09:00 Общий сбор группы на площадке эскадрильи.

По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы.

Ожидание команды на загрузку борта, как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана (нелётной погоды) в горах.

Получение утренней метеосводки диспетчеров в 9:00.

При наличии лётных метеоусловий, группа ожидает команды пилота на загрузку, участники путешествия загружают на борт вертолёта МИ-8 Т личную и общую амуницию, продукты питания и прочее походно-полевое снаряжение, необходимое для организации комфортных условий и пребывания группы в течение недели на Приполярном Урале.

Осуществляются последние приготовления, производится посадка на борт.

Полёт проходит над знаменитыми ханты-мансийскими болотами, великими сибирскими реками и их притоками, которые участники группы могут видеть своими глазами на протяжении всего полёта.

Через полтора часа полёта местность по курсу изменится: вместо степи и болот вырастут горы.

Вместо огромных рек с массивными руслами, протоками, плёсами и старицами появятся небольшие, стремительные горные реки изумительной красоты с ярко-бирюзовой водой.

Перелёт на расстояние более 400 км.

Прибытие. Посадка борта в удобном месте для расположения базового лагеря – грунтово-галечная поляна на левом берегу реки Народа, между ручьями Карпин-Шор и р. Экспедиции.

Высадка группы и разгрузка борта осуществляется за минимально возможное время.

Участники путешествия коллективно ставят стационарный базовый лагерь рядом с рекой, в перелеске, где можно наслаждаться горными видами, слушать, как балагурит река и шумят перекаты, наблюдать как сырой туман уходит к речным долинам.

Разгрузка вертолета производится через грузовую дверь и задние створки в соответствии с правилами и техникой безопасности.

После мобильной разгрузки группы вертолёт улетает.

Расположение группы.

Каждый участник является частью команды и занимается обустройством стационарного базового лагеря, налаживанием условий для индивидуального быта, коллективно, усилиями участников, производится установка усиленных технологических шатров, персональных палаток.

Вечернее время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты.

По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни.

Для стационарного лагеря устанавливается усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности.

Шеф-повар занимается подготовкой к трапезе.

Общий сбор группы за обеденным столом.

Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.

Общение участников группы. Обсуждение планируемых маршрутов.

Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

Спутниковая связь с цивилизацией.

23:00 Отбой. Отдых. Ночь в горах.

Базовый лагерь на берегу горной ледниковой реки Народы. Грунтовая поляна на выходе из ущелья у подножия горных хребтов Большой Чёндер и Малый Чёндер. Приполярный Урал. Исследовательский хребет. Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра.