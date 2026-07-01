1 день

Мань-Пупу-Нёр - Отортен - Перевал Дятлова

08:00 Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО-Югра).

Ожидание погодной сводки от диспетчеров и команды экипажа на погрузку. Взвешивание. Инструктаж группы.

09:30 Загрузка личного снаряжения в вертолёт. Посадка на борт. Взлёт.

Перелёт к плато на Маньпупунёр (Республика Коми). Примерная продолжительность перелёта 1 час 45 минут.

По пути можно наблюдать в иллюминатор западносибирские болота, а также реку Обь.

При предварительном согласовании с группой, с целью знакомства с местными жителями Уральской тайги, возможна дополнительная посадка в таёжном мансийском пауле-становище «Юрты Самбиндаловых Санклинг-я», расположенном у озера Турват.

В зависимости от облачности, природных явлений, направления и скорости ветра полёт может проходить на высоте от 50 до 1500 метров.

11:30 Экскурсия на плато Мань-Пупу-Нёр.

Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунёр.

Вертолёт ожидает группу на плато 2 часа.

От егерской избы несколько сотен метров до столбов туристам предстоит преодолеть пешком по дорожкам из дроблёного камня. Для сохранения верхнего покрова почвы заповедником обустроены эти специальные дорожки и передвигаться по территории плато разрешено только по этим обустроенным тропам.

Фотосессии и видеосъёмка.

Движение по плато, посещение и осмотр каменных столбов регламентировано заповедником и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня.

Со смотровых площадок хорошо просматриваются близлежащие горные хребты и Поясовый камень Главного Уральского хребта.

Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено: не более 2 часов.

13:30-14:00 Обед и отдых. В беседке у избы егерей для группы предусмотрен вкуснейший обеденный ланч.

14:00 Перелёт на Перевал Дятлова.

Продолжительность перелёта в южном направлении около 30 минут, расстояние перелёта 65 км.

Совершая перелёт между плато Мань-Пупу-Нёр и Перевалом Дятлова, из иллюминаторов участники смогут наблюдать одну из красивейших гор Северного Урала — гору Отортен с расположенной на ней аркой «Чёрные ворота» и удивительным горным озером Лунтхусаптур, лежащим на склонах горы, а также увидеть исток рождение реки Лозьвы, берущей свой исток из этого горного озера.

При предварительном согласовании с группой возможна дополнительная посадка у вершины горы Отортен, которая является одной из труднодоступных и суровых вершин Северного Урала — конечной цели маршрута группы Игоря Дятлова.

14:50 Посадка на Перевале Дятлова.

Со склонов горы Холат-сяхыл гид-экскурсовод покажет основные локации, где происходили трагические события: место расположения кедра, место лабаза, организованного группой перед выходом в радиальный маршрут, место настила, на котором были найдены тела погибших.

На перевале участники экспедиции могут сформировать собственные версии произошедшего события, предположить, что именно могло произойти с группой Дятловцев, своими глазами увидеть гору Холат-чахль и Перевал Дятлова место, получившее всемирную известность.

Время, отведенное для экскурсионной части на Перевале Дятлова составляет от 1,5 до 2х часов (в зависимости от погодной ситуации). У останца с мемориальной стелой, в районе которого совершает посадку вертолёт, предусмотрено свободное время.

16:30 Перелёт на горную реку. Время перелёта до третьей посадки — примерно 30 минут.

17:00 Высадка группы на поляне вблизи берега реки Вижай, где раньше располагался поселок Тохта, на месте которого в настоящее время остались лишь нежилые постройки.

Группа оперативно разгружается, путешественников встречают инструктор-проводник, а также шеф-повар, заранее добравшиеся на Тохту.

На берегу к прилёту туристов установлен мобильный бивуачный лагерь, который состоит из жилых комфортных палаток, а также кают-компании, где участники путешествия могут собраться за одним праздничным столом.

В честь путешественников организуется торжественный ужин, состоящий из изысканных блюд ресторанной кухни, стол сервирован различными специалитетами уральской и охотничье-рыболовной кухни.

После ужина и жаркой бани для участников путешествия предусмотрено свободное время для занятия вечерними индивидуальными делами, отдых, приготовления к ночёвке и сон.

Перелёт: г. Нягань — Маньпупунёр: 330 км.

Перелёт Маньпупунёр — Перевал Дятлова: 55 км.

Перелёт Перевал Дятлова — Тохта — 65 км.

Общее расстояние перелёта: 450 км.

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