- Спутниковая связь
- Доставка персонала, продуктов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ханты-Мансийска и обратно
- Трансфер до места старта
- Карманные расходы
- Отель перед стартом и после окончания
- Экстра (алкоголь, дополнительные продукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- костюм туристический / рыболовный / охотничий;
- защита от кровососущих насекомых: летний костюм –"энцефалитка" – с закрытым сеткой головным убором;
- свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги);
- штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги);
- дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани;
- штаны непромокаемые на случай дождливой погоды;
- термобельё теплое (комплект);
- термобельё обычное (комплект);
- сменное бельё (комплект);
- шерстяные носки, тёплые носки;
- треккинговые ботинки / кроссовки для легкого треккинга (для ходьбы по пересеченной местности);
- сапоги резиновые;
- носки простые и треккинговые;
- пуховик спортивный, теплая зимняя куртка;
- шапка спортивная + бафф или бандана;
- купальные принадлежности (для бани);
- теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары);
Личные вещи:
- рюкзак туристический 60-90 л (для треккинга обязательно иметь);
- гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- средства личной гигиены;
- полотенце банное;
- фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- личные вещи;
- фото и видеоаппаратура (при наличии);
- нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- средства связи на реке, рации (при наличии, не обязательно);
- документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- палки трекинговые для трекинга;
- термос объёмом 1 л.;
- бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др. по желанию);
- принадлежности для рыбной ловли (по желанию);
- средства самозащиты от диких зверей – ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию);
- поляризационные очки (иметь обязательно);
- принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п. по желанию);
- нож складной перочинный (либо охотничий на пояс);
- оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию);
- вейдерсы / либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- средства для защиты от кровососущих насекомых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Ответственность туроператора страхуется в обязательном порядке.
Помимо этого, все участники наших маршрутов обязательно страхуются нами от несчастного случая.
Как добраться до места старта?
Удобнее всего прибыть в федеральный аэропорт Ханты-Мансийска, после чего взять такси до Нягани (расстояние 288 км, 3,5 ч езды).
Какая будет погода?
В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до нуля градусов.
Будет ли связь в пути?
Группа оснащается GPS-трекером – коммуникатором RockStar системы спутниковой связи Iridium. У родных и близких людей есть возможность наблюдать в реальном режиме за маячком нахождения и перемещения группы, погодной ситуацией и дневными преодоленными расстояниями.
Кроме этого, при необходимости, участникам путешествия предоставляется спутниковый телефон Thuraya, связь осуществляется при использовании собственных сим-карт, каждый участник использует баланс только своей личной сим-карты.
Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Служебные сим-карты гидов используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута).
Можно ли слетать в более подходящие даты?
Для того, чтобы сдвинуть сроки путешествия, если это необходимо для участия Вашей команды, достаточно оставить предварительную заявку.
Могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех маршрутах возможны, ведь погодные условия могут измениться очень резко, в связи с чем мы рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Когда лучше отправиться в путешествие?
Тем, кто любит горные восхождения, больше подойдёт июль: именно в этом месяце количество пасмурных дней, при которых закрыт хребет, минимально. Конец августа – наиболее комфортное время и для отдыха, и для рыбалки, и для путешествий: москитов становится меньше, погода может приятно удивить, а тайга окрашивается в безумно контрастные цвета – наступают красно-жёлтые дни.
Как организовать отдых во время похода?
Режим дня очень важен: ночью крайне необходим сон, даже в белые ночи, когда светло как днем. Не нужно изматывать себя – обязательны перерывы во время пеших переходов каждые 40-45 минут.
Как организовано питание в походе?
В путешествии Вас ждёт сытное трёхразовое питание. При Вашем желании мы можем расширить меню, добавив блюда аутентичной кухни Урала
Шеф-повар с ресторанной кухней располагается стационарно на территории базового лагеря на берегу реки Народы и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении всего путешествия.
Время подачи горячих блюд в базовом лагере на сервированном столе: 9:00 – завтрак, 14:00 – обед, 21:00 – ужин; может быть изменено в дни восхождений на хребты. Приготовление еды осуществляется на костре / углях либо с использованием газовых горелок с запасом газа в безопасных газовых баллонах из композитных материалов.
Время подготовки завтраков / обедов и ужинов составляет не более часа. Шеф-повар занимается приготовлением еды, мойкой посуды, подготовкой стола, сервировкой блюд, расфасовкой пищи в индивидуальные ланч-боксы при подготовке к радиальным выходам, уборкой стола после трапезы и прочими функциями, связанными с предоставлением питания команде. Участники путешествия и гид-инструктор осуществляют сбор и подготовку дров для костра и для бани, а также выполняют прочие обязанности, связанные с организацией быта и комфортных условий для жилья во время пребывания в путешествии.
В течение всего дня для путешественников предусмотрены технологические остановки для передышек, отдыха и фотосессий. Перерыв на обед, заранее приготовленный и расфасованный в индивидуальные боксы шеф-поваром клуба, предусмотрен также в течение ходового дня. Обед состоит из блюд походного питания, основной рацион которых составляют калорийные сублимированные продукты, протеиновые батончики, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы продукты.
Какие предусмотрены меры безопасности в горах?
Внимательность и предусмотрительность очень важны в горах: склоны состоят из курумника, щели между которым зарастают мхом. Идти необходимо осторожно, ступая по камням, а не по мху. В дождь по склонам запрещено ходить в сапогах – только в трекинговой нескользящей обуви. В туман и низкую облачность передвижение ограничить.
При этом в целях безопасности группа оснащается GPS-трекером – коммуникатором RockStar системы спутниковой связи Iridium, а также, при необходимости, участникам путешествия предоставляется спутниковый телефон Thuraya.
Помимо этого, каждая команда регистрируется в курирующих органах (краевых службах спасения, подразделениях МЧС).
Как проходить реки?
Переходить реки вброд максимально осторожно, используя палки для опоры, либо переходить реку парами, держась за руки, и опираясь друг на друга. Группа никогда не должна разделяться. При возникновении непреодолимых обстоятельств необходимо вернуться назад, в базовый лагерь. Излишний риск здоровьем совершенно ничем не оправдан. Плюс, предусмотрены резервные дни.
Сложный ли маршрут?
Уровень сложности маршрута: продвинутый (необходима средняя физическая подготовка). Маршрут по силам физически здоровому человеку, но требует и дополнительных усилий. Пройденные за день расстояния иногда превышают 25 км.
Тип маршрутов: радиальные, кольцевые, комбинированные.
Уровень подготовки: отсутствие противопоказаний к нахождению в высокогорной местности (не должно быть хронических сердечных и других заболеваний), опыт пеших походов и базовые альпинистские навыки (желательно).
Варианты восхождения на г. Народную
Долина р. Народы представляет собою горную долину, образованную под действием древнего ледника и имеет корытообразный поперечный профиль. Дно долины покрыто моренным обломочным материалом. Выше устья ручья Манси-шор в долине реки Народы расположено несколько небольших озер, являющихся нерестилищем хариуса, расположенных каскадом друг над другом и разделенных моренными грядами, ориентированными поперек долины реки. На участках, разделяющих озера, река пропилила уступы морен, образуя небольшие ступенчатые водопады. От лагеря по тропе, проходящей по левому берегу реки Народа, следует пройти несколько километров до устья ручья Манси-шор, правого притока реки Народы. Далее вверх по реке нужно пройти ещё 2 км. И отсюда начать подъем на левый борт долины реки в северном направлении. Подъем группы проходит по крутым каменистым склонам. На склоне расположено несколько боковых террас. Набор высоты от берега реки Народа до южного края Плато Руин составляет около 400 м. После выхода на Плато Руин следует пересечь его в северном направлении на 1 км, оставляя справа поднятие с отметкой 1249 м. Затем группа идет на подъем на вершинный купол горы Народная с набором высоты около 700 м. Общее расстояние от реки до высшей точки горы – 9 км (от Базового Лагеря 15 км) с общим набором высоты 1285 м. Маршрут можно закольцевать и совершить обратный путь с вершины спуском по долине ручья Экспедиции (по первому варианту).
Этот вариант восхождения на Народную предусматривает движение группы через живописнейшее озеро Голубое, расположенного в верховьях р. Карпиншор. Расстояние от реки Народы до озера Голубое 11 км. Озеро расположено на высотной отметке – 1140 м. Древесная растительность здесь отсутствует. Это наиболее легкий путь к Народной. От нижнего уреза озера, откуда из озера вытекает р. Карпин-шор, следует подняться по каменистому склону в юго-западном направлении на правый борт долины, в северную часть Плато Руин, с набором высоты около 150 м. А далее примерно в западном направлении идет каменистый подъем на вершинный купол Горы с набором высоты около 600 м. Общее расстояние от озера Голубое до вершины горы Народной – 4 км, а общий набор высоты – 750м. Спуск – по пути подъема.
Двухдневный вариант с посещением ледников Югра и МПГ-2. Очень живописный, но сложный для восхождения: этим вариантом пользуются подготовленные альпинисты. Из верхней части долины реки Народы вдоль восточной кромки юго-западного кара Горы. От лагеря нужно пройти вверх по долине реки Народы до нижнего уреза воды в озере, расположенном в 3,5 км выше устья ручья Манси-шор (высотная отметка озера 877 м). В верхнюю часть этого озера впадает не только река Народа, но и ручей, собирающий воды от ледников Югра и II Международного Полярного года. От этого озера следует начать подъем на левый борт долины реки Народа примерно в северо-северо-восточном направлении с выходом на южную часть восточной кромки юго-западного кара Горы с набором высоты около 500 м, оставляя при этом справа большую группу скал. Далее – подъем вдоль кромки юго-западного кара Горы на вершинный купол Горы с набором высоты еще около 500 м. Весь подъем проходит по каменистым россыпям с участками простых скал. Общее расстояние по пути подъема от лагеря до высшей точки горы Народной составляет более 10 км с общим подъемом высоты 1285 м. Спуск – по долине ручья Экспедиции.
Двухдневный вариант маршрута с посещением ледников и живописных горных озёр с многочисленными ручьями и каскадными водопадами. От лагеря пройти более 10 км до верховий реки Народа, истоки которой находятся в юго-западном каре Горы. А затем подняться на перевал Центральный, расположенный между вершинами Поэнг-Ур и Янченко, с набором высоты около 200 м. Здесь проходит граница между Азией и Европой, водоразделами и восточной и западной частями Уральского хребта. Высотная отметка Центрального перевала – около 1230 м. Далее, вдоль границы с национальным парком Югыд ва, путь пролегает вверх по западному гребню горы Народной. Перепад высот от Центрального перевала до высшей точки Горы – около 650 м. Путь по западному гребню проходит по скалам средней сложности. Скалистый западный гребень круто обрывается в обе стороны, в юго-западный и северо-западный кары Горы. В средней части западного гребня имеется небольшой выровненный участок. Затем следует крутой взлет на высоту около 200 м, далее – выход на не крутой участок, ведущий к высшей точке горы. Общее расстояние по пути подъема от лагеря до высшей точки горы Народной составляет около 15 км с общим набором высоты 1285 м. Спуск с вершины лучше совершить через Плато Руин.