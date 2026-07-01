Программа тура по дням
Мань-Пупу-Нёр - Отортен - Перевал Дятлова
08:00 Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО-Югра).
Ожидание погодной сводки от диспетчеров и команды экипажа на погрузку. Взвешивание. Инструктаж группы.
09:30 Загрузка личного снаряжения в вертолёт. Посадка на борт. Взлёт.
Перелёт к плато на Маньпупунёр (Республика Коми). Примерная продолжительность перелёта 1 час 45 минут.
По пути можно наблюдать в иллюминатор западносибирские болота, а также реку Обь.
При предварительном согласовании с группой, с целью знакомства с местными жителями Уральской тайги, возможна дополнительная посадка в таёжном мансийском пауле-становище «Юрты Самбиндаловых Санклинг-я», расположенном у озера Турват.
В зависимости от облачности, природных явлений, направления и скорости ветра полёт может проходить на высоте от 50 до 1500 метров.
11:30 Экскурсия на плато Мань-Пупу-Нёр.
Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунёр.
Вертолёт ожидает группу на плато 2 часа.
От егерской избы несколько сотен метров до столбов туристам предстоит преодолеть пешком по дорожкам из дроблёного камня. Для сохранения верхнего покрова почвы заповедником обустроены эти специальные дорожки и передвигаться по территории плато разрешено только по этим обустроенным тропам.
Фотосессии и видеосъёмка.
Движение по плато, посещение и осмотр каменных столбов регламентировано заповедником и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня.
Со смотровых площадок хорошо просматриваются близлежащие горные хребты и Поясовый камень Главного Уральского хребта.
Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено: не более 2 часов.
13:30-14:00 Обед и отдых. В беседке у избы егерей для группы предусмотрен вкуснейший обеденный ланч.
14:00 Перелёт на Перевал Дятлова.
Продолжительность перелёта в южном направлении около 30 минут, расстояние перелёта 65 км.
Совершая перелёт между плато Мань-Пупу-Нёр и Перевалом Дятлова, из иллюминаторов участники смогут наблюдать одну из красивейших гор Северного Урала — гору Отортен с расположенной на ней аркой «Чёрные ворота» и удивительным горным озером Лунтхусаптур, лежащим на склонах горы, а также увидеть исток рождение реки Лозьвы, берущей свой исток из этого горного озера.
При предварительном согласовании с группой возможна дополнительная посадка у вершины горы Отортен, которая является одной из труднодоступных и суровых вершин Северного Урала — конечной цели маршрута группы Игоря Дятлова.
14:50 Посадка на Перевале Дятлова.
Со склонов горы Холат-сяхыл гид-экскурсовод покажет основные локации, где происходили трагические события: место расположения кедра, место лабаза, организованного группой перед выходом в радиальный маршрут, место настила, на котором были найдены тела погибших.
На перевале участники экспедиции могут сформировать собственные версии произошедшего события, предположить, что именно могло произойти с группой Дятловцев, своими глазами увидеть гору Холат-чахль и Перевал Дятлова место, получившее всемирную известность.
Время, отведенное для экскурсионной части на Перевале Дятлова составляет от 1,5 до 2х часов (в зависимости от погодной ситуации). У останца с мемориальной стелой, в районе которого совершает посадку вертолёт, предусмотрено свободное время.
16:30 Перелёт на горную реку. Время перелёта до третьей посадки — примерно 30 минут.
17:00 Высадка группы на поляне вблизи берега реки Вижай, где раньше располагался поселок Тохта, на месте которого в настоящее время остались лишь нежилые постройки.
Группа оперативно разгружается, путешественников встречают инструктор-проводник, а также шеф-повар, заранее добравшиеся на Тохту.
На берегу к прилёту туристов установлен мобильный бивуачный лагерь, который состоит из жилых комфортных палаток, а также кают-компании, где участники путешествия могут собраться за одним праздничным столом.
В честь путешественников организуется торжественный ужин, состоящий из изысканных блюд ресторанной кухни, стол сервирован различными специалитетами уральской и охотничье-рыболовной кухни.
После ужина и жаркой бани для участников путешествия предусмотрено свободное время для занятия вечерними индивидуальными делами, отдых, приготовления к ночёвке и сон.
Перелёт: г. Нягань — Маньпупунёр: 330 км.
Перелёт Маньпупунёр — Перевал Дятлова: 55 км.
Перелёт Перевал Дятлова — Тохта — 65 км.
Общее расстояние перелёта: 450 км.
Посёлок Тохта - галечная коса реки Вижай
08:00-09:00 Горячий завтрак от шеф-повара на берегу горной реки.
Утренние индивидуальные дела, сборы личных вещей.
Бивуачный лагерь располагался в верхнем течении реки Ялпынг-я, на слиянии двух рек Тохта и Вижай.
09:00-10:30 Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор общего снаряжения.
Распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников путешествия пропорционально нагрузке на каждый катамаран.
Оптимальное расположение: 4 человека на одном 4х-местном катамаране и 6 человек на одном 6и-местном катамаране;
10:30 Короткий инструктаж по поведению на воде и управлению катамараном.
Начало сплава по реке Вижай.
Участники начинают сплав почти с самых верховьев, ещё выше Вижай и Тохта текут в горных долинах с узким дном и пологими склонами, заросшими хвойным и смешанным лесом, а с их слияния начинается полноценные активный сплав.
В пяти километрах выше Тохты в Вижай справа впадает река Анчуг, на устье которой у рыбаков есть возможность половить горного сибирского красаца-хариуса.
11:00 Сплав по реке Вижай.
Во время сплава можно делать остановки напротив скал около ям-омутов и рыбачить. В Вижае водится и хариус, и налим, и щука с окунем. При удачной ловле шеф-повар приготовит фирменное блюдо из рыбы «сашими на весле», а также угостит всех участников путешествия разносолами из домашнего погребка либо сварит настоящую уху из северной рыбы горной реки.
14:00-15:00 Обед.
В обеденный перерыв рыбаки могут испытать свою удачу, порыбачив на хариуса. Эту рыбу можно ловить на спиннинг, поплавочную удочку или нахлыстом.
К концу первого дня сплава среди таёжных берегов Вижая ближе к нежилому посёлку Верхний Вижай начнут появляться великолепные скалы. Мансийская река Вижай и её грандиозные утёсы так часто сконцентрированные и расположенные на крайне малом отрезке реки, обладают огромным туристским потенциалом мирового масштаба самого высшего уровня.
18:00 Группа совместно с инструкторами-проводниками начинает поиск места для остановки на ночлег и организации лагеря.
Населённых пунктов, оборудованных или стихийных стоянок по берегам Вижая нет. Эта река протекает в абсолютно дикой труднодоступной местности. Лишь изредка здесь можно встретить рыбаков.
Участники группы участвуют в установке лагеря, устанавливают собственные палатки, отдыхают после сплава наслаждаясь тишиной, уединением и первозданностью дикой природы дикого таёжного края.
20:00 Горячий изысканный ужин в честь первого дня сплава.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо — сухие дрова и плавник — собирается коллективно).
При подходящей погоде у рыбаков в вечернее время есть удачная возможность порыбачить на хариуса на вечерней зорьке.
Вечерняя рыбалка на хариуса и другую хищную рыбу во время активной кормежки — увлекательное и продуктивное мероприятие. Из улова шеф-повар может приготовить вкуснейшие рыбные блюда такие как уха, сашими, согудай, хе, жарёху или котлетки, в зависимости от предпочтений участников.
22:00 Отбой. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Вечерние индивидуальные дела.
Ночь на берегу реки Вижай (Ялпынг-я), Северный Урал, Свердловская область.
Протяженность дневного перехода/сплава: 15-20 км.
Продолжение сплава. Галечная коса - Золотые ворота Вижая - Стоянка у пещеры Таёжной
07:30 Ранний подъём, утренние индивидуальные дела, сборы личных вещей.
Горячий завтрак от шеф-повара на берегу горной реки.
09:00-10:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор бивуачного лагеря и общего снаряжения.
Распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, краткий инструктаж.
После прохождения краткого инструктажа по технике безопасности участники равномерно распределяются на катамаранах и сплавная часть путешествия продолжается.
Сплав текущего дня проходит по самым живописным местам реки.
Во время сплава на маршруте предусмотрены остановки для отдыха, фотосессий, обеда и купания в реке.
При желании у тех, кто увлекается рыбалкой, также будет возможность порыбачить в местах, которые рыбакам покажутся перспективными.
Кратковременные стоянки предусмотрены с интервалами 1,5-2 часа. Остановки на берегах реки предусмотрены также для того, чтобы иметь возможность осматривать скалы.
12:00 Продолжение сплава по реке.
14:00-15:00 Промежуточный лагерь с костром для обеда.
После обеда группа делает остановку, чтобы совершить небольшой горный трекинг и взойти на скалу, которая называется Золотые ворота Вижая. Эта скала, которая представляет из себя две арки диаметром около 4 метров, овеяна мансийскими легендами. Также это место считается аномальным.
С Вершины Золотых Ворот (высота порядка 80 метров) открывается потрясающий вид на реку Вижай. Карстовую арку Вижая, расположенную в нижнем течении и имеющую у манси статус священного места, мансийские шаманы приметили ещё до прихода на Урал русских людей.
Царские ворота представляют собой большую арку в скале диаметром четыре метра с двумя сквозными пещерами. Эти огромные пустые глазницы находятся на вершине скалы, восстающей прямо из воды. Диаметр отверстия Ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м.
Манси считают, что арка имеет искусственное происхождение и была сооружена для шаманских ритуалов. Согласно их версии, арка создана искусственно на месте энергетического портала, чтобы при определённых условиях через неё можно было переходить из реального мира в потусторонний мир духов.
По местным поверьям, проходить сквозь Золотые Ворота никому, кроме шаманов, нельзя. В более древние времена этот запрет неукоснительно соблюдался, местные охотники боялись подходить к каменной арке.
После посещения Золотой арки, сплав продолжается на расстояние порядка 2х километров.
В радиальном выходе путешественники смогут увидеть вход в пещеру, расположенную в очень малоисследованном и удалённом от цивилизации спелеорайоне, уникальном, имеющим огромный потенциал для исследований, который в дальнейшем преподнесет немало сюрпризов. Исследования пещер имеют большую научную ценность.
В пещерах обнаружены кости древнейших животных встречаются обнажения горных пород, богатые остатками ископаемых организмов — отпечатками листьев древних растений, останками панцирей древнейших животных — трилобитов, раковин моллюсков.
18:00-19:00 Группа прибывает на место стоянки на поляну, расположенную в непосредственной близости от тропы к пещере.
Совместно с инструктором и шеф-поваром участники команды разбивают бивуачный лагерь: устанавливают шатёр, персональные палатки, занимаются благоустройством кемпинг, коллективно собирают топливо для костра, сухие дрова для ночной нодьи.
21:00 Ужин. Представление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, согласно предлагаемому группе меню.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно).
Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Вечерние индивидуальные дела.
Ночь в тайге на берегу реки Вижай. Северный Урал. Свердловская область.
Протяженность дневного перехода/сплава: 20-25 км.
Сплав от пещеры Таёжной до посёлка Вижай. Переезд в Екатеринбург
Ранний подъём, утренние индивидуальные дела, сборы личных вещей.
07:00-08:00 Горячий завтрак от шеф-повара на берегу горной реки.
Вокруг бивуачного лагеря, организованного на левом берегу Вижая, раскинулись кусты малины, жимолости, также по берегам и в таёжной чаще бывает очень много земляники. Порой здесь можно увидеть свежие следы медведя, явно приходящего сюда полакомиться ягодами.
08:00-09:30 Сборка лагеря, упаковка личных вещей, обвязка катамаранов, приготовления к сплаву. В этот день сплавное путешествие завершается прохождением финишного участка реки длиной 10-15 км.
09:30 Краткий инструктаж по поведению на воде и управлению катамараном.
Продолжение сплава по реке Вижай до слияния с рекой Лозьвой.
В этот день команда преодолевает самый мрачный участок реки Вижай. Помимо скал на берегах — гектары сгоревшей тайги. Страшные лесные пожары бушевали здесь в августе 2010 года из-за аномальной жары.
Также на этом участке реки попадается много укрепленных бревнами берегов. Укрепляли их заключенные ИвдельЛага, чтобы по время молевого сплава леса, бревна не прибивало к берегу и не выталкивало на него.
В процессе сплава путешественники могут приметить, что на реке встречаются очень редкие карстовые явления, когда вода из русла почти вся уходит под землю, обнажая дно на протяжении километра. Карстом объясняется и тот факт, что зимой, даже в самые сильные морозы, в 12 километрах от устья — впадения в Лозьву, река Вижай никогда не замерзает.
Согласно сказаниям манси, здесь под землёй Вижая живёт гигантский дракон, который выпивает реку. И действительно есть места, где мощный поток вижайской воды срывается куда-то вниз между камней.
На самом деле вода течет в пещеры. В районе Вижая целый комплекс пещер. Эти пещеры были открыты недавно и практически не исследованы. Пещеры имеют сложные разветвления и расположены они прямо под рекой.
12:00-13:00 Прибытие на место окончания водной части путешествия.
Сплав по реке Вижай завершается в одноимённом посёлке, также имеющим название Вижай. Здесь река Вижай впадает в реку Лозьва.
Прибыв на берег, участники разгружают катамараны, переносят личные вещи к ожидающему их на территории базы автобусу, организованному для дальнейшего переезда, распаковывают гермомешки, переодеваются в личную одежду, удобную для переезда.
Из посёлка Вижая предстоит дневной трансфер до города Екатеринбург. Расстояние переезда до Екатеринбурга — 620 км. Примерное время в пути — 10-12 часов.
13:30-14:00 Перед отъездом из Вижая предусмотрен небольшой обеденный перекус.
После обеда путешественники загружают личные вещи и садятся в комфортабельный микроавтобус или автомобили и отправляются в город Екатеринбург.
Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург: 02:00-04:00 часа ночи.
Протяженность утреннего перехода/сплава: 10-15 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках на берегу реки Вижай.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Двух- и трехместные палатки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на вертолётную площадку
- Перелёты на вертолёте месту начала сплавного маршрута
- Услуги гида-проводника, сопровождение инструктором-проводником и услуги профессионального шеф-повара
- Оформление пропуска на плато Мань-Пупу-Нёр
- Аренда амуниции (экспедиционное, туристическое, кухонное оборудование, генератор и бензо-оборудование), предоставление катамаранов или других средств для сплава
- Экскурсионная часть на Перевале Дятлова и экскурсии по территории заповедника
- Питание от шефа: изысканный обед на плато Мань-пупу-Нёр, завтраки, обеды и ужины
- Организация кемпинга и мобильной бани
- Страховка от несчастного случая
- Расходники для организации путешествия (ГСМ, масла, дрова)
- Доставка персонала, продуктов питания
- Трансфер по окончании путешествия из посёлка Вижай в Екатеринбург
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д-билеты до г. Ханты-Мансийск / Нягань и из Екатеринбурга
- Трансферы: г. Екатеринбург (Свердловская обл.) - г. Нягань (ХМАО) / г. Ханты-Мансийск (аэропорт) - г. Нягань и обратно. Стоимость услуги зависит от количества желающих
- Дополнительные ночи в отеле (в случае раннего прибытия)
- Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Личные снасти, насадки, жерлицы, эхолоты, навигаторы
- Спутниковая связь для личных целей
- Питание в кафе по дороге в Екатеринбург
- Аренда дополнительного снаряжения и оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Костюм туристический / рыболовный / охотничий — 1;
- Свитер (тёплая из флисовой ткани или материала «PolarTec», «Winblock» или аналоги) — 1;
- Штаны (теплые из флисовой ткани или материала «PolarTec», «Winblock» или аналоги) — 1;
- Дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани — 1;
- Штаны непромокаемые на случай дождливой погоды — 1;
- Термобельё теплое (комплект) — 1;
- Термобельё обычное (комплект) — 1;
- Сменное бельё (комплект) — 2-3;
- Шерстяные носки, тёплые носки — 2;
- Ботинки / кроссовки для легкого треккинга (для ходьбы по пересеченной местности) — 1;
- Сапоги резиновые — 1;
- Носки простые и треккинговые — 2-3;
- Пуховик спортивный, теплая зимняя куртка — 1;
- Шапка спортивная + бафф или бандана — 1;
- Купальные принадлежности (для бани) — 1;
- Теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары) — 1-2.
Личные вещи:
- Рюкзак туристический;
- Гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- Средства связи на реке, рации (при наличии) (не обязательно);
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Термос объёмом 1 л.;
- Бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- Рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др.) (по желанию, не обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (по желанию, не обязательно);
- Средства самозащиты от диких зверей — ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию, не обязательно);
- Поляризационные очки (Иметь обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п.), (по желанию, не обязательно);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс);
- Оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию, не обязательно);
- Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- Средства для защиты от кровососущих насекомых;
- Зажигалка, спички (по желанию, не обязательно).
Что еще необходимо знать о туре?
- Плато Маньпупунёр расположено на особо охраняемой территории — в заповеднике. Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение. Для посещения Столбов Выветривания, находящихся в Верх-Илычском лесничестве в ведомстве Особо Охраняемой Природной Территории, на всех членов группы представителем туроператора обязательно должен быть заранее оформлен пропуск.
- Для оформления пропуска, по требованию Печоро-Илычского Биосферного Заповедника заранее, перед началом путешествия, необходимо предоставить скан-копии 2-3 страниц паспорта и страницы регистрации паспорта, а также скан-копию заполненного и собственноручно подписанного согласия на обработку персональных данных (по шаблону заповедника).
- Желающим воспользоваться профессиональной видеосъёмкой и использовать дрон-квадрокоптер необходимо иметь разрешительные документы, которые оформляется в администрации заповедника заранее.
Возможны ли изменения в программе?
Задержки на всех маршрутах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
Добраться до Нягани можно на самолёте, поезде или автомобиле.
- Самолет: туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов центральной части России могут рейсовыми самолётами долететь до города Ханты-Мансийска (время перелёта 2-3 часа) и от Ханты-Мансийска доехать до Нягани на такси, либо маршрутном автобусе. Расстояние от Ханты-Мансийска до Нягани – 285 км по хорошей федеральной автотрассе (среднее время в пути 3 часа). Также из многих городов России до Нягани есть и прямые рейсы, выполняемые авиакомпаниями по расписанию.
- Поезд: до Нягани также можно добраться и прямым или проходящим поездом Москва–Приобье / Екатеринбург–Приобье (время в пути на поезде из Екатеринбурга 17 часов).
- Автомобиль: туристы из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Курганской, Омской областей, Ижевска, Самары, Казани и Уфы можно самостоятельно приехать в Нягань на автомобиле прямо до вертолётной площадки. Прекрасная автодорога с красивым названием Северный Широтный Коридор, проходящая транзитом через весь север Свердловской области, а также через западную часть ХМАО-Югры позволяет доехать до места старта путешествиях на личных автомобилях. Время в пути от Екатеринбурга составит 9-11 часов езды (включая технические остановки). Расстояние от г. Екатеринбург до Нягани 840 км.
- Вы можете приехать непосредственно к утреннему вылету на вертолётную площадку или в один из отелей в городе Нягань за день накануне путешествия. Рекомендуемый отель в Нягани: «Гостиница Киевская». С территории этого отеля до вертолётной площадки утром в день вылета организуется трансфер и при подходящей погоде на вертолётной площадке участникам необходимо быть в утреннее время к 8 часам утра. Расстояние трансфера 14 км.
Как организовано питание в туре?
Питание команды в экспедиции осуществляется по предлагаемому шеф-поваром меню. По дополнительной заявке, в полевых условиях предоставляется ресторанные блюда на выбор: северная кухня, либо блюда русской охотничьей и рыболовной кухни, или же по предпочтению команды: итальянская, французская, восточная и европейская кухни.
Шеф-повар команды — это профессионал, имеющий опыт более 15 лет, приготовит самые изысканные блюда и удивит манерой подачи блюд и сервировкой стола даже самых требовательных гурманов-едоков.
Будет ли связь в пути и какая?
Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium.
Предоставление услуг спутниковой связи согласовывается с организатором экспедиции заранее.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута.
Кто будет меня сопровождать?
Сопровождение: гид (инструктор-проводник), шеф-повар. Возможен проводник манси.
Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым.
Участники экспедиции обязаны беспрекословно, по первому требованию выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать согласно заранее проведённому инструктажу.
Какая будет погода?
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.